Chronologie des événements depuis l’arrestation et le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Une chronologie des événements clés commençant par l’arrestation de George Floyd le 25 mai 2020 par quatre policiers à Minneapolis :

25 mai 2020 – Les agents répondent à un appel peu après 20 heures au sujet d’un éventuel billet de 20 $ contrefait utilisé dans un dépanneur et rencontrent un homme noir, identifié plus tard comme George Floyd, qui se débat et se retrouve menotté et face contre terre sur le sol. L’officier Derek Chauvin appuie son genou dans le cou de Floyd pendant 9 minutes et demie tandis que des passants lui crient d’arrêter. La vidéo montre Floyd criant à plusieurs reprises “Je ne peux pas respirer” avant de devenir mou. Il est déclaré mort dans un hôpital.

26 mai – La police publie une déclaration disant que Floyd est décédé après un «incident médical», et qu’il a physiquement résisté et semblait être en détresse médicale. Quelques minutes plus tard, la vidéo d’un spectateur est mise en ligne. La police publie une autre déclaration indiquant que le FBI aidera à enquêter. Chauvin et trois autres officiers – Thomas Lane, J. Kueng et Tou Thao – sont licenciés. Les protestations commencent.

27 mai – Le maire Jacob Frey appelle à des poursuites pénales contre Chauvin. Les manifestations provoquent des troubles à Minneapolis et dans d’autres villes.

28 mai – Le gouverneur Tim Walz active la garde nationale du Minnesota. La police abandonne le poste du 3e arrondissement alors que les manifestants le rattrapent et y mettent le feu.

29 mai — Chauvin est arrêté et accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire. Le président Donald Trump tweete à propos des «voyous» lors des manifestations de Minneapolis et prévient: «Quand le pillage commence, le tournage commence.» Les manifestations redeviennent violentes à Minneapolis et ailleurs.

30 mai – Trump essaie de revenir en arrière sur son tweet. Les manifestations se poursuivent dans tout le pays.

31 mai – Walz dit que le procureur général Keith Ellison mènera les poursuites dans la mort de Floyd. Les protestations continuent.

1er juin – Le médecin légiste du comté constate que le cœur de Floyd s’est arrêté lorsque la police l’a retenu et lui a comprimé le cou, notant que Floyd avait des problèmes de santé existants et énumérant l’utilisation de fentanyl et de méthamphétamine comme «autres conditions importantes».

2 juin – Le Département des droits de l’homme du Minnesota lance une enquête sur les droits civils dans le département de police de Minneapolis.

3 juin – Ellison dépose une accusation de meurtre au deuxième degré plus sévère contre Chauvin et accuse les trois autres officiers d’avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire.

4 juin – Des funérailles pour Floyd ont lieu à Minneapolis.

5 juin – Minneapolis interdit les étranglements par la police, le premier de nombreux changements, y compris une refonte de la politique de recours à la force du département de police.

6 juin – Des manifestations massives et pacifiques ont lieu dans tout le pays pour exiger une réforme de la police. Des services ont lieu pour Floyd à Raeford, en Caroline du Nord, près de son lieu de naissance.

7 juin – Une majorité de membres du conseil municipal de Minneapolis disent qu’ils soutiennent le démantèlement du département de police. L’idée tarde mais déclenche un débat national sur la réforme de la police.

8 juin – Des milliers de personnes rendent hommage à Floyd à Houston, où il a grandi. Il est enterré le lendemain.

10 juin – Le frère de Floyd témoigne devant le comité judiciaire de la Chambre pour la responsabilité de la police.

16 juin – Trump signe un décret exécutif pour encourager de meilleures pratiques policières et établir une base de données pour suivre les officiers ayant des plaintes de recours excessif à la force.

15 juillet – La famille de Floyd poursuit Minneapolis et les quatre anciens officiers.

21 juillet – L’Assemblée législative du Minnesota adopte une large gamme de mesures de responsabilisation de la police, notamment l’interdiction des attaches cervicales, des étranglements et de la soi-disant formation de style guerrier.

7 octobre – Chauvin dépose une caution de 1 million de dollars et est libéré de la prison d’État, déclenchant de nouvelles manifestations.

5 novembre – Le juge Peter Cahill rejette les demandes de la défense de déplacer les procès d’État des officiers.

12 janvier 2021 – Cahill décide que Chauvin sera jugé seul en raison de problèmes de capacité de la salle d’audience.

9 mars – L’interrogatoire des jurés potentiels dans le procès d’État de Chauvin commence.

12 mars – Minneapolis accepte de payer un règlement de 27 millions de dollars à la famille Floyd.

19 mars – Le juge refuse de retarder ou de déplacer le procès de Chauvin par crainte que le règlement puisse entacher le groupe de jurés.

29 mars — Les déclarations d’ouverture sont prononcées.

11 avril – Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, est mortellement abattu par un policier blanc lors d’un arrêt de la circulation dans la banlieue de Brooklyn Center, déclenchant de nouvelles manifestations.

12 avril — Le juge refuse une demande de séquestration du jury Chauvin en raison du décès de Wright.

19 avril — Argumentation finale. Le jury commence les délibérations.

20 avril – Le jury condamne Chauvin pour meurtre et homicide involontaire.

21 avril – Le ministère fédéral de la Justice ouvre une enquête approfondie sur les pratiques policières à Minneapolis.

7 mai – Le grand jury fédéral inculpe Chauvin, Lane, Kueng et Thao pour des accusations de droits civils.

25 mai – Un festival de rue, des performances musicales et des moments de silence ont lieu à Minneapolis et ailleurs pour marquer l’anniversaire de la mort de Floyd. Les membres de la famille Floyd rencontrent le président Joe Biden à Washington pour discuter des réformes de la police.

25 juin – Cahill condamne Chauvin à 22 ans et demi de prison, après avoir convenu avec les procureurs que des facteurs aggravants justifiaient plus que la peine de 12 ans et demi prescrite par les directives de l’État.

2 novembre – Les électeurs de Minneapolis rejettent une proposition visant à remplacer le département de police de la ville par un nouveau département de la sécurité publique.

15 décembre – Chauvin plaide coupable à une accusation fédérale de violation des droits civils de Floyd. Il est ensuite condamné à 21 ans de prison fédérale et purgera simultanément ses peines d’État et fédérales.

20 janvier 2022 – Un jury est choisi dans le cadre du procès fédéral pour les droits civils des trois autres officiers.

24 février – Thao, Kueng et Lane sont condamnés pour des accusations fédérales. Tous les trois ont été reconnus coupables d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux, et Thao et Kueng ont été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin. Lane est ensuite condamné à 2 ans et demi dans une prison fédérale, Kueng à trois ans et Thao à 3 ans et demi.

31 mars – Un examen externe commandé par le ministère de la Sécurité publique révèle plusieurs problèmes avec la réponse du Minnesota aux troubles civils après le meurtre de Floyd, y compris un manque de leadership clair. Un rapport séparé publié des semaines plus tôt par la société de gestion des risques Hillard Heintze décrit également une rupture de communication entre les agences gouvernementales.

27 avril – Une enquête d’État menée par le département des droits de l’homme du Minnesota révèle que le département de police de Minneapolis s’est engagé dans un schéma de discrimination raciale. Une enquête fédérale sur le ministère se poursuit.

18 mai – Lane plaide coupable à un chef d’accusation d’aide et d’encouragement à l’homicide involontaire coupable, évitant un procès. Il est ensuite condamné à trois ans, à purger en même temps que sa peine fédérale.

25 mai – À l’occasion du deuxième anniversaire du meurtre de Floyd, l’intersection où il a été tué est renommée «George Perry Floyd Square». Séparément, Biden signe un décret exécutif pour améliorer la responsabilité des services de police.

24 octobre – La sélection du jury commence dans le procès d’État de Kueng et Thao pour avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire.

