Chronologie des blessures des Capitals de Washington: ce que j’entends à propos de Backstrom, Carlson, Wilson et Oshie

Alors que la saison 2022-23 approche de son point médian, la situation désastreuse des Capitals en matière de blessures – ils ont été au sommet ou près du sommet de la ligue dans les matchs contre un homme perdus toute la saison – est sur le point de s’améliorer.

Et, potentiellement, beaucoup mieux, surtout devant.

« Les gars sont proches parce que vous ne voyez pas de chandails bleus (sans contact) là-bas », a déclaré l’entraîneur Peter Laviolette. « Les restrictions sont levées. Ils peuvent concourir et ils peuvent y aller.

“Mais”, a-t-il averti, “nous voulons nous assurer que lorsque les gars reviennent dans l’alignement, ils se sentent bien, ils sont forts, ils se sentent en confiance, ils sont dégagés et ils sont prêts à jouer.”

La première bonne nouvelle est arrivée samedi lorsque Martin Fehervary est revenu contre sa visite à Montréal. Le défenseur classé parmi les quatre premiers avait raté les 12 matchs précédents en raison d’une blessure au bras.

Qui est le suivant?

Voici ce que j’entends sur les délais pour les gars qui devraient revenir cette saison.

Blessure/date : Hanche gauche chronique/fin de saison dernière

Jeux manqués : 39

Rendement estimé : Début à mi janvier

Le capitaine adjoint de longue date ne peut pas faire une pause. Comme, littéralement.

Alors que Backstrom approchait de ses débuts tant attendus dans la saison, il a contracté le COVID-19 pour la deuxième fois en un peu plus d’un an et a été placé dans le protocole de la LNH le 28 décembre.

Bien que le dernier combat de Backstrom contre le virus ne soit pas considéré comme un revers important, le centre de 35 ans a ressenti des symptômes, tout comme l’entraîneur adjoint Scott Allen, qui est également dans le protocole, selon Laviolette.

“J’ai parlé à (Scott) et Nick – ils ont tous les deux connu des jours meilleurs”, a déclaré Laviolette. “Cela les a juste un peu frappés.”

Si Backstrom teste hors du protocole lundi, il peut rejoindre ses coéquipiers et reprendre la montée en puissance, avec un œil sur les 7 à 10 prochains jours en supposant qu’il n’y a pas de revers en ce qui concerne les tests COVID, sa hanche ou son niveau de forme physique.

“Au moins, c’est maintenant”, a déclaré Laviolette à propos de Backstrom se retrouvant sur la liste COVID. « Ce sera rapide. Il est sur la glace depuis si longtemps qu’il reviendra ici, il remettra ses jambes sous lui et il sera de retour rapidement.

Blessure/date : Genou gauche (LCA)/3 mai

Jeux manqués : 39

Rendement estimé : Début janvier

Wilson a commencé à patiner avec ses coéquipiers le 9 décembre, s’est débarrassé de son chandail sans contact le 21 décembre et est resté sur la glace pour travailler et se préparer après chaque matinée de patinage et d’entraînement.

En d’autres termes, l’ailier droit pourrait faire ses débuts dans la saison d’un jour à l’autre.

“Il y avait un délai, une fenêtre, entre six et huit mois selon comment ils se sentaient, leur confiance et leur endurance et ce qu’ils ressentaient à l’intérieur de tout ce à quoi ils étaient confrontés”, a déclaré Laviolette à propos de Wilson. “Et finalement, ils obtiennent suffisamment de bons représentants où ils commencent à avoir cette confiance et ils reviendront.”

Le prochain match des Caps aura lieu mardi contre Buffalo.

Blessure/date : Frappé au côté droit de la tête par un tir frappé/déc. 23

Jeux manqués : 3

Rendement estimé : En fin de saison régulière

C’est là que les nouvelles deviennent moins bonnes.

Carlson n’a pas eu besoin d’être opéré après avoir été touché par un tir frappé à 90 milles à l’heure, mais son rétablissement m’a été décrit en termes de mois, pas de semaines.

Les officiels de l’équipe espèrent que le défenseur numéro 1 rejouera bien avant les séries éliminatoires. Le dernier match de saison régulière de Washington est prévu pour le 13 avril.

Carlson – et son salaire de 8 millions de dollars – devrait bientôt être mis en réserve pour blessures à long terme afin de dégager l’espace de plafond salarial nécessaire pour activer d’autres joueurs.

Blessure/date : Haut du corps/Déc. 17

Jeux manqués : 6

Rendement estimé : Début à mi janvier

Estimer le rendement d’un joueur n’est pas une science exacte. C’est encore moins le cas lorsque ce joueur a 36 ans et a été mis à l’écart par une maladie similaire dans un passé pas si lointain.

Oshie progresse cependant. L’ailier droit est passé d’un chandail sans contact à un chandail régulier pour l’entraînement de jeudi matin, un signe certain qu’il est prêt à commencer à se dépasser. Comme Wilson, il est également resté absent pour des compétences et un conditionnement supplémentaires.

Bien qu’Oshie veuille revenir le plus tôt possible, bien sûr, la récente période chaude des Caps baisse un peu la température alors qu’il revient.

“Cela aide peut-être un peu de leur point de vue”, a déclaré Laviolette.

Connor Brown (ACL) et Carl Hagelin (œil/hanche) sont considérés comme de longs coups à revenir pour le moment.

(Photo : Jérôme Miron / USA Today)