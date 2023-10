Alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient, les forces américaines dans la région sont confrontées à des menaces hostiles et à une série d’attaques alors que l’administration Biden accroît son soutien à Israël.

Un navire de guerre américain a abattu jeudi 15 drones et quatre missiles de croisière en neuf heures près de la côte yéménite, un barrage plus important qu’on ne le pensait auparavant.

L’USS Carney, un destroyer lance-missiles, se dirigeait vers le sud à travers le canal de Suez en Égypte mercredi et se trouvait dans le nord de la mer Rouge lorsque des incidents se sont produits jeudi.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, plusieurs attaques ont eu lieu contre des positions américaines au Moyen-Orient. Le Pentagone a déplacé des navires de guerre et des avions dans la région pour être prêt à fournir une assistance à Israël.

Par ailleurs, 2 000 soldats américains ont été mis en alerte renforcée et sont prêts à être déployés si nécessaire. Les troupes sont probablement des membres de l’armée de terre et de l’armée de l’air et seraient en mesure de réagir rapidement, notamment pour fournir des renseignements et une surveillance, des transports et une assistance médicale.

L’agression contre le personnel militaire américain coïncide avec des manifestations et des émeutes près des ambassades américaines au Moyen-Orient. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attaques contre les forces américaines ces derniers jours.

Mercredi 18 octobre

Les forces américaines ont intercepté deux drones d’attaque à sens unique ciblant La base aérienne irakienne d’Al-Asad juste à l’ouest de Bagdad où se trouvent les troupes américaines. Un drone a été détruit et l’autre endommagé, a indiqué le commandement central américain.

Les forces de la coalition ont été légèrement blessées et la base a été endommagée.

Dans une autre partie de l’Irak, les forces américaines stationnées sur la base aérienne d’Al-Harir ont détruit un drone. Aucun blessé n’a été signalé.

« Nos missiles, drones et forces spéciales sont prêts à diriger des frappes qualitatives contre l’ennemi américain dans ses bases et à perturber ses intérêts s’il intervient dans cette bataille », a déclaré Ahmad « Abou Hussein » al-Hamidawi, chef de la milice irakienne Kataib Hezbollah. , a déclaré dans un communiqué.

Jeudi 19 octobre

L’USS Carney se trouvait dans le nord de la mer Rouge lorsqu’il a abattu quatre missiles de croisière et 15 drones lancés par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé.

Le ministère de la Défense a initialement déclaré que le navire de guerre avait abattu trois missiles de croisière d’attaque terrestre et « plusieurs » drones avant que l’ampleur de l’attaque ne soit connue.

Un responsable de la défense a déclaré que les missiles de croisière et les drones avaient été abattus avec des missiles sol-air SM-2 et que les roquettes étaient clairement dirigées vers Israël. Un responsable américain a déclaré qu’il ne croyait pas que les missiles – qui ont été abattus au-dessus de l’eau – visaient le navire de guerre américain.

Syrie

Le même jour, la base militaire de la garnison d’Al Tanf, dans le sud de la Syrie, où sont présentes les troupes américaines, a été visée par deux drones. Les forces américaines et de la coalition ont engagé et détruit un drone tandis que l’autre frappait la base.

Les troupes américaines maintiennent une présence sur la base depuis plusieurs années pour former les alliés syriens et surveiller les activités des militants de l’État islamique.

Vendredi 20 octobre

Deux roquettes ont été tirées vers 02h50 vers le Centre de soutien diplomatique de Bagdad en Irak, près de l’aéroport international de Bagdad.

Une roquette a été interceptée par un système anti-roquettes et l’autre a touché un entrepôt vide. Aucune victime n’a été signalée.

