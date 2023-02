Chronologie des affaires de meurtre et d’homicide involontaire coupable impliquant la police canadienne

Deux agents de la GRC ont été accusés d’homicide involontaire coupable dans la mort d’un Autochtone à Prince George, en Colombie-Britannique, tandis que trois de leurs collègues de la GRC font face à des accusations de tentative d’entrave à la justice.

Voici une liste d’autres policiers canadiens qui ont fait face à des accusations de meurtre ou d’homicide involontaire coupables liées à des décès en service :

Août 1979 : Albert Johnson, un immigrant jamaïcain de 35 ans qui a des problèmes de santé mentale, est abattu dans sa maison de Toronto. Les policiers torontois Walter Cargnelli et William Inglis sont accusés d’homicide involontaire. Tous deux sont acquittés.

Juillet 1980 : Earle Hollett meurt après une confrontation avec la police sur un pont de la Nouvelle-Écosse reliant Halifax et Dartmouth. Les gendarmes David Cluett et Harry O’Donnell font face à des accusations de meurtre au deuxième degré. Cluett est acquitté, O’Donnell est reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et condamné à trois ans de prison après que le tribunal a entendu qu’il avait frappé Hollett à plusieurs reprises pendant que Cluett le détenait.

Août 1988 : Lester Donaldson est tué par balle par le const. David Deviney lors d’une confrontation à la maison de chambres de Donaldson. Deviney est accusé d’homicide involontaire. Il est acquitté.

Décembre 1988 : Michael Wade Lawson, 17 ans, reçoit une balle dans la nuque alors qu’il se trouvait dans une voiture volée à l’ouest de Toronto. Anthony Melaragni, de la police régionale de Peel, est accusé de meurtre au deuxième degré et son collègue, Darren Longpre, est accusé de voies de fait graves. Ils sont tous les deux acquittés.

Mai 1990 : Marlon Neil, 17 ans, reçoit deux balles dans le dos alors qu’il est assis dans une voiture verrouillée. Police régionale de Peel Const. Brian Rapson est accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Il est acquitté.

Mars 1992 : John Rioux décède après que Chatham, en Ontario, le policier Ron Tricker et deux autres policiers l’ont emmené à l’étage de sa salle à manger après une dispute au sujet d’une contravention pour excès de vitesse. Tricker est reconnu coupable d’homicide involontaire, mais plus tard acquitté en appel.

Décembre 1998 : Tony Romagnuolo, 44 ​​ans, est abattu devant son domicile au nord de Toronto lors d’un affrontement avec la police au sujet de l’arrestation d’un de ses adolescents. Le policier de la région de York, Randy Martin, est accusé de meurtre au deuxième degré. Il est acquitté.

Octobre 1999 : Darren Varley est abattu à Pincher Creek, en Alberta, après une bagarre avec la police dans une cellule de prison à la suite de son arrestation pour ivresse. Après deux jurys suspendus, les gendarmes de la GRC. Michael Ferguson est reconnu coupable d’homicide involontaire. Ferguson purge finalement deux mois de prison.

Août 2000 : Otto Vass, 55 ans, décède après une altercation avec la police devant un dépanneur de Toronto. Le bureau du coroner a déclaré que la cause médicale du décès était un arrêt cardiaque dû à une manie aiguë et à un délire agité chez un homme atteint de trouble bipolaire. Police de Toronto Const. Robert Lemaître, Const. Phillip Duncan, const. Nam Le et Const. Filippo Bevilacqua est acquitté d’homicide involontaire en 2003.

Septembre 2010 : Eric Osawe, 26 ans, est tué par balle par la police de Toronto Const. David Cavanagh lors d’une recherche de drogue et d’armes. Cavanagh est acquitté de meurtre au deuxième degré après qu’un procès en 2013 ait appris qu’Osawe avait lutté avec des officiers alors que Cavanagh tentait de le maîtriser et de le menotter, et la mitraillette MP5 de Cavanagh a explosé.

Novembre 2012 : Mehrdad Bayrami, 48 ans, est tué par balle par la police devant le Starlight Casino à New Westminster, en Colombie-Britannique, lors d’une confrontation qui commence par une prise d’otage présumée. Const. de police du Delta. Jordan MacWilliams est accusé de meurtre au deuxième degré après une enquête menée par le chien de garde de la police de la province, mais les poursuites sont abandonnées en 2015 après que la Direction de la justice pénale a déclaré que les preuves disponibles ne soutiennent pas une poursuite viable.

Juillet 2013 : Sammy Yatim, 18 ans, est abattu par le policier de Toronto James Forcillo, qui tire deux volées de coups alors que Yatim tient un petit couteau dans un tramway vide de Toronto. Forcillo est acquitté en 2016 du meurtre au deuxième degré lié à la première série de coups de feu qui a tué l’adolescent. Cependant, il est reconnu coupable de tentative de meurtre liée à la deuxième volée tirée alors que Yatim est allongé sur le dos. Forcillo est également plus tard reconnu coupable de parjure. Il est condamné à six ans et demi derrière les barreaux.

Janvier 2014 : Un garçon de 17 ans est abattu par la police à la suite d’une courte poursuite en voiture à Ste-Adèle, au Québec. Éric Deslauriers, policier provincial du Québec, subit un procès pour homicide involontaire. Il a plaidé non coupable.

Janvier 2015 : Michel Vienneau est abattu dans son véhicule à l’extérieur d’une gare ferroviaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, par des policiers agissant sur la base d’un signalement erroné d’Échec au crime suggérant que l’homme de 51 ans et sa femme faisaient de la contrebande de drogue. Const. Patrick Bulger et Const. Mathieu Boudreau de la police de la ville de Bathurst est initialement accusé d’homicide involontaire, d’agression armée et de braquage illégal d’une arme à feu, mais un juge juge qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour justifier un procès et rejette toutes les accusations après une enquête préliminaire en 2017.

Novembre 2015 : Steven Campbell meurt après avoir été abattu de neuf balles dans le nord du Manitoba, après une poursuite policière au cours de laquelle la Jeep de Campbell est forcée de quitter la route, puis se dirige vers le gendarme de la GRC. Abram Letkeman. Un rapport de toxicologie montre que Campbell dépasse presque 2 fois et demie la limite légale d’alcool. Letkeman est acquitté d’homicide involontaire coupable en 2019 mais reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles. La Cour d’appel du Manitoba lui impose une peine de trois mois, mais suspend une ordonnance lui enjoignant de passer du temps derrière les barreaux.

Juillet 2017 : L’Autochtone Arthur Culver, également connu sous le nom de Dale Culver, décède après une lutte avec la police à Prince George, en Colombie-Britannique. Le 1er février 2023, les agents de la GRC Paul Ste-Marie et Jean François Monette sont accusés d’homicide involontaire, tandis que le Sgt. Jon Eusebio Cruz et les gendarmes Arthur Dalman et Clarence MacDonald sont accusés d’avoir tenté d’entraver la justice.

Juillet 2018 : Clayton Crawford meurt après avoir reçu 10 balles dans sa camionnette près de Whitecourt, en Alberta. Constable de la GRC. Jessica Brown et le cap. Randy Stenger est déclaré non coupable en décembre 2022, d’homicide involontaire et de voies de fait graves.

La Presse Canadienne

