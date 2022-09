Chronologie de l’enquête sur les documents Mar-a-Lago de Trump

WASHINGTON (AP) – La recherche du club Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump pour des documents classifiés et d’autres documents gouvernementaux a peut-être surpris le public. Mais de nouveaux documents juridiques montrent que l’enquête qui a déclenché l’action sans précédent a duré des mois. Les documents indiquent clairement que Trump a eu amplement l’occasion de restituer les documents demandés par le gouvernement – puis assignés à comparaître – et révèlent la quantité de documents hautement sensibles qu’il gardait au club.

Voici une chronologie des développements notables à ce jour :

JAN. 20 2021 :

Le président de l’époque, Donald Trump, a quitté la Maison Blanche pour la Floride avant l’investiture du président élu Joe Biden. Selon la General Services Administration, les membres de l’équipe de transition de Trump étaient responsables de l’emballage des articles dans des boîtes, de la mise des boîtes sur des palettes et de l’emballage rétractable de ces palettes afin qu’elles puissent être transportées.

Avant l’expédition, la GSA a déclaré qu’elle “exigeait que l’équipe de transition sortante certifie par écrit que les articles expédiés étaient nécessaires pour fermer le bureau de l’ancien président et seraient utilisés lors de la transition du bureau vers son nouvel emplacement en Floride”.

La GSA n’a pas examiné le contenu des boîtes et “n’avait aucune connaissance du contenu avant l’expédition”, selon un porte-parole de l’agence. La GSA n’était pas non plus responsable des effets personnels de l’ancien président, qui ont été transportés par une entreprise de déménagement privée.

MAI 2021 :

Après que la National Archives and Records Administration s’est rendu compte que des documents de la présidence de Trump manquaient dans les documents qu’elle avait reçus lorsqu’il quittait ses fonctions, l’agence a demandé les documents à Trump le 6 mai 2021 ou vers cette date.

DÉCEMBRE 2021 :

La NARA “a continué à faire des demandes” pour des documents qu’elle croyait manquants depuis plusieurs mois. Vers la fin décembre 2021, un représentant de Trump a informé l’agence que 12 boîtes supplémentaires de documents qui auraient dû être remis avaient été trouvées au club et à la résidence de l’ancien président Mar-a-Lago et étaient prêtes à être récupérées.

JAN. 18 juillet 2022 :

NARA a reçu 15 boîtes de dossiers présidentiels qui avaient été stockés à Mar-a-Lago – dont 14, il sera révélé plus tard, contenaient des documents classifiés. Les documents ont été trouvés mêlés à un assortiment d’autres documents, notamment des journaux, des magazines, des photos et de la correspondance personnelle.

Au total, les boîtes se sont avérées contenir 184 documents avec des marquages ​​classifiés, dont 67 marqués confidentiels, 92 secrets et 25 top secrets. Les agents qui ont inspecté les boîtes ont également trouvé des marquages ​​​​spéciaux suggérant qu’ils contenaient des informations provenant de sources humaines hautement sensibles ou la collecte de «signaux» électroniques autorisés par un tribunal en vertu de la loi sur la surveillance du renseignement étranger.

FÉV. 9 2022 :

L’agent spécial en charge du bureau de l’inspecteur général de la NARA a envoyé une saisine au ministère de la Justice par e-mail après qu’un examen préliminaire des boîtes a révélé de nombreux documents classifiés.

“La plus grande préoccupation”, ont-ils écrit, selon un affidavit fortement expurgé publié la semaine dernière, “était que des documents hautement classifiés aient été déclassés, mélangés à d’autres documents et autrement incorrectement (sic) identifiés”.

Après un premier examen de la saisine de la NARA, le FBI a ouvert une enquête criminelle sur l’affaire.

FÉV. 10 juillet 2022 :

Le PAC Save America de Trump a publié une déclaration insistant sur le fait que le retour des documents avait été “de routine” et “pas grave”.

Trump a insisté sur le fait que “les documents ont été remis facilement et sans conflit et sur une base très amicale”, et a ajouté : “Ce fut un grand honneur de travailler avec NARA pour aider à préserver formellement l’héritage de Trump”.

FÉV. 18 juillet 2022 :

La NARA a révélé dans une lettre à un comité de surveillance du Congrès que des informations classifiées avaient été trouvées dans les 15 boîtes récupérées et a confirmé la saisine du ministère de la Justice.

Le PAC Save America de Trump a publié une autre déclaration insistant sur le fait que “les Archives nationales n’ont rien” trouvé “”, mais “ont reçu, sur demande, des dossiers présidentiels dans le cadre d’un processus ordinaire et routinier pour assurer la préservation de mon héritage et conformément à la loi présidentielle”. Loi sur les archives ».

12 AVRIL 2022 :

La NARA a informé Trump de son intention de fournir les documents au FBI, à la demande du ministère de la Justice. Un représentant de Trump a demandé une prolongation jusqu’au 29 avril.

29 AVRIL 2022 :

Le ministère de la Justice a envoyé une lettre aux avocats de Trump demandant un accès immédiat au matériel, « invoquant « un intérêt important pour la sécurité nationale ».

“L’accès aux matériaux n’est pas seulement nécessaire aux fins de notre enquête pénale en cours, mais le pouvoir exécutif doit également procéder à une évaluation des dommages potentiels résultant de la manière apparente dont ces matériaux ont été stockés et transportés et prendre toutes les mesures correctives nécessaires, », a écrit le ministère.

Les avocats de Trump ont demandé une prolongation supplémentaire.

10 MAI 2022 :

La NARA a informé les avocats de Trump qu’elle fournirait au FBI l’accès aux dossiers dès le 12 mai.

11 MAI 2022 :

Le ministère de la Justice a émis une assignation à comparaître pour des documents supplémentaires.

3 JUIN 2022 :

Trois agents du FBI et un avocat du DOJ se sont rendus à Mar-a-Lago pour recueillir des documents supplémentaires offerts par un avocat de Trump en réponse à l’assignation. Ils ont reçu “une seule enveloppe Redweld, doublement enveloppée dans du ruban adhésif, contenant les documents”, selon un dossier du 30 août.

Cette enveloppe, a-t-on découvert plus tard, contenait 38 documents avec des marques de classification, dont cinq documents marqués confidentiels, 16 marqués secrets et 17 marqués top secret.

Au cours de la visite, le dossier a déclaré: “L’avocat de l’ancien président n’a donné aucune explication quant à la raison pour laquelle des boîtes de documents gouvernementaux, dont 38 documents avec des marques de classification, sont restées dans les locaux près de cinq mois après la production des quinze boîtes et près d’un- ans et demi après la fin de l’Administration.

Les avocats de Trump ont également déclaré aux enquêteurs que tous les dossiers provenant de la Maison Blanche étaient stockés dans un seul endroit – une salle de stockage de Mar-a-Lago. Les enquêteurs ont été autorisés à visiter la salle, mais ont été “explicitement interdits” d’ouvrir ou de regarder à l’intérieur de l’une des boîtes, ont-ils rapporté, “ne donnant aucune possibilité au gouvernement de confirmer qu’il ne restait aucun document avec des marques de classification”.

Le ministère de la Justice a également reçu une lettre de certification signée indiquant qu’une “recherche diligente” avait été effectuée et qu’il ne restait aucun document.

8 JUIN 2022 :

Le ministère de la Justice a envoyé une lettre à l’avocat de Trump demandant que la salle de stockage soit sécurisée et que “toutes les boîtes qui ont été déplacées de la Maison Blanche à Mar-a-Lago (ainsi que tous les autres objets dans cette pièce) soient conservées dans cette pièce dans leur état actuel jusqu’à nouvel ordre.

AOÛT 5 2022 :

Le ministère de la Justice a déposé une demande de mandat de perquisition et de saisie de Mar-a-Lago, citant une «cause probable» que des dossiers présidentiels supplémentaires et des dossiers contenant des informations classifiées sont restés dans diverses parties du club.

“Il y a aussi des raisons probables de croire que des preuves d’obstruction” seraient trouvées, a lu une copie fortement expurgée de l’affidavit exposant la justification du FBI pour la recherche.

Le ministère de la Justice a également révélé dans le dossier du 30 août qu’il avait trouvé des preuves “que les dossiers du gouvernement ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”.

Le juge magistrat américain Bruce Reinhart du sud de la Floride a approuvé la demande le même jour.

AOÛT 8 2022 :

Le FBI a exécuté la perquisition à Mar-a-Lago, saisissant 36 éléments de preuve, dont des boîtes et des conteneurs contenant plus de 100 dossiers classifiés, une ordonnance graciant l’allié de Trump, Roger Stone, et des informations sur le “président de la France”.

Les agents ont trouvé des documents classifiés à la fois dans la salle de stockage ainsi que dans le bureau de l’ancien président – dont trois documents classifiés trouvés non pas dans des boîtes, mais dans des bureaux.

Ils comprenaient des éléments si sensibles que « dans certains cas, même le personnel de contre-espionnage du FBI et les avocats du DOJ chargés de l’examen avaient besoin d’autorisations supplémentaires avant d’être autorisés à examiner certains documents ».

“Le fait que le FBI, en quelques heures, ait récupéré deux fois plus de documents avec des marques de classification que la” recherche diligente “que l’avocat de l’ancien président et d’autres représentants ont eu des semaines pour effectuer remet sérieusement en question les déclarations faites dans la certification du 3 juin et jette un doute sur l’étendue de la coopération dans cette affaire », a écrit le ministère de la Justice.

Trump et ses alliés, quant à eux, ont présenté la recherche comme une militarisation du système de justice pénale visant à lui nuire politiquement alors qu’il se prépare pour une autre course potentielle à la Maison Blanche.

AOÛT 12, 2022 :

Le juge Reinhart a descellé le mandat autorisant le FBI à fouiller Mar-a-Lago, qui précise que des agents fédéraux enquêtaient sur des violations potentielles de trois lois fédérales, dont la loi sur l’espionnage.

AOÛT 26 juillet 2022 :

Une version hautement expurgée de l’affidavit exposant la justification du FBI pour la recherche de Mar-a-Lago a été publiée.

AOÛT 30 juillet 2022 :

Le ministère de la Justice a répondu à la demande de Trump d’un maître spécial dans un dossier qui comprenait de nouveaux détails sur l’enquête, y compris une affirmation selon laquelle des documents classifiés étaient “probablement dissimulés et retirés” d’une salle de stockage à Mar-a-Lago dans le cadre d’un effort obstruer la sonde.

Il comprenait une photographie de certains documents trouvés au club, y compris des pages de couverture de documents reliés par un trombone – certains marqués comme “TOP SECRET//SCI” avec des bordures jaune vif et un marqué comme “SECRET//SCI” avec un rouille- bordure colorée – étalée sur un tapis à Mar-a-Lago.

“Terrible la façon dont le FBI, lors du raid de Mar-a-Lago, a jeté des documents au hasard sur le sol (en prétendant peut-être que c’était moi qui l’avais fait !), Puis a commencé à les prendre en photo pour que le public puisse les voir”, Trump a répondu. « Pensé qu’ils voulaient qu’ils restent secrets ? »

