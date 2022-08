Chronologie de l’appel du Canada à abandonner l’appel de 2015 concernant la collecte de fonds pour les pensionnats

La décision du Canada d’abandonner son appel d’une décision de justice de 2015 qui a libéré les groupes catholiques de la nécessité de recueillir 25 millions de dollars pour les survivants des pensionnats a semé la colère et la confusion.

L’automne dernier, une trousse de plus de 200 pages de notes d’information et de dossiers judiciaires a été préparée pour le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, qui a promis qu’il examinerait ce qui s’était passé. La Presse canadienne a obtenu les documents en vertu des lois fédérales sur l’accès à l’information.

De nombreux documents, y compris une chronologie des événements, sont expurgés, partiellement ou entièrement. Selon les détails disponibles, voici une chronologie de ce qui s’est passé :

Mai 2006 : La Convention de règlement historique relative aux pensionnats indiens est approuvée par les parties. L’entente impliquait le gouvernement canadien, des avocats représentant les survivants des pensionnats indiens, les églises qui les exploitaient et des organisations autochtones nationales.

Septembre 2007 : La mise en œuvre de l’accord commence. Cela comprend les paiements directs aux survivants et le respect des obligations financières auxquelles les parties, y compris les entités catholiques, ont consenti. Des groupes catholiques ont signé trois engagements financiers totalisant 79 millions de dollars. Inclus était une campagne de collecte de fonds de 25 millions de dollars « meilleurs efforts » pour amasser des fonds pour les survivants.

Octobre 2011 : Les responsables fédéraux affirment que les entités catholiques ont tenté de réduire une partie de leurs contributions à une Fondation autochtone de guérison en réclamant 2 millions de dollars en frais administratifs et frais juridiques.

Décembre 2013: Le gouvernement fédéral, dirigé par l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper, demande l’avis des tribunaux.

Septembre et octobre 2014 : “Les négociations aboutissent à un accord pour régler 1,2 million de dollars”, indique la chronologie préparée par le gouvernement. Il indique qu’un désaccord s’est produit sur la portée de la publication. « Les entités catholiques canadiennes parties au règlement relatif aux pensionnats indiens revendiquent une libération complète et définitive de toutes les obligations financières, y compris les activités de financement. Les entités affirment que cet accord a été conclu oralement et par courrier électronique.

Novembre 2014 : Les entités catholiques vont devant les tribunaux pour demander une libération totale de toutes leurs obligations financières, arguant que cela avait déjà été convenu.

16 juillet 2015 : Après une audience en juin, un juge de la Saskatchewan a statué en faveur des entités catholiques, concluant qu’un accord pour une libération totale était en effet en place. Cependant, selon les responsables, il y avait un manque de clarté quant à savoir si le tribunal a libéré les entités catholiques de toutes les obligations, financières et non financières.

Août 2015 : Le Canada dépose ce qu’on appelle un « avis d’appel préventif » pendant qu’il continue de négocier avec des entités catholiques. Le même mois, Harper annonce le début d’une élection fédérale.

«L’appel a donné au Canada le temps de tenter de négocier la portée de la libération dans l’espoir de protéger le règlement de 1,2 million de dollars», lit-on dans une note d’information du gouvernement de novembre 2021.

Septembre 2015 : Le gouvernement approuve une recommandation demandant au ministère de la Justice de demander une ordonnance du tribunal et un accord de libération en échange de 1,2 million de dollars. Le document de 2015 est signé par un ministre, dont la signature est illisible. Miller a dit qu’il appartenait à Bernard Valcourt, l’ancien ministre des Affaires autochtones de Harper.

Les responsables affirment que si la décision du tribunal permet aux entités catholiques de se retirer de la campagne de collecte de fonds de 25 millions de dollars – après seulement avoir collecté moins de 4 millions de dollars – « la probabilité de contraindre les entités catholiques à respecter leurs obligations de collecte de fonds restantes est très faible ».

19 octobre 2015 : Harper est battu par Justin Trudeau, dont le parti libéral remporte un gouvernement majoritaire aux élections fédérales.

30 octobre 2015 : L’ancien sous-ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada signe une entente de libération définitive, libérant les entités catholiques de leurs obligations financières.

4 novembre, 2015 : Les membres du nouveau cabinet de Trudeau sont assermentés. Miller, qui n’a pas été nommé au cabinet à l’époque, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les membres du cabinet étaient au courant de l’accord.

10 novembre 2015 : Ottawa retire son avis d’appel.

– Stéphanie Taylor, La Presse canadienne