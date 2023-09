Chronologie de l’amitié entre Taylor Swift et Sophie Turner – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Taylor Swift et Sophie Turner sont le duo dynamique que personne n’avait vu venir. Après tout, Sophie, 27 ans, a épousé l’ex-petit-ami de Taylor Joe Jonas, alias « Mr Perfectly Fine » lui-même, il semblait donc peu probable que leurs chemins se croisent. Mais Taylor, 33 ans, et Sophie ont fini par nouer une amitié étroite – et leur lien s’est renforcé après la récente séparation de Sophie d’avec Joe, 34 ans, après quatre ans de mariage. Sophie a profité d’une soirée entre filles bien méritée avec Taylor après la rupture qui a enflammé Internet.

Voici la chronologie complète de l’amitié de Taylor Swift et Sophie Turner.

Mai 2019 : Sophie et Taylor apparaissent Le spectacle Graham Norton

Sophie et Taylor ont fait leur première apparition publique ensemble lors d’une interview commune sur Le Graham Norton en mai 2019. Les stars ont toutes deux secoué leur frange lorsqu’elles étaient dans la série, ce qui s’est produit peu de temps après que Sophie ait épousé Joe à Las Vegas. « J’aime ce que nous faisons ce soir! » Taylor a déclaré alors qu’elle serrait Sophie dans ses bras sur le plateau en mai 2019. La chanteuse de « Style » a posté un Instagram de son apparition dans la série et a dit aux fans d’aller voir Sophie. film de super-héros X-Men : Phénix sombre.

Juin 2019 : Sophie parle de Taylor dans une interview

On a demandé à Sophie de sortir avec Taylor le Le spectacle Graham Norton au Phénix sombre tapis rouge. «C’est une fille vraiment gentille. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois auparavant », a déclaré l’actrice. Supplémentaire. « Nous sommes amis. Elle ne se moquait certainement pas de moi. Je suis fan d’elle. Je ne pense pas que Taylor Swift soit fan de moi. Je pense que je suis fan d’elle.

Juillet 2020 : Taylor fait apparemment référence à Sophie et Joe dans sa chanson « Invisible String »

Taylor a sorti son album Folklore en 2020, alors que Joe et Sophie attendaient leur premier enfant, leur fille Willa. La chanson « Invisible String » semble inclure une référence aux désormais ex. Taylor chante : « Le froid était l’acier de ma hache à moudre / Pour les garçons qui m’ont brisé le cœur / Maintenant, j’envoie des cadeaux à leurs bébés. » Taylor a confirmé dans son film Disney+ sur la création Folklore qu’elle a écrit la phrase « juste après avoir envoyé un cadeau pour bébé à un ex ».

Avril 2021 : Sophie s’extasie sur « M. Parfaitement bien »

Intrépide (version Taylor) comprend la chanson du coffre-fort « Mr. Perfectly Fine », qui parle de sa rupture avec Joe en 2008. Sophie a adoré la chanson quand elle est sortie – et elle a même s’en est exclamé sur les réseaux sociaux. « Ce n’est PAS un bop », a-t-elle écrit sur ses histoires Instagram, en taguant Taylor dans la publication. Taylor a republié le message de Sophie sur sa propre histoire Instagram et a ajouté « se mettre à genoux pour toujours pour la reine du Nord », faisant référence au rôle de Sophie dans le rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones.

Novembre 2021 : Sophie fréquente Taylor’s SNL Montrer

Sophie et Joe ont assisté à l’enregistrement du 13 novembre 2021 de Saturday Night Live où Taylor a interprété « All Too Well » version de 10 minutes de Rouge (version Taylor). Ils se sont également rendus au SNL afterparty à L’Avenue à Saks.

Août 2022 : Sophie révèle son album préféré de Taylor Swift

Sophie et Joe ont fièrement montré qu’ils étaient des « Swifties » lorsqu’ils ont nommé leurs albums préférés du chanteur lors d’un live TikTok à l’été 2022. Sophie a appelé 1989 le « meilleur » album de T-Swift, et Joe a accepté. L’actrice britannique a également montré un peu d’amour à Réputation et a affirmé que l’album de 2017 était « inspiré par » Sansa et Arya Stark de A OBTENU.

Septembre 2023 : Sophie et Taylor sortent ensemble à New York

Taylor et Sophie ont fait un show à New York le 19 septembre 2021, deux semaines après que Joe a demandé le divorce de Sophie. Ils ont organisé une soirée entre filles et ont été photographiés marchant vers Temple Bar sur Lafayette Street après le dîner. Leur sortie semblait indiquer que Taylor faisait pleinement partie de l’équipe Sophie au milieu d’un divorce compliqué.