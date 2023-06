Chronologie de l’affrontement du groupe de mercenaires Wagner qui a secoué la Russie de Poutine

Le monde a été choqué ce week-end alors que le président russe Vladimir Poutine faisait face à la plus grande menace pour son leadership depuis qu’il a assumé le rôle il y a plus de 20 ans alors que les forces mercenaires de Wagner se mutinaient et cherchaient à prendre d’assaut Moscou.

Mais tout aussi rapidement que la situation s’est aggravée, la menace contre Moscou a semblé s’évaporer après que le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a ordonné à ses hommes d’arrêter leur marche et de se diriger plutôt vers la Biélorussie à la suite d’un accord obscur négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Prigozhin a refait surface pour la première fois depuis que l’accord a été conclu samedi dans un message audio publié lundi sur son Telegram, bien que sa localisation reste incertaine.

Voici comment les événements se sont déroulés :

vendredi 23 juin

– Les tensions ont éclaté vendredi après que Prigozhin a publié une vidéo sur Telegram qui contredisait directement la justification du président russe Vladimir Poutine pour son invasion illégale de l’Ukraine en février 2022.

Le chef mercenaire a non seulement déclaré qu’il n’y avait aucune menace de l’Ukraine contre la Russie, mais que Kiev n’avait pas l’intention de rejoindre l’alliance de l’OTAN pour prendre les armes contre Moscou. Il a également affirmé que cette désinformation était due à des mensonges fournis par le ministère de la Défense pour tromper Poutine et la société russe.

– Le dirigeant de Wagner a publié une série de clips dans lesquels il accuse également le ministère russe de la Défense d’avoir tiré une roquette sur des mercenaires de Wagner en Ukraine.

Prigozhin a appelé à l’éviction du ministre de la Défense Sergey Shoigu et du chef d’état-major, Valery Gerasimov, et a déclaré que ses troupes les puniraient pour leurs actions.

samedi 24 juin

– Tôt samedi, Prigozhin a déclaré que ses forces avaient traversé la frontière entre l’Ukraine et la Russie et avaient pris le contrôle du quartier général militaire dans la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie.

Des images et des vidéos ont fait surface montrant des mercenaires, des chars et des véhicules Wagner dans la ville qu’elle a apparemment pris sans combat aux citoyens ou aux forces russes.

La ville était une prise importante pour Prigozhin car ce n’est pas seulement la plus grande ville du sud de la Russie, mais aussi le quartier général du commandement du district militaire du sud de la Russie, dont la 58e armée interarmes combat dans le sud de l’Ukraine.

– Pas moins de 25 000 mercenaires de Wagner auraient suivi Prigozhin en Russie non seulement pour prendre la ville du sud, mais aussi pour pousser vers le nord en direction de la région de Voronej avant de se rendre à Moscou.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a répondu en lançant une enquête pénale contre Prigozhin et l’a accusé d’avoir lancé ce qui équivalait à une mutinerie.

Dans un communiqué, le FSB a qualifié les actions de Prigozhin de « coup de poignard dans le dos » pour tous les soldats russes et a exhorté les troupes de Wagner « à ne pas commettre d’erreurs irréparables, à cesser toute action énergique contre le peuple russe, à ne pas exécuter les ordres criminels et perfides de Prigozhin, et de prendre des mesures pour le détenir. »

Prigozhin a insisté sur le fait que sa rébellion n’était pas « un coup d’État militaire » mais une « marche de la justice ».

– À 10 heures du matin, Poutine a prononcé un discours télévisé qualifiant les actions de Prigozhin de « mutinerie armée » et de « couteau dans le dos de notre pays et de notre peuple », bien qu’il n’ait jamais nommé Prigozhin directement.

« Des ambitions et des intérêts personnels gonflés ont conduit à la trahison – une trahison contre notre pays, notre peuple et la cause commune pour laquelle les soldats et les commandants du groupe Wagner combattaient et mouraient au coude à coude, avec nos autres unités et troupes », a-t-il déclaré. « Leur mémoire et leur gloire ont également été trahies par ceux qui tentent d’organiser une révolte et poussent le pays vers l’anarchie et le fratricide – et finalement, vers la défaite et la reddition. »

– Des informations ont commencé à faire surface selon lesquelles les forces de Wagner étaient entrées dans la région de Voronej et peu après 11h40, et le gouverneur de la région, Aleksandr Gusev, s’est adressé à Telegram pour dire que les forces russes « menaient les activités opérationnelles et de combat nécessaires » dans un » opération antiterroriste », a rapporté le Kyiv Independent.

– Le dirigeant tchétchène et allié de Poutine, Ramzan Kadyrov, a déclaré que les forces tchétchènes avaient été envoyées dans les « zones de conflit » en Russie.

– Prigozhin a répondu à l’adresse de Poutine dans un message vidéo publié sur son Telegram et a déclaré que ses forces wagnériennes ne reculeraient pas « parce que nous ne voulons pas que le pays continue à vivre dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie ».

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a exhorté les habitants à rester à l’intérieur et a déclaré lundi un jour de congé alors que la Garde nationale russe travaillait pour défendre la ville contre une éventuelle attaque.

Une position de mitrailleuse a été installée par des soldats russes au sud-ouest de Moscou alors que la police armée se rassemblait au sud de la ville sur l’autoroute M4, qui était utilisée par les mercenaires de Wagner pour avancer.

– Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont déclaré qu’ils surveillaient de près la situation.

– Vers 13h30, le bureau de Poutine a annoncé qu’il avait eu des conversations téléphoniques avec les dirigeants de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan concernant la « situation » en Russie.

– Vers 16 heures, des rapports ont commencé à faire surface alléguant que des hélicoptères militaires russes avaient ouvert le feu sur un convoi de mercenaires wagnériens qui se seraient trouvés à plus de la moitié du chemin vers Moscou.

Le média russe Tass a rapporté que les forces de Wagner se voyaient offrir l’amnistie si elles déposaient leurs armes, bien que le rapport ait depuis été retiré.

– À 16 heures, Loukachenko a affirmé avoir négocié un accord entre Poutine et Prigozhin alors que les forces de Wagner auraient atteint une zone connue sous le nom de Yelets, à environ 250 miles au sud de Moscou.

– Vers 20h30, heure de Moscou, Prigozhin a publié un message audio via le compte Telegram de son service de presse indiquant qu’il avait décidé de mettre fin à la mutinerie et de faire demi-tour avec ses troupes pour éviter de nouvelles effusions de sang.

« Ils voulaient dissoudre la compagnie militaire Wagner. Nous nous sommes lancés dans une marche de la justice le 23 juin. En 24 heures, nous sommes arrivés à moins de 200 km [125 miles] de Moscou. Pendant ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte du sang de nos combattants », a-t-il déclaré selon une traduction de Reuters. « Maintenant, le moment est venu où le sang pourrait être versé. Comprendre la responsabilité [for the chance] que le sang russe sera versé d’un côté, nous retournons nos colonnes et retournons aux camps de campagne comme prévu. »

Prigozhin et ses forces wagnériennes qui se sont jointes à la rébellion se seraient vu offrir un paradis sûr en Biélorussie, bien que les termes de l’accord restent flous.

Les forces wagnériennes restantes en Ukraine qui n’ont pas rejoint la mutinerie seront absorbées par l’armée russe.

Reuters a contribué à ce rapport.