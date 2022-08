Chronologie de l’accident de voiture d’Anne Heche : comment l’accident violent de la star l’a amenée dans un état critique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star de “Six Days Seven Nights”, Anne Heche, a accidenté un véhicule à deux reprises vendredi en quelques minutes, provoquant un incendie dans une maison de Mar Vista, en Californie, après le deuxième accident.

L’incendie aurait englouti la maison en flammes et Heche a été transporté immédiatement dans un hôpital de Los Angeles par une ambulance, selon les secouristes.

Heureusement, son ex-petit ami Thomas Jane a confirmé que l’actrice serait dans un état “stable” et qu’elle “devrait s’en sortir”. selon le Daily Mail.

Lisez la suite pour savoir comment Heche a survécu à un accident de voiture dramatique et fougueux.

ANNE HECHE DANS UNE CONDITION ‘STABLE’ APRÈS UN ACCIDENT DE VOITURE CHAOTIQUE, ‘DEVANT S’EN PASSER’: RAPPORT

Le premier accident de voiture d’Anne Heche

Heche, 53 ans, conduisait une Mini Cooper bleue lorsqu’elle s’est écrasée pour la première fois dans le garage d’un complexe d’appartements à Los Angeles.

Le premier accident s’est produit vers 11h00, elle a apparemment fui les lieux et a continué à conduire sur le même bloc avant de claquer sa voiture dans une autre maison, selon le Daily Mail.

Les témoins dit à TMZ les gens ont essayé d’aider l’actrice à sortir de sa voiture avant qu’elle ne s’enfuie.

Le deuxième accident de voiture d’Anne Heche

Quelques minutes après son premier accident, Heche s’est ensuite écrasée dans une maison voisine à Mar Vista et a allumé un incendie, selon FOX 11.

L’incendie aurait englouti la maison et Heche a été transporté d’urgence dans un hôpital de Los Angeles en ambulance.

L’accident de voiture d’Anne Heche a déclenché un énorme incendie

Le service d’incendie de Los Angeles a partagé une déclaration indiquant que le véhicule avait un seul occupant lorsqu’il a percuté une maison à deux étages construite en 1952.

ANNE HECHE CRASHE UNE VOITURE DANS UNE MAISON, ALLUMANT UN INCENDIE ; ACTRICE EMBARQUÉE EN AMBULANCE AVEC DE GRAVES BRÛLURES

“Cinquante-neuf pompiers ont mis 65 minutes pour accéder, confiner et éteindre complètement les flammes tenaces dans la structure fortement endommagée et ont sauvé une femme adulte trouvée dans le véhicule qui a été emmenée dans un hôpital de la région par les ambulanciers paramédicaux du LAFD dans un état critique”, indique le communiqué. a dit.

Brian Humphrey, porte-parole des pompiers de Los Angeles, a déclaré à Fox News Digital que la personne impliquée dans les accidents avait été transférée dans un hôpital dans un état critique.

Un résident était présent au moment de l’accident au domicile et a échappé aux blessures. Heche, cependant, a subi des brûlures et était “consciente et respirait” lorsqu’elle a été placée sur une civière.

Anne Heche a été transportée à l’hôpital suite à un accident

Des images d’hélicoptère ont capturé le service d’incendie éteignant l’incendie et chargeant Heche dans une ambulance pour être transféré pour des soins supplémentaires.

Selon la séquence vidéo, Heche a été vu en train de rouler dans un drap blanc. Les victimes de brûlures sont souvent enveloppées dans un drap stérile et parfois de l’eau stérile est appliquée sur le drap pour refroidir les brûlures.

L’INCENDIE D’UNE MAISON EN PENNSYLVANIE FAIT 10 MORTS, DONT TROIS ENFANTS

La séquence vidéo montre alors Heche s’asseyant brusquement alors que les pompiers la précipitent vers une ambulance.

Les médecins n’ont pas été en mesure d’effectuer des tests pour déterminer si Heche était sous l’influence de son véhicule en raison de son état, selon TMZ.

Aucune autre blessure n’a été signalée et la cause de l’accident fait l’objet d’une enquête, selon FOX 11.

Un représentant de Heche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Selon TMZ, Heche est intubé dans un hôpital.

Les anciens associés d’Anne Heche rendent hommage

Malgré leur séparation, l’ex-petit ami de Heche, Thomas Jane, a rendu un hommage émouvant à l’actrice.

“Bien qu’Anne et moi ne soyons plus ensemble, la nouvelle tragique d’aujourd’hui a été dévastatrice pour moi et pour tous ceux qui l’aiment”, a déclaré Jane au média.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je suis de tout coeur avec Anne et ses deux fils. Pour l’instant, Anne est stable et on s’attend à ce qu’elle s’en sorte. Mes pensées et mes prières vont à Anne, l’un des vrais talents de sa génération. Dieu merci, personne d’autre n’a été blessé .”

L’autre ex-partenaire de Heche depuis plus de 10 ans, James Tupper, a également rendu hommage à l’actrice blessée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tupper est allé sur Instagram vendredi soir pour partager une photo de Heche et de leur fils, Atlas, avec la légende : “Pensées et prières pour cette charmante femme, actrice et mère ce soir anneheche. Nous t’aimons.”

Janelle Ash de Fox News a contribué à ce rapport.