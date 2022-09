Chronologie de la réponse de la police aux coups de couteau en Saskatchewan qui ont tué au moins 10 personnes

Une attaque au couteau contre une Première nation de la Saskatchewan et dans un village voisin a fait 10 morts et 15 blessés, a annoncé dimanche la GRC provinciale alors que les agents continuaient de rechercher deux suspects.

“Nous pensons que certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d’autres ont été attaquées au hasard”, a déclaré Rhonda Blackmore, commissaire adjointe responsable de la GRC de la Saskatchewan, aux journalistes à Regina.

“C’est horrible ce qui s’est passé dans notre province aujourd’hui.”

Blackmore a déclaré que les 15 blessés avaient été transportés à l’hôpital, mais il pourrait y en avoir d’autres qui ont demandé de l’aide médicale par eux-mêmes.

Les attaques ont eu lieu à 13 endroits différents de la nation crie de James Smith et à proximité de Weldon, au nord-est de Saskatoon, a-t-elle déclaré.

Voici une chronologie de la réponse de la police. Toutes les heures locales :



5h40 – La GRC reçoit plusieurs appels de la Nation crie de James Smith concernant des coups de couteau à différents endroits.



7h12 – La GRC de la Saskatchewan émet une alerte aux personnes dangereuses, selon la police qui tente de localiser deux suspects. Les résidents de la région de la nation crie de James Smith et des communautés environnantes de Candle Lake, Prince Albert, Melfort, Humboldt et Rosthern ont dit de chercher un abri immédiat et de faire preuve de prudence.



7h57 – La GRC publie les noms et photos des suspects : Damien Sanderson et Myles Sanderson. Damien Sanderson est décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces, 155 livres avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Myles Sanderson a été décrit comme mesurant six pieds un pouce et pesant 200 livres avec des cheveux noirs et des yeux bruns.



8h20 – La GRC étend l’alerte aux personnes dangereuses à la province de la Saskatchewan, affirmant que les suspects se déplaceraient à bord d’un véhicule.



9h45 – La GRC émet une quatrième alerte de personne dangereuse indiquant qu’il y a eu plusieurs victimes à plusieurs endroits, au moins une à la nation crie de James Smith et une autre à Weldon. Certaines des attaques semblent être aléatoires.



11h25 – La GRC envoie une demande aux gendarmes du Manitoba et de l’Alberta pour étendre l’alerte aux personnes dangereuses à leurs provinces.



12h07 – La GRC publie une cinquième mise à jour indiquant que des témoins ont signalé avoir vu un véhicule suspect à Regina sur l’avenue Arcola. Les résidents ont demandé à s’abriter sur place. Le véhicule est décrit comme un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI.



15h45 – La GRC annonce que 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans les attaques, qui, selon elle, ont eu lieu dans 13 endroits.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 septembre 2022.