Chronologie de la relation entre Victoria et David Beckham – Hollywood Life

Victoria Beckham49, et David Beckham, 48 ans, sont devenus au fil des années l’un des couples les plus sexy d’Angleterre. L’ancienne Spice Girl et footballeur à la retraite ont commencé à se fréquenter dans les années 1990, puis se sont mariés et ont fondé leur propre famille. On les voit souvent se soutenir lors de divers événements publics et constituent toujours l’un des couples les mieux habillés lors des sorties liées à la mode.

Les tourtereaux semblaient savoir qu’ils étaient destinés à dire « oui », avant même de se fiancer. En 2008, David a déclaré Ellen Degeneres qu’il savait qu’il voulait épouser Victoria après avoir vu le Filles aux épices à la télé. « J’étais dans une chambre d’hôtel avec mon meilleur ami, qui était mon témoin à mon mariage », a-t-il déclaré, selon PERSONNES. «Je me souviens m’être retourné – avant même de rencontrer Victoria – et avoir dit: ‘Je veux épouser celle-là.’ »

Apprenez-en davantage sur la romance de Victoria et David ci-dessous.

1997 : Victoria et David se rencontrent

Victoria et David se sont rencontrés pour la première fois lors d’un match de football en 1997, même s’ils vivaient l’un à côté de l’autre à Londres, en Angleterre, pendant leur enfance. « Elle est venue à un match de football – un match de football – et je lui ai dit bonjour de l’autre côté de la pièce et c’était tout », aurait déclaré David lors d’une interview sur Le spectacle Ellen DeGeneres. « Je pensais avoir raté ma chance, et puis une semaine plus tard, elle s’est présentée à un autre match de football. »

David a donné plus de détails sur leur deuxième rencontre lors d’une interview sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon. « Nous avons discuté pendant environ une heure dans le salon des joueurs, puis elle a fait monter le train ce jour-là, alors elle a noté son numéro sur son billet de train, que j’ai toujours », a-t-il déclaré.

En 2014, Victoria a posté une photo de la robe qu’elle portait lors de son premier rendez-vous avec David. C’était une pièce orange sans manches avec une taille ceinturée.

Janvier 1998 : Victoria et David se fiancent

Moins d’un an après leur relation, Victoria et David se sont fiancés pendant les vacances du Nouvel An en 1998. Ils ont annoncé l’heureuse nouvelle peu de temps après, mais ont révélé qu’ils n’avaient pas l’intention de dire « oui » avant l’été 1999.

1998 : Victoria et David annoncent qu’ils attendent

Le couple amoureux a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en 1998. À l’époque, peu d’autres détails étaient connus sur le futur petit bout de chou.

Mars 1999 : Victoria et David accueillent leur premier enfant

Le 4 mars 1999, Victoria et David ont accueilli leur fils Brooklyn Joseph au monde. La fière maman a raconté avoir découvert qu’elle était enceinte et pourquoi elle et David avaient choisi Brooklyn comme nom de bébé, dans son autobiographie de 2001, Apprendre à voler.

«C’était quand nous étions à Marbella [Spain] que nous avons trouvé le nom de Brooklyn », a-t-elle écrit. « Nous savions déjà que c’était un garçon et donc je savais qu’il pouvait devenir footballeur, donc ce devait être un nom un peu farfelu. J’ai toujours aimé le prénom Brooke et puis nous avons soudainement pensé à Brooklyn. J’ai toujours aimé ce lieu – c’est très multiculturel, très ancré. Et ce n’est qu’après que j’ai réalisé à quel point c’était approprié car c’est à New York que j’ai découvert que j’étais enceinte. »

Juillet 1999 : Victoria et David se marient

Les nouveaux parents se sont mariés le 4 juillet 1999. Leur mariage a eu lieu au château de Luttrellstown, près de Dublin, en Irlande. La liste des invités de marque comprenait certains des camarades du groupe des Spice Girls de Victoria et les coéquipiers de David, ainsi que des chanteurs. Elton John et George michael. La mariée portait une magnifique robe Vera Wang et un diadème en or 18 carats conçu par princesse Dianaest le bijoutier. Après la cérémonie, le couple marié et leur fils Brooklyn ont enfilé des tenues violettes aubergine assorties pour la réception.

Septembre 2002 : Victoria et David accueillent leur deuxième enfant

Après avoir annoncé la grossesse de Victoria début 2002, le mari et la femme ont accueilli leur deuxième enfant, leur fils. Roméo Jamesle 1er septembre 2002.

2003 : Victoria et David déménagent en Espagne

Les parents de deux enfants ont déménagé en Espagne avec leurs enfants en 2003 après que David ait signé un contrat de quatre ans avec le Real Madrid. Ils ont fini par y vivre pendant plusieurs années jusqu’à ce qu’ils déménagent aux États-Unis en 2007.

Février 2005 : Victoria et David accueillent leur troisième enfant

Fils Cruz David est née du couple le 20 février 2005. « Nous avons un petit garçon. Son nom est Cruz », a déclaré David aux journalistes devant l’hôpital de Madrid. « Il est beau. Il est là-bas avec ses frères maintenant et il est très heureux.

2007 : Victoria et David déménagent à Los Angeles, Californie

David a signé un contrat de cinq ans avec LA Galaxy, obligeant la famille à changer de lieu. Ils ont fini par emménager dans un manoir de 22 millions de dollars à Beverly Hills et leur pendaison de crémaillère a été organisée par un couple alors marié. Tom Croisière et Katie Holmes.

Juillet 2011 : Victoria et David accueillent leur quatrième enfant

Fille Harper Sept est né le 10 juillet 2011. Le couple a publié une déclaration après la naissance et a exprimé son enthousiasme à l’égard du nouveau membre de leur famille. « Brooklyn, Romeo et Cruz sont ravis d’accueillir leur nouvelle petite sœur dans la famille », avait alors déclaré le porte-parole des Beckham.

David a parlé de toujours vouloir une grande famille lors de son apparition dans Le spectacle Ellen DeGeneres en 2008. « Nous avons toujours voulu une grande famille, ce qui était bizarre parce que lorsque nous nous sommes réunis pour la première fois, nous n’avons même jamais discuté du nombre d’enfants que nous voulions, mais il s’est avéré que nous voulions une grande famille », a-t-il déclaré. . « Vous savez, nous aimons les enfants, donc ça s’est parfaitement déroulé. »

2013 : David prend sa retraite et la famille retourne à Londres

Victoria a été vue en train de chercher un logement à Londres avant que David ne quitte le LA Galaxy et ne joue pendant une courte période avec le Paris Saint-Germain.

Janvier 2017 : David révèle que lui et Victoria ont renouvelé leurs vœux de mariage

L’athlète expérimenté a révélé l’heureuse nouvelle lors d’une interview sur BBC Radio 4. Disques des îles désertes. « C’était beaucoup plus privé, environ six personnes dans notre maison », a-t-il déclaré à propos de la cérémonie dans l’émission. Il a également réprimé les rumeurs selon lesquelles leur mariage était une décision commerciale. « Nous nous connaissons mieux que quiconque », a-t-il partagé. « Les gens se demandent : « Est-ce qu’on reste ensemble parce que c’est une marque ? Bien sûr que non. Nous restons ensemble parce que nous nous aimons, parce que nous avons quatre enfants extraordinaires… Traversez-vous des moments difficiles ? Bien sûr. Cela fait partie des relations. Cela fait partie des mariages.

Juillet 2019 : Victoria et David célèbrent leur 20e anniversaire de mariage

Après avoir nié les rumeurs de divorce pendant des années, les époux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se partager de doux hommages lors de cette journée spéciale. « 20 ans aujourd’hui. Je t’aime tellement », lit-on dans le message de Victoria, qui accompagnait un diaporama de photos.

Avril 2022 : Brooklyn, le fils de Victoria et David, se marie

La mère et le père élégants se sont présentés à la cérémonie et à la réception avec un look incroyable alors qu’ils regardaient Brooklyn et Nicolas Peltz échanger des vœux et célébrer. Elle portait une robe sans manches argentée métallisée tandis qu’il portait un smoking classique.

Septembre 2023 : David se fait tatouer la main en l’honneur de Victoria

L’encre indique le nom de Victoria’s Spice Girl, « Posh ». Il a été placé sur le majeur de sa main gauche et il a partagé des photos de la séance de tatouage sur Instagram.

Octobre 2023 : Victoria admet qu’elle et David ont traversé une période difficile en 2003

Dans la série documentaire Netflix, Beckham, basé sur la vie de David, contient une série d’entretiens avec le couple et leur famille. Dans l’une d’elles, Victoria parlait des rumeurs sur la prétendue infidélité de David et de la façon dont cela était devenu « la période la plus difficile » de leur mariage.

« C’était la période la plus difficile parce que nous avions l’impression que le monde était contre nous », a-t-elle expliqué, qualifiant cette expérience de « cauchemar ». « Voici le problème : nous étions les uns contre les autres si je suis tout à fait honnête. »

« Vous savez, jusqu’à Madrid, nous avions parfois l’impression d’être contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous connaissions », a-t-elle ajouté. « Mais quand nous étions en Espagne, nous n’avions pas non plus l’impression que nous étions ensemble. Et c’est triste. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point cela a été dur et comment cela m’a affecté. C’était un véritable cirque – et tout le monde adore quand le cirque vient en ville, n’est-ce pas ? À moins que tu sois dedans.

David a également parlé de son expérience. « Victoria est tout pour moi, la voir blessée a été incroyablement difficile, mais nous sommes des combattants et à cette époque, nous devions nous battre les uns pour les autres, nous devions nous battre pour notre famille », a-t-il déclaré. « Et ce que nous avions valait la peine de se battre. »