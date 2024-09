Chronologie de la relation entre Milo Ventimiglia et sa femme Jarah Mariano

Milo Vintimille a offert un aperçu de son histoire d’amour avec sa femme Jarah Mariano.

Le couple a initialement déclenché des rumeurs de romance en 2022, mais a gardé leur relation hors des projecteurs. Nous chaque semaine a annoncé en octobre 2023 que Vintimille et Mariano avaient secrètement échangé leurs vœux lors d’une cérémonie de mariage privée entre famille et amis proches.

Depuis son mariage, Vintimille a partagé plus de détails sur sa relation avec Mariano.

« Quand je voyais ma femme, je me disais toujours : ‘Oh non, c’est ma femme' », se souvient l’acteur lors d’une interview avec Divertissement ce soir en février 2024. « Tout de suite, je savais un peu. »

Vintimille a expliqué à quel point leur connexion s’est améliorée après leur mariage, ajoutant: « Je pense que si quelque chose, vous savez [that] tu viens d’avoir un partenaire avec qui tu vas être là, avec qui tu vas travailler, tu vas trouver la joie [with]. Et quand la douleur vous frappe, vous devez la surmonter ensemble.

En septembre 2024, Mariano a partagé d’autres photos de leurs noces sur les réseaux sociaux. Elle a suivi cette nouvelle en annonçant qu’elle attendait le premier bébé du couple. Vintimille s’est déjà entretenu avec Nous sur le rôle d’un père dans la série à succès de NBC C’est nous l’a fait commencer à réfléchir à son avenir.

«Cela ne me donne pas plus envie de fonder une famille que je ne pense que je suis construit pour vouloir une cellule familiale solide», a-t-il partagé en 2017. «Cela arrivera quand cela arrivera. Je ne suis pas en train de le chercher. C’est juste en quelque sorte, je suis présent dans l’espace de ma vie et quand il se présente et que c’est vrai, je suis sûr que ça marchera.

Vintimille, qui jouait Jack, a déclaré que c’était « génial » de pouvoir incarner le patriarche. «Je n’ai pas d’enfants, j’ai des nièces et des neveux», avait-il alors déclaré. « J’ai l’impression de pouvoir exprimer un peu mon propre désir paternel d’influencer un jeune esprit, de façonner un jeune esprit, d’aborder la vie de manière positive. »

Continuez à faire défiler pour revivre la relation entre Vintimille et Mariano :

2022

Vintimille et Mariano ont déclenché des rumeurs de fréquentation pour la première fois en 2022. Les fans du rôle de Vintimille dans Filles Gilmore n’a pas pu s’empêcher de souligner à quel point le nom de famille de sa petite amie d’alors reflétait son personnage, Jess Mariano.

octobre 2023

Nous a annoncé la nouvelle que Vintimille et Mariano se sont mariés avec une photo de leur journée spéciale. Le duo était tout sourire alors qu’ils célébraient ce moment marquant.

Après que le mariage de Vintimille ait fait la une des journaux, son ancien C’est nous costar Mandy Moore lui a publiquement envoyé ses meilleurs vœux. « Je n’ai pas eu l’occasion de rattraper Milo », a déclaré Moore. Supplémentaire dans une interview de décembre 2023. « Mais si Milo est heureux, je suis tellement heureux pour lui. »

janvier 2024

Lors d’un épisode de Jimmy Kimmel en direct!Vintimille a fait un commentaire rare à propos de sa femme.

« [I’m] très heureux. [She’s a] femme merveilleuse », a-t-il déclaré avant d’expliquer à quel point le nom de famille de Mariano ressemble à son ancien Filles Gilmore personnage, Jess Mariano. « C’est une connexion très facile à établir. »

Hôte Jimmy Kimmel a également souligné que de nombreux fans avaient le cœur brisé que Vintimille soit désormais hors du marché, ce à quoi il a répondu : « Je suis sûr qu’il y a quelques cœurs brisés. Femme et homme, je ne sais pas. Peut être? Le fait est qu’il y a beaucoup de vie et beaucoup de Milo Ventimiglia là-bas.

Février 2024

Vintimille a partagé une mise à jour sur la vie conjugale dans une interview avec Supplémentairedisant que « les choses vont bien ».

« Nous avons eu des relations qui se sont succédées, puis vous arrivez à un point où vous rencontrez en quelque sorte votre partenaire et quelqu’un qui vous inspire d’une manière différente de celle des autres », a-t-il détaillé. « Je lui suis reconnaissant et je suis heureux d’être arrivé à ce moment, donc la vie conjugale est belle. »

septembre 2024

« L’année dernière, j’ai épousé mon meilleur ami », a écrit Mariano via Instagram à côté de photos de leurs noces. « Il n’existe pas assez de mots pour décrire toutes les qualités particulières qui font de lui ce qu’il est. AllI [I] Ce que je peux dire, c’est que je suis reconnaissant pour la vie que nous menons ensemble et le bonheur que nous avons créé.

septembre 2024

Mariano a annoncé sur Instagram qu’elle et Vintimille attendaient leur premier bébé, en écrivant : « Bébé à bord ! » Le mannequin a inclus des photos d’elle flottant sur une planche de surf à Hawaï tandis que son baby bump était entièrement exposé en bikini.