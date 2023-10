Chronologie de la relation entre Christine Brown et David Woolley – Hollywood Life

Crédit d’image : Arlène Richie/Shutterstock

Christine Brown est une star de télé-réalité, connue pour l’émission TLC « Sister Wives ».

Christine a été mariée à Kody Brown de 1994 à 2021.

Christine a commencé à sortir avec David Woolley en 2023 et le couple s’est marié le 7 octobre 2023.

Christine Brun est à nouveau une femme mariée ! Le Sœurs épouses star, 51 ans, s’est mariée avec David Woolley, 59 ans, lors d’une cérémonie romantique le samedi 7 octobre. Après sa séparation d’avec Kody Brun, 54 ans, en 2021, Christine a été ouverte sur son expérience de rencontres. Elle a admis avoir eu des « rencontres occasionnelles » en octobre 2022. Ses craintes concernant les fréquentations ont également été présentées dans un épisode de septembre 2023 de l’émission TLC, mais depuis qu’il a été enregistré, elle a trouvé l’amour ! Maintenant, elle et David semblent très excités pour ce prochain chapitre de leur vie ensemble.

Maintenant que Christine et David sont mariés, revenez sur leur idylle ici !

Christine révèle qu’elle sort en ligne

Près de deux ans après sa séparation d’avec Kody, Christine a admis qu’elle essayait les rencontres en ligne dans une publication Instagram de janvier 2023. « Les rencontres en ligne, c’est fou! » » a-t-elle écrit dans une légende tout en demandant aux fans des conseils en matière de rencontres et en semblant enthousiasmée par ses « nouveaux départs ». Elle a révélé plus tard qu’elle avait fini par rencontrer David sur Stir.com, un site de rencontres dédié aux parents célibataires.

Christine dit qu’elle sort avec quelqu’un en exclusivité

Peu de temps après avoir révélé qu’elle sortait ensemble en ligne, Christine a admis qu’elle « sortait avec quelqu’un exclusivement » dans une histoire Instagram le 7 février 2023. Elle n’a pas révélé qui était son nouvel homme, mais elle a jailli de qui serait révélé plus tard. comme David. «Il est merveilleux, romantique et si gentil et tout ce que je cherchais. Il est incroyable avec [my daughter] Vraiment. C’est absolument un rêve devenu réalité », a-t-elle écrit.

David et Christine deviennent publics le jour de la Saint-Valentin

Il n’y a pas de meilleur jour pour célébrer l’amour que la Saint-Valentin. Juste une semaine après avoir révélé qu’elle sortait avec quelqu’un, Christine a révélé que son petit ami était David le 14 février 2023. « J’ai enfin trouvé l’amour de ma vie, David », a-t-elle écrit avec un selfie sur Instagram. « La première fois qu’il m’a serré contre lui, j’ai eu l’impression que mon âme prenait son premier souffle. Il est merveilleux et gentil, incroyable avec mes enfants et un adorable papy. Je n’aurais jamais rêvé pouvoir trouver un amour comme celui-ci.

Christine et David partent en vacances « épiques »

Après avoir rendu public leur romance, Christine a révélé qu’elle et David avaient emmené sa fille Vraiment lors de superbes vacances en famille en avril 2023. Elle a partagé un selfie avec sa plus jeune fille et son nouveau petit ami profitant de certains des nombreux sites que la Californie a à offrir. Le trio a profité d’une journée à Universal Studios et de délicieux beignets.

Christine et David se fiancent

Environ deux mois après avoir été rendue publique, Christine a révélé que David avait posé la question le 13 avril 2023. Elle a expliqué à quel point son fiancé d’alors était un partenaire fantastique dans une interview avec Personnes. « David me traite comme une reine et me dit que je suis belle tous les jours », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement excité par la merveilleuse aventure dans laquelle nous allons nous lancer pour le reste de notre vie. »

Quelques jours plus tard, elle a montré sa magnifique bague de fiançailles et a regardé la lune. « Nous n’avons pas toujours une seconde chance dans la vie », a écrit Christine dans une légende Instagram. « J’ai la chance d’avoir trouvé le mien. D’avoir trouvé mon bonheur pour toujours. Il est temps de planifier un mariage !

Christine et David font un voyage en famille à Disneyland

Christine et David ont pris encore de fabuleuses vacances avec ses filles Trued et Ysabelle en mai 2022. Elle a posté une jolie photo d’elle et des deux filles serrant David dans ses bras après une journée bien remplie à Disneyland. Plus tard ce mois-là, Christine a retrouvé son ex-sœur. Janelle Brun et sa fille Savane pour une aventure amusante sur un véhicule RZR avec David.

Christine parle de David à l’occasion de la fête des pères

L’une des qualités préférées de Christine chez son mari actuel est à quel point il est un père formidable, et elle l’a célébré le jour de la fête des pères 2023. « J’ai vu à quel point vous êtes aimant, compatissant et présent avec vos enfants et j’aime la façon dont vous avez je l’ai montré à mes enfants aussi. Vous êtes vraiment présent, c’est ce qui est le plus important », l’a-t-elle complimenté sur Instagram.

Christine et David se marient

À peine 6 mois après s’être fiancés, David et Christine se sont dit « oui » lors d’une cérémonie de mariage à Moab, dans l’Utah. Le couple aurait eu plus de 300 invités pour leur mariage « de conte de fées ». «C’est tout ce que je n’aurais jamais cru avoir. Je peux marcher dans l’allée jusqu’à David, il me regarde comme il le fait, c’est un rêve devenu réalité », a déclaré Christine. Personnes.

Christine portait une magnifique robe blanche plongeante de Boda Bridal et « At Last » de Etta James joué après la cérémonie. Le Sœurs épouses le fils de la star, Pédon, et papa l’a accompagnée jusqu’à l’autel. Janelle était également la seule de ses ex-sœurs-épouses à assister à la cérémonie.

Après la cérémonie, Christine a partagé quelques photos de leur journée spéciale sur Instagram. « Je suis tellement béni! J’ai épousé ma meilleure amie », a-t-elle écrit. [David] et je suis heureuse et honorée d’avoir été entourée de tant d’amour. Ce fut une expérience incroyable avec notre famille et nos amis. Nous sommes enfin mariés avec le mariage de nos rêves.

David a également posté quelques photos et a parlé de Christine. « Étions mariés!! J’ai trouvé ma licorne, [Christine] et elle est gardienne et si belle, à l’intérieur comme à l’extérieur ! Un. Chaud. Maman! Nous sommes plus que reconnaissants envers notre famille et nos amis de s’être joints à nous pour notre mariage absolument incroyable et incroyable », a-t-il écrit sur Instagram.