Nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander … Sarah Jessica Parker et Kim CattrallLa «querelle» de s est-elle jamais vraiment partie?

Tandis que le Sexe et ville les co-stars ont passé plus de temps à nier les rumeurs d’animosité qu’à jouer réellement Carrie Bradshaw et Samantha Jones au cours de la dernière décennie, il est indéniable qu’il y a définitivement du mauvais sang entre eux après des plans pour un troisième Sexe et ville le film a échoué en 2018.

Et maintenant qu’il a été confirmé que Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis se réunira pour un épisode de 10 SATC série de revival pour HBO Max sans Cattrall, leur querelle très médiatisée est redevenue un fourrage pour les médias sociaux.

Bien sûr, la société a tendance à opposer les femmes qui jouent dans des émissions de télévision (voir: SATC, Une fille bavarde, La bonne femme, etc.) mais là où il y a de la fumée, il y a généralement un incendie. Parfois, les collègues ne s’entendent tout simplement pas, comme la personne de E! Bureaux de presse qui aime réchauffer du poisson dans la cuisine pour le déjeuner tous les jours. Ahem.

Mais avec ce dernier opus de SJP et de la «querelle» de Cattrall, nous avons décidé de nous promener dans le passé pour voir toutes les fois où ils ont fait la une des journaux depuis SATC a fait ses débuts en 1998. Prenez votre location …