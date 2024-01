Chronologie de la frontière américano-mexicaine : le Texas bloque les agents de patrouille fédérale à Eagle Pass

CNN

Eagle Pass, au Texas, est devenu l’épicentre d’une querelle croissante entre le Texas et les autorités fédérales sur la manière de gérer la crise des migrants et sur qui a juridiction sur cette partie de la frontière américano-mexicaine.

Le conflit s’est intensifié le 10 janvier, lorsque les autorités du Texas ont effectivement bloqué les agents de la patrouille frontalière américaine dans une zone de 4 km à Eagle Pass, qui avait connu une forte augmentation du passage des migrants. Cette zone comprend Shelby Park, un parc urbain sur le Rio Grande qui est désormais clôturé par des portes et des barbelés – empêchant l’accès de la patrouille frontalière.

Le 12 janvier, après que le département militaire du Texas “saisi et sécurisé Shelby Park», deux enfants et une mère se sont noyés dans une partie voisine du Rio Grande. Maintenant, Texas et les responsables américains s’accusent mutuellement de contribuer aux circonstances entourant la tragédie.

Voici une chronologie des fracas en cours à Eagle Pass :

Mercredi 10 janvier :

La Garde nationale du Texas a empêché la patrouille frontalière de placer du matériel de surveillance mobile à l’intérieur de Shelby Park, selon Robert Danleycoordinateur principal des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour la région de Del Rio.

En plus, le Texas a déclaré avoir refusé à la patrouille frontalière d’accéder à plusieurs kilomètres de la frontière, a déclaré à CNN une source policière proche des opérations. À cette époque, les autorités de l’État ont commencé à ériger des barbelés, des clôtures et des portails pour fermer l’accès à Shelby Park, à un terrain de golf attenant et à une zone sous le pont du port d’entrée que les agents fédéraux utilisaient comme zone d’attente pour les migrants.

Vendredi 12 janvier :

Vers 20 heures CT, l’Institut national des migrations du Mexique a appris la mort par noyade de deux enfants et d’une femme, survenue dans la zone de la rampe de mise à l’eau de Shelby Park, Danley a écrit.

Vers 21 heures CT, un superviseur de la patrouille frontalière de la station Eagle Pass a été informé des trois noyades, a déclaré Danley dans une déclaration. à la Cour suprême des États-Unis. L’Institut national mexicain des migrations a également déclaré au superviseur de la patrouille frontalière que deux autres migrants étaient en détresse du côté américain du Rio Grande, près de la rampe de mise à l’eau de Shelby Park, a déclaré Danley.

“Le superviseur par intérim de la patrouille frontalière s’est rendu à la porte d’entrée de Shelby Park, qui a été fermée à son arrivée”, a écrit Danley.

“De l’extérieur de la porte, le superviseur par intérim de la patrouille frontalière a informé trois gardes de la Garde nationale du Texas (TNG) qu’à travers la porte, trois migrants s’étaient noyés plus tôt dans la soirée et deux étaient en détresse du côté américain de la rivière”, a poursuivi Danley. .

“La porte est restée fermée pendant la conversation, et les gardes du TNG ont informé l’agent de surveillance par intérim de la patrouille frontalière à travers la porte qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas laisser la patrouille frontalière entrer par la porte ni de donner à la patrouille frontalière l’accès à Shelby Park.”

Selon Danley, le membre de la Garde nationale du Texas a déclaré au superviseur par intérim de la patrouille frontalière “qu’ils avaient reçu l’ordre de ne pas laisser la patrouille frontalière entrer par la porte ni de donner à la patrouille frontalière l’accès à Shelby Park”.

Le superviseur de la patrouille frontalière a ensuite demandé à parler avec un superviseur de la Garde nationale du Texas et a de nouveau relayé l’information selon laquelle trois migrants s’étaient noyés plus tôt dans la soirée et que deux migrants étaient en détresse du côté américain du Rio Grande, a déclaré Danley.

Le sergent d’état-major de la garde aurait déclaré que la patrouille frontalière n’était pas autorisée dans la zone, « même en cas d’urgence ». Au lieu de cela, le sergent d’état-major a envoyé des gardes du Texas pour enquêter, a écrit Danley.

Samedi 13 janvier :

L’Institut national des migrations du Mexique a déclaré au secteur Del Rio de la patrouille frontalière que sept migrants – répartis en deux groupes – avaient tenté de traverser le Rio Grande la nuit précédente, a écrit Danley.

Le premier groupe comprenait cinq migrants : une mère et deux enfants qui se sont noyés, ainsi que deux migrants secourus par l’Institut national des migrations du Mexique. “Les autorités mexicaines ont pu récupérer les corps de la mère noyée et de ses deux enfants”, a écrit Danley.

Le deuxième groupe de migrants comprenait deux hommes qui ont réussi à gagner la rive américaine du fleuve. Ces deux hommes ont été secourus par les autorités mexicaines.

Le 13 janvier également, le Texas a autorisé la patrouille frontalière à accéder à la rampe de mise à l’eau dans la région de Shelby Park, mais avec des restrictions, telles que l’exigence d’informations sur chaque agent de la patrouille frontalière entrant dans la zone et l’offre d’un accès limité à l’agence.

Lundi 15 janvier :

Un agent de la patrouille frontalière a traversé une route d’accès dans une zone d’environ 2,5 miles, a écrit Danley, mais l’agent a été arrêté et interrogé par un membre de la Garde nationale du Texas.

Le 15 janvier également, l’administration Biden a soumis un dépôt à la Cour suprême y compris des détails sur les noyades de migrants le 12 janvier.

Les noyades – ainsi que le sauvetage de deux autres migrants du côté américain du Rio Grande par les autorités mexicaines – « soulignent que le Texas est ferme dans ses efforts continus pour exercer un contrôle total de la frontière et des terres » dans la région « et pour bloquer l’accès de la patrouille frontalière à la frontière, même en cas d’urgence », a écrit l’administration.

« Il est impossible de dire ce qui aurait pu se passer si la patrouille frontalière avait eu accès à la zone comme auparavant, notamment grâce à ses camions de surveillance qui aidaient à surveiller la zone. » La solliciteure générale des États-Unis, Elizabeth Prelogar, a écrit : dans le dossier déposé à la Cour suprême.

« Cependant, à tout le moins, la patrouille frontalière aurait eu la possibilité de prendre toutes les mesures disponibles pour s’acquitter de ses responsabilités et aider ses homologues du gouvernement mexicain à entreprendre la mission de sauvetage. Le Texas a rendu cela impossible.

Prelogar a exhorté la Cour suprême à intervenir.

Mercredi 17 janvier :

Le département américain de la Sécurité intérieure a fixé cette date comme date limite à laquelle les autorités texanes doivent mettre fin au blocus d’Eagle Pass et permettre aux agents fédéraux de reprendre leurs opérations dans la région. Si le Texas n’acceptait pas de se conformer d’ici la fin de la journée, le DHS a déclaré qu’il « soumettrait l’affaire au ministère de la Justice pour une action appropriée ».

Mais le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, a redoublé d’efforts en affirmant que « le Texas ne se rendra pas ».

Dans une lettre cinglante de trois pages Selon l’avocat général du DHS, Paxton a réfuté certaines affirmations du gouvernement fédéral, les qualifiant de « fausses ». Paxton a déclaré que les agents de la patrouille frontalière avaient effectivement accès à Shelby Park pour répondre aux urgences médicales.

Et la nuit où les trois migrants se sont noyés, « le TMD (Département militaire du Texas) n’a pas empêché la patrouille frontalière américaine d’entrer dans Shelby Park pour tenter de sauver des migrants en détresse par l’eau », a écrit Paxton.

« Les agents fédéraux à la porte n’avaient même pas de bateau et n’ont demandé l’entrée sur la base d’aucune exigence médicale. Au lieu de cela, les agents fédéraux ont déclaré au sergent d’état-major du TMD que les autorités mexicaines avaient déjà récupéré des cadavres et que la situation était sous contrôle », indique la lettre de Paxton.

“Les gardes du Texas ont néanmoins effectué des recherches assidues, pour ensuite confirmer que les autorités mexicaines avaient retrouvé les corps des migrants, en aval de la rampe de mise à l’eau de Shelby Park et de leur côté de la rivière.”

Le 17 janvier également, les autorités du Texas ont commencé à arrêter des migrants à Shelby Park et à les accuser d’intrusion criminelle – ce qui constitue la première arrestation de migrants dans l’État depuis que le Texas a pris le contrôle de la région une semaine plus tôt, a déclaré un responsable.

Lundi 22 janvier :

La Cour suprême a voté par 5 voix contre 4 pour autoriser les agents de la patrouille frontalière à retirer les barbelés installés par le gouverneur du Texas.

Le Texas avait intenté une action en justice l’année dernière pour empêcher les agents de la patrouille frontalière de couper le fil accordéon, affirmant que cela détruisait illégalement des biens de l’État et compromettait la sécurité.

Le ministère de la Sécurité intérieure a salué l’ordonnance de la Cour suprême.

« L’application de la loi sur l’immigration est une responsabilité fédérale. Plutôt que de contribuer à réduire la migration irrégulière, l’État du Texas a seulement rendu plus difficile pour le personnel de première ligne de faire son travail et d’appliquer les conséquences prévues par la loi », a déclaré un porte-parole du DHS.

« Nous pouvons appliquer nos lois et les administrer de manière sûre, humaine et ordonnée. »

Mais le gouverneur du Texas a déclaré qu’il ne reculerait pas.

« Ce n’est pas fini. Les barbelés du Texas sont un moyen de dissuasion efficace contre les passages illégaux encouragés par Biden », a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott. posté sur X. “Je continuerai à défendre l’autorité constitutionnelle du Texas pour sécuriser la frontière et empêcher l’administrateur Biden de détruire nos propriétés.”

Mardi 23 janvier :

Le département américain de la Sécurité intérieure a envoyé une lettre au procureur général du Texas réitérant la demande du gouvernement fédéral que les autorités de l’État rouvrent complètement la zone de Shelby Park aux agents de la patrouille frontalière.

Cette fois, l’avocat général du DHS a cité la décision de la Cour suprême autorisant les autorités fédérales à couper ou à retirer les barbelés et a fait valoir qu’il avait le droit légal d’accéder aux zones contestées d’Eagle Pass.

« Conformément à la loi fédérale autorisant le gouvernement américain à condamner les droits de propriété essentiels au contrôle et à la garde des frontières des États-Unis, 8 USC § 1103(b), le Département a acquis des intérêts immobiliers permanents dans et autour d’Eagle Pass en 2008 pour soutenir la construction et entretien de barrières frontalières dans et autour de la zone de Shelby Park », a écrit le DHS à Paxton.

« Pour une grande partie de la propriété……