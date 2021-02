Mardi 2 février

Dans leur mémoire de procès de 80 pages, neuf démocrates ont soutenu que M. Trump avait pointé une foule « comme un canon chargé » vers le Capitole peu de temps avant le déchaînement meurtrier du 6 janvier.

La réponse de 14 pages de M. Trump a nié qu’il était responsable de l’assaut du Capitole. Le mémoire ajoute que non seulement le Sénat n’a pas le pouvoir de traduire M. Trump en justice en tant que citoyen privé, mais que la chambre n’a pas non plus la compétence pour empêcher M. Trump de reprendre ses fonctions.

L’un des avocats de M. Trump, Schoen, a qualifié le processus de destitution de « complètement inconstitutionnel » dans une interview accordée à Fox News.

« Je pense que c’est aussi l’action législative la plus malavisée que j’ai vue de ma vie », a déclaré M. Schoen.

« Cela déchire le pays à un moment où nous n’avons besoin de rien de tel. »

Jeudi 4 février

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont demandé à l’ancien M. Trump de témoigner sous serment sur sa conduite avant l’émeute du Capitole le 6 janvier.

«À la lumière de votre contestation de ces allégations factuelles, je vous écris pour vous inviter à témoigner sous serment, soit avant soit pendant le procès de destitution du Sénat, concernant votre conduite le 6 janvier 2021», a déclaré le législateur démocrate Jamie Raskin, responsable principal de la mise en accusation à la Chambre , a écrit dans une lettre à M. Trump et à ses avocats.

Les avocats de M. Trump ont rejeté la demande, rejetant leur invitation comme un « coup de force de relations publiques ».