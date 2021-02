Jeudi 11 février

Jeudi, les démocrates ont résumé leur cas contre l’ancien président.

Ils ont dit qu’il pourrait se présenter aux élections présidentielles en 2024 et déchaîner une fois de plus une foule violente au Capitole américain à moins qu’il ne soit condamné. Les procureurs ont déclaré que M. Trump n’avait montré « aucun remords » pour avoir incité une foule à attaquer le siège de la démocratie américaine le 6 janvier et qu’il « le referait » s’il en avait l’occasion.

Au troisième jour du procès, Jamie Raskin, le procureur principal, a déclaré: « Y a-t-il un dirigeant politique dans cette salle qui pense que s’il est jamais autorisé à revenir dans le bureau ovale, Donald Trump cesserait d’inciter à la violence?

«Pariez-vous la vie de plus de policiers là-dessus, la sécurité de votre famille là-dessus, l’avenir de votre démocratie là-dessus? Il revient au pouvoir, et ça se reproduit, nous n’aurons personne d’autre à blâmer que nous-mêmes . «

Lire la suite: Donald Trump « inciterait à plus de violence » s’il était autorisé à se présenter en 2024, selon le procès

Vendredi 12 février

Vendredi, l’équipe de défense de M. Trump exposera son dossier. Ils sont autorisés à parler jusqu’à 16 heures, mais devraient conclure leur affaire dans la journée.

Du samedi 13 février au dimanche 14 février

Les sénateurs auront quatre heures pour poser des questions aux directeurs de la Chambre et aux avocats de M. Trump. Cela pourrait avoir lieu le vendredi 12 si la défense est brève.

Quatre heures seront réparties à parts égales entre les parties pour les arguments sur la question de savoir si le Sénat examinera les motions de comparution de témoins et de documents. Il y aura quatre heures pour les plaidoiries de clôture, ainsi qu’une période de délibération, si les sénateurs le demandent, avant le début du vote.

Cela signifie qu’il pourrait y avoir un résultat dès samedi.