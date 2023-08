Chronologie de la confrontation entre le Kremlin et Eugène Prigojine

Prigojine a reconnu publiquement pour la première fois qu’il était le fondateur de l’organisation mercenaire Wagner, dont les combattants étaient déployés aux côtés des troupes russes en Ukraine. Auparavant, les combattants de Wagner avaient soutenu les campagnes militaires du Kremlin en Afrique et au Moyen-Orient, combattant occasionnellement les forces américaines.

« Messieurs, nous sommes intervenus, nous intervenons et nous interviendrons », a déclaré Prigojine dans un communiqué publié par son entreprise de restauration. « Nous le ferons avec soin, précision, chirurgicalement comme nous en sommes capables. Au cours de nos opérations ciblées, nous retirerons simultanément les reins et le foie.

Eugène Prigojine et Poutine. Crédit: PA

Prigojine a accusé deux chefs militaires russes de trahison dans une série de messages audio hostiles. Il a affirmé que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, et son général le plus haut gradé, Valery Gerasimov, retenaient les munitions et les fournitures de ses combattants pour tenter de détruire Wagner.

Plus tôt ce mois-ci, Prigozhin avait déclaré que Wagner ne recruterait plus de combattants dans les prisons russes, une pratique qui avait suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits de l’homme mais qui avait contribué à alimenter les avancées de Moscou dans l’est de l’Ukraine.

mai 2023

Prigojine a publié une série de déclarations incendiaires. Il a une fois de plus accusé la bureaucratie militaire russe de priver les forces de Wagner des munitions nécessaires et a menacé de les retirer de Bakhmut. Quelques jours plus tard, il a semblé revenir sur cette menace après avoir déclaré qu’on lui avait promis davantage d’armes.

Fin mai, les forces de Wagner ont déclaré avoir capturé Bakhmut, une affirmation déjà formulée auparavant. Les autorités ukrainiennes ont rapidement nié cette affirmation, mais ont reconnu quelques jours plus tard la perte de la ville. Les médias d’État russes ont caché le nom de Prigojine dans leur couverture de ces événements.