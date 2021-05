Chronologie de la chute de Sushil Kumar de la grâce

Cela fait quelques jours étranges depuis Sushil Kumar, qui a été arrêté par la cellule spéciale de la police de Delhi dimanche matin après avoir échappé à son arrestation pendant près de 20 jours. Lui et son associé Ajay, alias Sunil, ont été arrêtés à Mundka, Delhi.

Sushil est en fuite depuis le meurtre de Sagar Rana à la suite d’une bagarre à Delhi le 5 mai et jusqu’au 10 mai 2021, il était le seul double médaillé olympique de l’Inde dans une épreuve individuelle après l’indépendance. Après cela, l’homme de 38 ans a vu une circulaire de surveillance émise à son nom, la police de Delhi annonce une récompense en espèces pour des informations sur sa localisation, etc. Un mandat de non-mise en liberté a également été émis contre Sushil et 6 autres personnes

Un FIR de meurtre, d’homicide coupable, d’enlèvement, de blessures graves, de blessures volontaires, de contention injustifiée et d’intimidation criminelle, entre autres, a été enregistré contre le lutteur vétéran.

Voici la chronologie du parcours de Sushil Kumar, d’une icône à un accusé de meurtre:

4 mai 2021: Le lutteur Sagar Rana et deux de ses amis ont été agressés à l’intérieur du stade Chhatrasal dans la partie nord de Delhi. Alors que Rana est décédé des suites de ses blessures, deux de ses amis ont été hospitalisés. L’affrontement avait eu lieu sur la libération d’un appartement dans la région de Model Town.

5 mai 2021: Sushil Kumar a déclaré que «des inconnus ont sauté» dans leurs locaux et se sont battus, ce n’étaient pas nos lutteurs ».

6 mai 2021: La police de Delhi lance des raids pour localiser Sushil Kumar.

8 mai 2021: Delhi a récupéré des images de téléphone portable dans lesquelles Kumar et d’autres hommes peuvent être vus en train d’agresser Rana.

9 mai 2021: La police a enregistré les déclarations des victimes de la bagarre et les endroits où ils ont allégué que Kumar était présent sur les lieux.

10 mai 2021: La police de Delhi a publié une circulaire de surveillance (LoC) pour le double médaillé olympique.

14 mai 2021: Des rapports suggéraient que Sushil Kumar se cachait dans l’ashram d’un célèbre gourou du yoga à Haridwar.

15 mai 2021: Des bons de souscription indisponibles ont été émis pour Sushil Kumar et neuf autres.

17 mai 2021: La police de Delhi a annoncé une récompense en espèces de Rs 1 Lakh pour des informations sur les allées et venues de Sushil Kumar.

18 mai 2021: Le lutteur médaillé olympique Sushil Kumar a demandé une mise en liberté provisoire.

18 mai 2021: Le tribunal de Delhi à Rohini a rejeté le plaidoyer de Sushil Kumar pour une caution anticipée.

22 mai 2021: La police a révélé que le dernier lieu de fuite du médaillé olympique Sushil Kumar, recherché dans le cadre de l’affaire du meurtre du stade Chhatrasal, avait été retracé à Bathinda, au Pendjab.

23 mai 2021: La cellule spéciale de la police de Delhi a arrêté Sushil Kumar et son associé de Mundka à Delhi.

