Chronologie de la carrière de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe

TOKYO (AP) – Né dans une famille politique éminente, Shinzo Abe, qui a été abattu lors d’un événement de campagne vendredi dans l’ouest du Japon, avait été le Premier ministre le plus ancien du pays.

Bien qu’il soit crédité d’avoir apporté un certain degré de stabilité au Japon après une période de malaise économique, Abe a provoqué la colère de ses voisins la Corée du Sud et la Chine – ainsi que de nombreux Japonais – avec sa rhétorique nationaliste et ses appels à réviser la constitution pacifiste du pays.

Voici un aperçu de quelques dates clés de la vie et de la carrière d’Abe.

21 septembre 1954 : Abe est né à Tokyo, fils de Shintaro Abe, qui a été ministre des Affaires étrangères du Japon, et petit-fils de Nobusuke Kishi, ancien Premier ministre.

1977: Diplômé de l’Université Seikei de Tokyo avec un diplôme en sciences politiques, après quoi il part aux États-Unis pour étudier la politique publique à l’Université de Californie du Sud pendant trois semestres.

1979 : Commence à travailler chez Kobe Steel alors que l’entreprise étend sa présence à l’étranger.

1982 : Quitte l’entreprise pour occuper de nouveaux postes au ministère des Affaires étrangères et au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir.

1993 : Élu pour la première fois en tant que législateur du PLD représentant la préfecture du sud-ouest de Yamaguchi. Abe, déjà considéré comme un conservateur, est membre de la faction Mori du parti autrefois dirigée par son père, décédé en 1991.

2005 : Abe est nommé secrétaire en chef du cabinet du Premier ministre Junichiro Koizumi, au cours duquel il mène des négociations pour renvoyer les citoyens japonais enlevés en Corée du Nord. La même année, il est élu à la tête du PLD, le mettant en lice pour prendre la relève au poste de Premier ministre.

26 septembre 2006 : Abe devient Premier ministre du Japon pour la première fois, supervisant les réformes économiques tout en adoptant une ligne dure sur la Corée du Nord et en cherchant à s’engager avec la Corée du Sud et la Chine.

2007 : Suite à des défaites électorales qui ont vu le PLD perdre le contrôle de la législature pour la première fois en 52 ans, Abe démissionne de son poste de Premier ministre, invoquant des raisons de santé. Abe souffrait de colite ulcéreuse mais a réussi à la contrôler avec des médicaments.

2012 : Après avoir été de nouveau élu président du LDP, Abe devient Premier ministre pour la deuxième fois.

2013 : Cherchant à stimuler la croissance, Abe lance ses politiques « Abenomics » avec des prêts faciles et des réformes structurelles. Les relations du Japon avec la Chine connaissent une période particulièrement difficile mais commencent à s’améliorer après la rencontre d’Abe avec le dirigeant chinois Xi Jinping lors du sommet de l’APEC à Pékin.

2014-2020 : Réélu chef du PLD, il remplit deux mandats supplémentaires en tant que Premier ministre pour un total de quatre, au cours desquels il développe des relations étroites avec le président de l’époque, Donald Trump, tenant des sommets et jouant au golf ensemble.

28 août 2020 : annonce qu’il quittera ses fonctions de Premier ministre, invoquant à nouveau des raisons de santé, après la réapparition de sa colite ulcéreuse. À ce moment-là, Abe était déjà devenu le Premier ministre japonais le plus ancien.

2021 : Bien qu’il ait quitté ses fonctions, Abe montre qu’il peut toujours énerver Pékin avec des commentaires sur Taïwan, l’île autonome que la Chine revendique comme son propre territoire et menace d’attaquer. Dans un discours, Abe a averti que “l’aventure militaire conduirait au suicide économique”.

8 juillet 2022 : Abe est grièvement blessé par balle lors d’un événement de campagne dans la ville de Nara. La police arrête un suspect de sexe masculin mais aucun motif n’a été immédiatement connu.

The Associated Press