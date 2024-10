Chronologie de la candidature de Tom Brady pour devenir copropriétaire des Las Vegas Raiders

La candidature du légendaire quart-arrière Tom Brady pour devenir propriétaire minoritaire des Raiders de Las Vegas devrait être approuvée mardi lors des réunions des propriétaires d’automne de la NFL à Atlanta, selon une source de la ligue. Le comité financier de la ligue examinera l’offre de Brady et un vote devrait recueillir les 24 voix nécessaires sur 32 propriétaires pour approuver la participation d’environ 10 pour cent que Brady et son partenaire commercial, Tom Wagner, envisagent d’acheter.

Voici une chronologie du parcours de Brady pour devenir potentiellement un propriétaire minoritaire des Raiders.

18 janvier 2020 : Brady a assisté à l’UFC 246 à Las Vegas et a été photographié en souriant avec le propriétaire des Raiders, Mark Davis, et Marcel Reece, alors directeur des Raiders. Les Raiders entamaient leur première saison à Las Vegas, tandis que Brady venait de terminer ce qui serait sa dernière saison avec les New England Patriots. Alors que Brady était sur le point de devenir joueur autonome sans restriction en mars, des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait signer avec les Raiders pour remplacer Derek Carr.

Les Raiders ont envisagé de poursuivre Brady, mais l’entraîneur Jon Gruden, qui avait le pouvoir du personnel, a décidé de ne pas le faire et est resté avec Carr. Brady a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay, mais le flirt des Raiders est resté important à mesure que la relation de Brady avec Davis s’approfondissait.

Lors d’une apparition sur CBS Sports Radio l’année dernière, l’ancienne PDG des Raiders, Amy Trask, a déclaré que Davis s’était appuyé sur le présentateur sportif Jim Gray en tant que «conseiller principal« au fil des années et ça, à un moment donné, Gray »a facilité la relation» entre Davis et Brady.

14 janvier 2021 : Davis a accepté d’acheter les Las Vegas Aces de la WNBA. Il était détenteur d’un abonnement aux Aces depuis 2018 et fan de la WNBA depuis le début du jeu en 1997.

12 février : 2021 : L’achat des Aces par Davis a été formellement approuvé par la WNBA et ses propriétaires.

1er février 2022 : Brady a annoncé sa retraite de la NFL après 22 saisons à 44 ans. Il a remporté un Super Bowl avec les Buccaneers après la saison 2020, mais ils ont perdu lors de la ronde de division des séries éliminatoires la saison suivante.

13 mars 2022 : Quarante jours après avoir annoncé sa retraite, Brady a changé d’avis et a annoncé qu’il reviendrait jouer pour les Bucs en 2022. Il a signé une prolongation d’un an restructurée en avril.

10 mai 2022 : Fox Sports a annoncé avoir signé avec Brady un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans pour devenir son principal commentateur couleur pour les matchs de la NFL. Le plan était qu’il commence à la fin de sa carrière de joueur.

31 mai 2022 : Brady a assisté à un match des Aces à Las Vegas. Il a rattrapé Davis et a exprimé son admiration pour ce que lui et la franchise construisaient. Sur le terrain, l’équipe était en plein essor et en route vers son premier titre WNBA plus tard cette saison. Les Aces vendaient régulièrement des matchs et attiraient l’une des meilleures fréquentations de la ligue.

« Je pense qu’il a été vraiment impressionné par le chemin parcouru par le basket-ball féminin », a déclaré Davis. L’Athlétisme l’année dernière. « Et il a également été impressionné par l’excitation et l’enthousiasme de la foule à Las Vegas. »

Peu de temps après le match, les représentants de Brady ont contacté Davis et lui ont demandé s’il serait prêt à vendre une participation minoritaire dans les Aces.

« Il savait que j’étais dedans, et je pense qu’il sentait juste qu’il voulait en faire partie », a déclaré Davis. « Et donc, ses gens m’ont contacté, et nous en avons parlé, et il est devenu partenaire. »

Bienvenue dans la famille Aces, @TomBrady! 🏆 pic.twitter.com/4bj3IPQz2K – Les As de Las Vegas (@LVAces) 24 mars 2023

28 décembre 2022 : L’entraîneur Josh McDaniels a annoncé que les Raiders mettaient Carr au banc. Bien que Carr ait signé une prolongation de trois ans avec la franchise en avril, celle-ci comprenait une clause qui permettait aux Raiders de résilier facilement le contrat après une saison. En mettant Carr au banc, McDaniels et le directeur général Dave Ziegler ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de quitter le quart-arrière vétéran.

Cela signifiait que les Raiders devaient trouver un nouveau quart-arrière partant. Les Raiders considéraient Brady comme leur principale option, selon des sources de la ligue. En tant qu’entraîneur adjoint des Patriots, McDaniels a remporté six Super Bowls et a produit certaines des meilleures attaques de la ligue aux côtés de Brady en Nouvelle-Angleterre. Brady devait devenir joueur autonome sans restriction en mars 2023, et il y avait des raisons de croire qu’il pourrait chercher à jouer ailleurs s’il ne remportait pas un autre Super Bowl avec Tampa Bay.

16 janvier 2023 : Les Bucs ont été éliminés lors de la ronde des wild-cards des séries éliminatoires lors d’une défaite embarrassante de 31-14 contre les Cowboys de Dallas.

1er février 2023 : Brady a annoncé sa retraite « pour de bon ». Cette fois, il n’est pas revenu sur sa décision.

23 mars 2023 : Les Aces ont officiellement annoncé que Brady avait conclu un accord avec Davis pour devenir propriétaire minoritaire. Bien que Brady ait laissé passer l’opportunité de jouer pour les Raiders, sa relation avec Davis en faisait un bon choix.

« Je suis très heureux de faire partie de l’organisation des Las Vegas Aces », a déclaré Brady dans un communiqué publié par l’équipe. « Mon amour pour le sport féminin a commencé dès mon plus jeune âge, alors que je suivais tous les matchs de mes sœurs aînées. Ils étaient de loin les meilleurs athlètes de notre maison ! … J’ai toujours été une grande fan du sport féminin et j’admire le travail que les joueurs, le personnel et la WNBA des Aces continuent de faire pour développer le sport et responsabiliser les futures générations d’athlètes. Pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à cette mission en tant que membre de l’organisation Aces est un honneur incroyable.



Tom Brady, la commissaire de la WNBA Cathy Engelbert et le propriétaire des Raiders et des Aces Mark Davis assistent à une cérémonie de lever de bannière du championnat WNBA 2023 avant le match d’ouverture à domicile des Aces 2024 le 14 mai. (Ethan Miller/Getty Images)

22 mai 2023 : Davis a déclaré à ESPN qu’il était parvenu à un accord avec Brady pour qu’il achète une participation minoritaire dans les Raiders.

« Nous sommes ravis que Tom rejoigne les Raiders », Davis a déclaré à ESPN« et c’est excitant car il ne sera que le troisième joueur de l’histoire de la Ligue nationale de football (après George Halas Sr. et Jerry Richardson) à en devenir propriétaire. »

5 octobre 2023: Le Washington Post a rapporté que la tentative de Brady de devenir copropriétaire des Raiders avait rencontré un problème. Selon le rapport, les autres propriétaires de la NFL s’inquiétaient du fait que Davis offrait à Brady un prix réduit pour une participation de 10 pour cent. Lorsqu’il est contacté par L’Athlétismela représentation de Davis et Brady a refusé de commenter.

28 août 2024: Alors que Brady se préparait à faire ses débuts à la télévision avec Fox Sports au cours de la première semaine, il a appris qu’il serait confronté à d’importantes restrictions en raison de sa tentative d’acquérir une participation dans les Raiders.

Bien que Brady n’ait toujours pas été officiellement approuvé en tant que propriétaire minoritaire, a déclaré une source de la ligue. L’Athlétisme il ne serait pas autorisé à accéder aux clés typiques des diffuseurs de la NFL dans son rôle d’analyste Fox. Il n’est pas autorisé à accéder aux installations et aux entraînements des autres équipes et ne peut pas assister aux réunions de production télévisuelle, qui comprennent généralement des réunions avec les entraîneurs et les joueurs avant les matchs. Il n’est pas non plus autorisé à critiquer publiquement les officiels ou d’autres équipes et pourrait être condamné à une amende ou à une suspension si la ligue estime qu’il enfreint cette politique. Il doit également respecter les politiques de jeu et anti-falsification de la ligue et se limite à une « communication strictement sociale » avec les membres des autres équipes.

Une source du réseau a déclaré L’Athlétisme que Fox Sports n’avait aucune inquiétude concernant les limitations et Brady les a acceptées.

5 octobre 2024: Selon le Washington PostBrady et l’homme d’affaires Tom Wagner, co-fondateur de Knighthead Capital Management, ont augmenté leur offre financière pour acheter une participation de 10 pour cent dans les Raiders à Davis.

15 octobre 2024: Les réunions d’automne des propriétaires de la NFL ont lieu à Atlanta. Si les propriétaires votent sur l’offre de Brady comme prévu, il lui faudra 24 des 32 voix pour approuver son offre. La candidature devrait être approuvée, selon des sources de la ligue.

S’ils ne votent pas à Atlanta, la prochaine chance se présentera lors de la prochaine réunion de la ligue de la NFL, les 10 et 11 décembre à Irving, au Texas.

