Chronologie d’Apple Intelligence : un nouveau rapport révèle quelles fonctionnalités seront disponibles à l’avenir

Lors du grand événement de lancement Glowtime de la semaine dernière, Apple a finalement annoncé quand nous pouvons nous attendre à ce que iOS 18 soit disponible. Mais alors qu’iOS 18 sera disponible au public le lundi 16 septembre, nous avons encore un mois à attendre avant que les dernières fonctionnalités d’Apple basées sur l’IA soient disponibles sur les meilleurs iPhones.

C’est parce qu’Apple ne prévoit pas de déployer les fonctionnalités Apple Intelligence avant la sortie d’iOS 18.1 en octobre, les futures mises à jour comme iOS 18.2 et au-delà devant en apporter encore plus. Vous aurez besoin d’un modèle iPhone 15 Pro ou de la série iPhone 16 récemment annoncée pour utiliser les fonctionnalités Apple Intelligence et avoir votre appareil et la langue de Siri réglées sur l’anglais américain.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le déploiement prévu d’Apple Intelligence par Apple, nous avons une idée assez claire de la feuille de route d’Apple basée sur le site Web d’Apple, ce que nous avons vu dans la version bêta publique d’iOS 18 et les fuites jusqu’à présent, selon un nouveau rapport de Rumeurs Mac.

Fonctionnalités Apple Intelligence à venir avec iOS 18.1

Apple a promis une refonte substantielle de l’IA de son assistant virtuel Siri lors de la WWDC 2024, notamment une meilleure compréhension des demandes de suivi et des moments où les utilisateurs lèvent la langue.

Lors de nos tests pendant la bêta pour développeurs, Siri a encore eu du mal à répondre à des questions de base sur le cours des actions d’Apple et les compositions d’équipes de football pour les prochains matchs. Bien sûr, Apple a eu le temps d’affiner davantage Siri depuis lors, et ChatGPT sera peut-être en mesure de combler certaines de ces lacunes une fois qu’il arrivera sur iOS 18.

La version bêta d’iOS 18 propose également de nombreuses autres fonctionnalités basées sur l’IA, notamment des résumés de notifications et des suggestions de réponses pour Messages, Mail et d’autres applications ; des outils d’écriture qui relisent votre brouillon ou génèrent une réécriture pour des publics spécifiques ; des résumés d’articles lorsque vous utilisez le mode Lecteur dans l’application Safari ; des enregistrements et des transcriptions d’appels téléphoniques générés par l’IA ; la possibilité de saisir une description pour créer un film Memories dans l’application Photos ; et un nouveau mode de mise au point qui place automatiquement uniquement la notification la plus importante ou la plus urgente en haut de la pile.

Il existe également un outil d’édition de photos IA appelé Clean Up, essentiellement la version Apple de la technologie d’effacement de photos d’Android, qui peut facilement retoucher vos images en quelques clics sans jamais quitter votre galerie d’images.

Quoi de neuf avec iOS 18.2

Plus tôt ce mois-ci, Mark Gurman de Bloomberg a rapporté que deux autres fonctionnalités d’Apple Intelligence qui ont été présentées en avant-première cette année feront leurs débuts sur les iPhones avec iOS 18.2

La première est Image Playground, une application par défaut qui vous permet d’utiliser l’IA pour créer des images de vous-même et d’autres personnes. Les utilisateurs pourront également dire à Siri ce qu’ils veulent voir, et Image Playground créera l’image en fonction de la description.

Le deuxième est Genmoji, qui utilise l’IA pour générer des émojis en fonction du texte saisi ou en fonction d’une personne de votre bibliothèque Photos.

Apple prépare iOS 18.2 depuis au moins quelques mois maintenant, et il ne devrait pas voir le jour avant au moins décembre, Rapports de rumeurs sur Mac. C’est également à cette époque qu’Apple a annoncé son intention de déployer Apple Intelligence dans davantage de pays anglophones. Avec iOS 18.2, nous pourrions voir Apple Intelligence s’étendre à l’Australie, au Canada, à la Nouvelle-Zélande, à l’Afrique du Sud et au Royaume-Uni pour la première fois.

Quoi de neuf avec iOS 18.3

Quant à iOS 18.3, c’est de loin le moins excitant du lot. D’après le rapport de MacRumors, il s’agirait d’une mise à jour mineure diffusée avant les vacances, et il reste à déterminer si de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence seront ajoutées.

Quoi de neuf avec iOS 18.4

La semaine dernière, Gurman sur X (anciennement Twitter) a une fois de plus affirmé que les plans d’Apple pour un Siri plus personnel, tels que révélés à la WWDC 2024, ne devraient pas être mis en ligne avant iOS 18.4 en mars. C’est à ce moment-là que les utilisateurs peuvent s’attendre aux mises à niveau alimentées par l’IA promises par Apple pour un contexte plus personnel, une reconnaissance à l’écran et des commandes supplémentaires dans l’application de Siri.

Cette mise à jour pourrait également ajouter davantage de langues à Apple Intelligence, qu’Apple a déclaré prévoir de déployer l’année prochaine. Il est possible que ces langues supplémentaires, comme le chinois, le japonais, le français et l’espagnol, soient disponibles avec iOS 18.3, mais étant donné le caractère mineur de cette mise à jour, il est plus probable qu’elles soient disponibles avec iOS 18.4.