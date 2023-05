Chronologie complète des relations – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Austin Butler est un acteur nominé aux Oscars connu pour son rôle dans Elvistandis que Kaia Gerber est un mannequin connu pour être la fille du célèbre mannequin Cindy Crawford.

Austin et Kaia sont liés de manière romantique depuis fin 2021.

Le Elvis La star est sortie avec Vanessa Hudgens pendant près d’une décennie, jusqu’à leur séparation en 2020.

Les rumeurs de fiançailles pour Austin et Kaia ont commencé à tourbillonner en mai 2023.

Modèle Kaia Gerber21, et Elvis étoile Austin Butler, 31 ans, sont les « it couple » les plus chauds d’Internet ces jours-ci. Non seulement ils ont fait de superbes débuts sur le tapis rouge au Met Gala 2022, mais ils ont également été repérés partout à Los Angeles en train de suivre des cours de yoga et plus encore ensemble. Plus encore, en mai 2023, des rumeurs de fiançailles ont commencé à tourbillonner en ligne, cependant, les deux n’ont pas confirmé si cela était vrai. Au milieu de la romance passionnée de Kaia et Austin, voici un aperçu de leur histoire d’amour dans l’ordre chronologique !

Les rumeurs d’amour commencent

La jeune femme de 21 ans et son idole hollywoodienne ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en décembre 2021. après avoir été aperçus en train d’assister à un cours de yoga ensemble, par Page 6. Austin et Kaia n’ont présenté aucun écran de PDA, cependant, ils ont fait du covoiturage vers la classe ensemble dans la voiture du modèle. Plus tard, les tourtereaux ont alimenté les rumeurs de romance lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’envoler ensemble à l’aéroport le 22 décembre 2021, par E ! Nouvelles. Pour son look d’aéroport, Kaia a porté une veste en cuir, un pantalon en jean et des bottes en cuir noir. Austin avait l’air pimpant dans un jean bleu clair, un blouson aviateur vert et des bottes noires.

Austin Butler et Kaia Gerber sont officiels

Quelques semaines seulement après avoir été aperçus en train de passer des vacances romantiques, une source proche du couple a confirmé leur romance à Page 6le 10 janvier 2022. Après la séparation de Kaia de Euphorie acteur Jacob Elordi en novembre 2021, elle avait officiellement déménagé. « Ils sortent ensemble depuis peu », a déclaré l’initié à la sortie d’elle et de la femme de 31 ans. « Kaia pense qu’Austin est un amoureux. Ils s’amusent beaucoup à se connaître. » Plus encore, la source a affirmé que les parents de Kaia Cindy Crawford et Rande Gerbersont « favorables à la relation et veulent seulement voir Kaia heureuse ».

En février 2022, Kaia et Austin étaient complètement amoureux et ont passé leur première Saint-Valentin en couple à Paris, par Page 6. En mars 2022, ils ont également été vus quittant ensemble la soirée pré-Oscar du magazine W, sur des photos obtenues par E ! Nouvelles. Là, Kaia et Austin ont été photographiés main dans la main en quittant la salle étoilée. Il a porté un costume noir, tandis qu’elle a opté pour une robe dorée scintillante.

Leurs débuts sur le tapis rouge

Le mannequin de couverture et Austin ont officiellement fait leurs superbes débuts sur le tapis rouge en assistant au Met Gala en mai 2022. Bien qu’Austin ait foulé le tapis rouge principal avec Priscille Presley, lui et sa petite amie ont posé ensemble en haut des marches du Met Gala peu de temps après. Lors du somptueux événement, Les carnets de Carrie alun a porté un look monochromatique avec une chemise et un pantalon noirs, tandis que Kaia était paradisiaque dans une robe en dentelle dorée.



Austin Butler et Kaia Gerber deviennent sérieux

Kaia Gerber et Austin Butler au Beverly Hills Hotel après le #Globes dorés. pic.twitter.com/qW4LwYjBai – Nouvelles d’Austin Butler (@AButlerNews) 11 janvier 2023

À la fin de 2022, Austin s’est avéré être un partenaire fidèle et solidaire, alors qu’il assistait au défilé de mode automne-hiver 2023 «Celine at The Wiltern» de Kaia à Los Angeles le 8 décembre. L’événement était également familial, car sa mère , papa et frère, Presley Walker Gerber, étaient tous présents. Plus tard ce mois-là, Kaia et Austin ont pris leur romance internationale et ont pris des vacances en famille à Los Cabos, au Mexique, pour sonner le Nouvel An. Pendant leurs vacances, Kaia a bercé un bikini vert chic, tandis qu’Austin grésillait en maillot de bain noir.

Au milieu de leurs vacances tropicales du Nouvel An, une source proche du couple a EXCLUSIVEMENT déclaré HollywoodLa Vie le 5 janvier 2023, qu’elle était complètement amoureuse d’Austin. « Kaia était tellement excitée de sonner la nouvelle année avec Austin. Elle adore passer du temps avec lui et voit définitivement un potentiel à long terme avec lui », a déclaré l’initié à l’époque. « C’est en partie parce qu’Austin est si respectueux, il est hilarant et la fait craquer constamment, et il la traite de façon incroyable. »

Tout au long des premiers mois de 2023, Austin et sa principale dame ont été continuellement aperçus en train de faire des courses ensemble, d’assister à des remises de prix et d’emballer sur le PDA. Le 11 janvier 2023, après qu’Austin ait remporté un Golden Globe pour son travail sur Elvis, les deux ont été aperçus passionnément en train de s’embrasser (voir la vidéo ici). Et le 26 avril 2023, ils ont épaté ensemble sur le tapis rouge du Time 100 Gala.

Rumeurs de fiançailles

Après qu’une source anonyme a déclaré à un blog de potins, Deuxmoi, qu’Austin avait officiellement posé la question à Kaia, les fans sont entrés dans une frénésie en ligne. « des nouvelles de votre elvis préféré », disait la capture d’écran du texte. « peut confirmer qu’il est fiancé avec le mannequin… il a fait sa demande en avril mais ils veulent que ça reste discret. » Malgré la rumeur en ligne, un initié de Kaia-Austin a déclaré TMZ le 25 mai 2023, qui n’étaient « PAS fiancés ».

