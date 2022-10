Chronologie complète de leur relation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Vanessa Hudgens et Zac Efron sont tous deux connus pour leur passage dans la franchise de films à succès de Disney Lycée musical.

Vanessa est actuellement en couple avec le joueur de la MLB Cole Tucker, cependant, Zac serait célibataire.

Zac était auparavant lié au mannequin australien Vanessa Valladares, tandis que Vanessa sortait Elvis l’acteur Austin Butler pendant neuf ans.

Les vedettes hollywoodiennes du film Apple TV + 2022, La plus grande course de bière de tous les tempsaux côtés de Russel Crowe.

Croyez-le ou non, plus d’une décennie s’est écoulée depuis les beaux jours de Troie et Gabriella – ou Zac Efron35, et Vanessa Hudgens33. Les anciens acteurs de Disney ont joué dans la franchise de films à succès Lycée musical ensemble de 2006 jusqu’au dernier film en 2008. Pendant environ cinq ans, Vanessa et le Alerte à Malibu L’acteur était le « it couple » d’Hollywood, mais malheureusement, ils ne sont pas restés ensemble longtemps. Vous trouverez ci-dessous une chronologie complète de leur relation depuis leurs jours Disney jusqu’à aujourd’hui !

Zac et Vanessa se rencontrent

Alors que Zac n’avait que 18 ans, il a rencontré Vanessa, alors âgée de 17 ans, lors d’une audition pour le rôle de Troy Bolton. Il ne fallut pas longtemps pour que les icônes adolescentes soient complètement aimées et regardées par tout le monde. Lorsqu’il se souvient de la première fois où il a rencontré le tic, tic… BOUM ! star, Zac s’est souvenu que la connexion était instantanée. “Pour toutes les choses avec les partenaires, Vanessa et moi avons toujours été jumelés”, a-t-il déclaré PERSONNES en 2007. “J’étais comme, ‘Ils ne nous essaient pas avec d’autres personnes.’ Pour une raison quelconque, nous avons continué à rester [for callbacks]. Je ne sais pas ce que c’était avec Vanessa, mais nous avons en quelque sorte cliqué dès le début.

Même Vanessa se souvient des premiers jours de leur relation de la même manière, comme elle l’a dit Le bavardage des récompenses du Hollywood Reporter podcast à ce sujet en 2019. « Nous avons créé un lien dès le début. On s’est dit : ‘On fait ça, c’est nous ou rien’ », a-t-elle dit. En 2007, la beauté brune avait choisi Zac pour jouer son petit ami à l’écran dans son célèbre clip “Say OK”. Pendant ce temps, ils faisaient également la promotion de la sortie de HSM dans le monde entier.

Rumeurs de fiançailles

En août 2007, Zac et sa principale dame portaient tous les deux des bagues en argent assorties à l’index droit. Mais quand Pierre roulante a demandé au bel acteur à ce sujet, il l’a joué timidement. “Ce n’est qu’une bague d’un ami que j’ai reçue”, a déclaré Zac à l’époque. “C’est une amie, mais je ne peux pas dire qui”, a-t-il ajouté, “parce que ce serait alors le pandémonium des salons de discussion et l’hystérie des magazines pour adolescents.”

Plus tard en juillet 2009, Vanessa a mis fin aux rumeurs de fiançailles et a remis les pendules à l’heure sur ses objectifs. “Je pense [marriage and starting a family] est génial mais je suis tellement concentrée sur ma carrière en ce moment que ça ne me vient pas vraiment à l’esprit », a-t-elle déclaré. PERSONNES. Juste avant que le duo n’assiste à leur dernier événement ensemble en août 2010, Zac a déclaré Détails à propos de ses pensées sur le fait d’être célibataire. “Oui, tout le monde me le dit. Je pense que beaucoup de gars apprécieraient ça. Mais je ne suis pas vraiment comme ça… Je me creuse la tête en pensant : ‘Pourquoi est-ce que je ne joue pas sur le terrain ?’ Un de mes copains m’a dit : ‘Tu n’as aucune idée de ce qui se passe en ce moment.’ … Mais ce n’est pas dans mon cœur », a-t-il déclaré.

Leur rupture

Le cauchemar de tous les adolescents est devenu réalité lorsque Vanessa et son copain ont officiellement rompu en décembre 2010. À ce stade, la starlette avait 22 ans et Zac avait environ 23 ans. Les détails de leur rupture n’ont pas été révélés publiquement, mais une source a déclaré PERSONNES que “Ils sont à 100% toujours de bons amis.” Cependant, quelques mois après la scission du Spring Breakers star a révélé que la longue distance avait joué un rôle dans leur rupture. “Les relations à distance sont difficiles quoi qu’il arrive. Quand vous n’avez pas de temps en face à face, c’est juste différent. Avoir un iPhone a aidé, mais ce n’était tout simplement pas la même chose », a-t-elle déclaré.

Post-split

Suite à leur rupture en 2010, le duo s’est perdu de vue pendant quelques années. Mais en 2019, en parlant à Le journaliste hollywoodien, Vanessa a partagé qu’elle avait beaucoup de gratitude pour la romance de sa jeunesse. «Je n’aurais pas pu être plus reconnaissant d’avoir cette relation à l’époque… C’était ce phénomène massif et [all] les yeux étaient sur moi. Et c’est juste une chose étrangère vraiment étrange à traverser, et en étant dans une relation, cela m’a en quelque sorte stabilisée et ancrée, et j’avais quelqu’un sur qui m’appuyer qui la traversait également », a-t-elle déclaré.

Depuis son passage avec Zac, Vanessa est ensuite passée à ce jour Les carnets de Carrie acteur de cinéma Austin Butler31 ans, de 2011 jusqu’à leur séparation en 2020. Maintenant, elle est complètement amoureuse du joueur de baseball professionnel Cole Tucker26 ans. Zac était lié à plusieurs femmes d’Hollywood, dont Émilie à Paris étoile Lily Collins, Sami Miróet son Alerte à Malibu costar Alexandra Daddario. Plus récemment, il est sorti avec un mannequin australien Vanessa Valladaresde septembre 2020 jusqu’à leur séparation en avril 2021. Il est maintenant célibataire et ne cherche pas vraiment quelqu’un, a-t-il dit La santé des hommes en septembre 2022. “Je sais que lorsque je rencontrerai la bonne personne, ce sera probablement au moment où je m’y attendrai le moins”, a déclaré Zac.