Chronologie: comment la politique fiscale de 45p de Liz Truss et Kwasi Kwarteng s’est effondrée de façon spectaculaire

Kwasi Kwarteng et Liz Truss ont déclaré qu’ils reviendraient sur un plan de 2 milliards de livres sterling visant à réduire les impôts des plus hauts revenus de Grande-Bretagne.

L’abolition du taux d’imposition maximal de 45p a été confirmée lundi matin – c’était sans doute la partie la plus controversée du mini budget du gouvernement.

Mais la volte-face est survenue 24 heures seulement après que les ministres ont déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’ils changent de cap. Voici comment les événements se sont déroulés.

vendredi 23 septembre

Kwasi Kwarteng annonce qu’il abolit le taux d’imposition le plus élevé. Le Trésor déclare que la mesure est “conçue pour attirer les meilleurs et les plus brillants dans la main-d’œuvre britannique, aidant les entreprises à innover et à se développer”.

L’Institute for Fiscal Studies affirme qu’avec tous les changements fiscaux annoncés dans le budget, “seuls ceux qui ont plus de 155 000 £ paieront moins d’impôts globalement” et que “les très riches paieront des dizaines de milliers de moins”.

L’ancien membre du Cabinet Julian Smith est parmi les premiers députés conservateurs à s’exprimer. Il dit que “cette énorme réduction d’impôt pour les très riches en temps de crise nationale et de véritable peur et anxiété parmi les travailleurs et les citoyens à faible revenu est une erreur”.

lundi 26 septembre

La Financial Times rapporte que la dissidence est « répandue » sur les mesures du parti parlementaire conservateur. Un ancien ministre a déclaré au journal: “Truss et Kwarteng agissent comme s’ils étaient encore dans une société de débat étudiant, où vous pouvez poursuivre une sorte de philosophie extrême sans qu’il y ait de conséquences.”

Lors de la conférence du parti travailliste, la chancelière fantôme Rachel Reeves a promis qu’un gouvernement travailliste rétablirait le taux d’imposition de 45 pence et utiliserait l’argent pour investir dans le NHS.

jeudi 29 septembre

Un sondage réalisé par YouGov révèle que les conservateurs ont plongé en popularité, les travaillistes prenant une avance de 33 points sur le parti. D’autres sondages montrent également des avances pour l’opposition autour ou au-delà de 20 points.

vendredi 30 septembre

Liz Truss fait une tournée des stations de radio locales mais est laissée sans mots alors que les présentateurs la grillent sur ses politiques. Elle soutient les réductions d’impôts.

dimanche 2 octobre

Matin

Dans une interview phare à la veille de la conférence avec la BBC, Liz Truss maintient son plan de réduction d’impôts.

Le président conservateur Jake Berry est envoyé sur Sky News pour dire que les députés conservateurs qui votent contre le plan perdront le fouet.

Michael Gove dit que réduire le taux d’imposition le plus élevé est une “erreur” et suggère qu’il pourrait ne pas voter pour le budget.

Après midi

Chris Philip, le secrétaire en chef du Trésor, est en retard à un événement en marge de la conférence des conservateurs en raison d'”affaires ministérielles urgentes”.

Soirée

La Le télégraphe du jour journal, largement considéré comme un organe interne du parti conservateur, publie un éditorial : « Liz Truss n’est pas pour tourner », dans lequel il défend la politique.

Le journal Daily Mail, qui soutient également le gouvernement conservateur, publie sa première édition avec le gros titre: “Fury as Gove attise la révolte fiscale des conservateurs 45p”. La deuxième édition du journal a un titre différent : “Les conservateurs sont-ils au bord d’un demi-tour fiscal de 45 pences ?”

Sky News rapporte qu’un ministre du Cabinet a déclaré en privé qu’un vote sur la réduction du taux de 45p serait retardé.

lundi 3 octobre

Dès le matin, Kwasi Kwarteng annonce que le gouvernement « ne procède pas à l’abolition du taux de 45 pence » et dit qu’il est devenu une « distraction de notre mission primordiale ».

Liz Truss ajoute : “Nous comprenons et nous avons écouté”. La politique est cependant de 2 milliards de livres sterling d’un ensemble plus large de réductions d’impôts et est éclipsée par les réductions de l’impôt sur les sociétés.