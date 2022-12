ChroniSense Medical reçoit la FDA 510(k) pour le portable RPM

La société israélienne ChroniSense Medical a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son portable Polso qui collecte et partage les signes vitaux avec une application mobile pour les patients et une plateforme basée sur le cloud pour les cliniciens.

Le dispositif portable porté au poignet permet aux cliniciens de surveiller les signes vitaux des patients, notamment la saturation en oxygène du sang (SpO2), le pouls et la fréquence respiratoire. La société présente la montre comme idéale pour la surveillance à distance des patients et l’utilisation dans les essais cliniques décentralisés.

ChroniSense est l’une des huit sociétés du portefeuille de dispositifs médicaux de la société d’innovation et d’investissement Rainbow Medical. La société se concentre sur la gestion des soins chroniques avec une technologie de surveillance à distance des patients.

« L’autorisation de la FDA est une étape importante vers la commercialisation de Polso CONNECT et vers la création d’un nouveau modèle de gestion des soins chroniques », a déclaré Bridget Ross, PDG de ChroniSense Medical. “Avec six adultes sur 10 aux États-Unis vivant avec une maladie chronique, et plus 1,1 billion de dollars des coûts directs des soins de santé chaque année, il existe un besoin sérieux pour une solution de surveillance des patients à distance de qualité médicale, facile à utiliser. »

LA GRANDE TENDANCE

En août, Google a annoncé trois dispositifs portables Fitbit mis à jour pour le suivi de la santé et de la forme physique. Ils comprennent 20 modes d’exercice et des capteurs supplémentaires pour la surveillance du stress ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’activité et de l’exercice et des informations sur la qualité du sommeil, y compris le suivi de l’oxygène sanguin, la durée du sommeil et un score de sommeil.

Le mois dernier, le géant de la technologie a annoncé son lancement tant attendu Pixel Watch, sous son propre nom, qui inclut les fonctionnalités de suivi de la santé de Fitbit.

En août, Apple a dévoilé les dernières itérations de son Les montres portables de la série 8, qui incluent des capacités de détection de température pour suivre l’ovulation et la détection des accidents de voiture. Plus tôt cet été, il a dévoilé un nouvel outil de suivi des médicaments et d’autres fonctionnalités liées à la santé lors de la prévisualisation de ses watchOS 9 et iOS 16 lors de sa conférence mondiale des développeurs.