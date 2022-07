Chroniqueur invité série--Venir en paix avec des cerfs dans votre cour – Shaw Local

Certains jardiniers ont suffisamment traité les cerfs dans leur cour, de sorte que les observations fortuites ne sont plus les bienvenues. La vue d’une fourrure brun clair est alarmante, sachant que les lits d’hosta sont désormais menacés. Oui, il existe des sprays répulsifs qui fonctionnent, en supposant que vous pouvez supporter l’odeur en les appliquant, et vous pouvez toujours construire une clôture si l’apparence de vivre dans une fourrière ne vous dérange pas. Il existe cependant une troisième option, pour planifier un jardin en pensant aux cerfs.

L’exécution de cette stratégie ne se limite pas à sélectionner des plantes dans l’une des nombreuses listes de plantes «à l’épreuve des cerfs». Au lieu de cela, intégrez de nombreux éléments dans votre jardin pour rendre les dommages causés par les cerfs tolérables. Les listes de plantes sont un peu trompeuses, car très peu de plantes sont vraiment à l’épreuve des cerfs. S’ils ont assez faim, les cerfs mangent presque n’importe quelle plante. Ces plantes sont celles que les cerfs n’apprécient pas et ont tendance à tolérer d’être grignotées.

En ajustant vos attentes et en privilégiant les plantes au feuillage attrayant plutôt que les fleurs abondantes, vous avez plus de chance d’être satisfait. La création d’un mélange de ces plantes encouragera les cerfs à ne pas rester trop longtemps au même endroit et plutôt à brouter, répartissant les dégâts et minimisant l’impact. Vos choix de plantes ne doivent pas nécessairement se limiter à ceux figurant sur les listes de plantes. Les cerfs semblent aussi avoir des goûts locaux, alors regardez les chantiers de la région, en notant quelles plantes ne montrent pas beaucoup de dégâts.

Des changements structurels plus importants dans la cour peuvent décourager et distraire davantage les cerfs. Tout d’abord, notez toutes les voies qu’ils ont tendance à privilégier et évitez de nombreuses plantations dans cette zone. L’aménagement paysager peut aider en agissant comme un obstacle pour les cerfs et comme un élément esthétique pour détourner l’œil des dommages dans des zones particulières.

De plus, l’escrime n’a pas besoin d’être peu attrayante. De nombreux treillis, obélisques et autres objets d’art de jardin peuvent être efficaces pour bloquer les plantes des cerfs ou rendre la zone difficile à parcourir. Les obstacles vivants sont également une option. Créer des barrières avec des haies épineuses ou des plantations épaisses et ligneuses peut encourager les cerfs à se déplacer dans une direction différente.

Nous avons tous une image de notre jardin idéal, mais comme toujours, la nature a son propre plan. Accepter les cerfs tôt signifie mettre en place une stratégie pour obtenir des résultats agréables avec moins de stress et d’agitation. Avec le temps, vous apprécierez peut-être la beauté des chevreuils dans votre jardin… alors qu’ils passent devant chez quelqu’un d’autre.