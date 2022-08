Chroniqueur invité série–Trèfle dans la pelouse permet d’économiser du temps et de l’argent tout en aidant les pollinisateurs – Shaw Local

Votre pelouse a l’air d’avoir besoin d’être rafraîchie ? Dans le nord de l’Illinois, la fin août jusqu’à la mi-septembre est le moment idéal pour réensemencer votre pelouse.

Les graines de graminées couramment utilisées comprennent le pâturin du Kentucky et le ray-grass vivace. Cependant, ces graminées ont une tolérance faible à moyenne à la sécheresse et n’offrent pas de diversité aux pollinisateurs. Pour garder ces pelouses vertes et en croissance active, il faut des apports importants – 1 à 1,5 pouce d’eau par semaine et l’ajout d’azote synthétique à chaque saison de croissance.

Si vous recherchez une pelouse plus durable, envisagez de rajeunir votre pelouse en intercalant des graines de trèfle blanc dans votre pelouse cet automne. Bien que de nombreux propriétaires ne souhaitent pas passer à une pelouse entièrement en trèfle, il est possible d’introduire du trèfle dans votre gazon existant.

Le trèfle blanc s’établira bien tout en maintenant le gazon existant. De plus, le trèfle ne nécessite pas l’ajout d’azote synthétique pour soutenir la croissance des plantes. Le trèfle est une légumineuse, faisant partie de la famille des pois. Contrairement à d’autres plantes, le trèfle crée son propre azote en le tirant de l’air et en le convertissant pour l’ajouter au sol. En ajoutant naturellement de l’azote à votre sol, vous réduirez les engrais chimiques nécessaires à l’entretien de votre pelouse. L’introduction de trèfle et l’abandon d’une pelouse en monoculture offriront plus de diversité tout en soutenant les pollinisateurs.

Avant les années 1950 et le développement des herbicides à feuilles larges, le trèfle blanc était couramment trouvé dans les pelouses. Les produits chimiques utilisés dans les herbicides ont tué le trèfle blanc. Avec l’introduction des herbicides, l’esthétique de la pelouse en forme de billard est devenue un nouveau symbole de statut pour les pelouses américaines.

Aujourd’hui, les propriétaires sont de plus en plus préoccupés par l’utilisation d’herbicides et d’autres désherbants qui s’accompagnent de problèmes de sécurité tels que l’exposition et la dérive chimiques, le ruissellement et le danger pour les animaux domestiques et la faune. La transition vers une pelouse plus durable réduira le besoin d’herbicides.

Clover n’est pas recommandé pour tous les endroits. Il peut mourir en hiver et peut conduire à des endroits dénudés avec le temps. Le trèfle ne pousse pas bien dans les zones ombragées. De plus, les herbicides à feuilles larges utilisés dans les désherbants tuent non seulement les mauvaises herbes, mais aussi le trèfle.

Vous pouvez profiter de la fleur blanche du trèfle tout en réduisant vos besoins et dépenses pour l’ajout d’engrais et d’herbicides.

• Vous avez des questions pour les maîtres jardiniers de l’extension de l’Université de l’Illinois ? Vous pouvez appeler, envoyer un courriel ou visiter pendant la saison de croissance. En savoir plus sur la connexion avec le bureau d’assistance du maître jardinier du comté de Kendall à go.illinois.edu/HelpDeskMGdkk ou appelez ou visitez pendant les heures de bureau de 9 h à 12 h 30 lundi, mercredi et vendredi, au 630-553-5823 ou 7775-B, Route 47, Yorkville.