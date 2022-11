Chroniqueur invité série--Comment gérer les feuilles mortes – Shaw Local

Les couleurs du feuillage d’automne sont merveilleuses, mais une fois que les feuilles tombent en abondance, que faire avec elles peut être un défi. Voici quelques conseils :

Zones boisées naturelles

Si vous êtes à la campagne avec des forêts naturelles, les feuilles jouent un rôle dans la préservation de l’habitat naturel des arbres, arbustes et fleurs indigènes. Si tel est le cas, laissez simplement ces feuilles reposer. Les feuilles se décomposeront et rendront au sol des nutriments précieux qui seront utilisés par les microbes du sol qui, à leur tour, favoriseront la croissance des plantes.

Zones de pelouse et d’arbres

Là où votre pelouse et vos arbres existent ensemble, le paillage des feuilles avec une tondeuse permet aux petits morceaux de tomber entre les brins d’herbe, ce qui profite au sol, aux arbres et à la pelouse. À un moment donné, il peut y avoir plus de feuilles qu’il n’est possible d’en pailler. C’est alors le moment de tondre et d’ensacher les feuilles, afin de ne pas étouffer la pelouse. (Plus d’informations sur les feuilles et les tontes de gazon que vous avez emportées dans une minute.)

Potager

Lorsque le potager est adjacent à la pelouse, envisagez de tondre ou de souffler les feuilles dans les plates-bandes à travailler cet automne ou de les laisser comme couche de paillis pour le sol et de les travailler dans le sol au printemps prochain.

Tas de compost ou bacs

Revenons maintenant aux feuilles que vous avez ramassées avec la tondeuse à gazon. Envisagez de les utiliser pour commencer un tas de compost ou de construire sur celui que vous avez déjà. Ce sac contient les deux ingrédients principaux, les bruns et les verts.

Lorsque vous réfléchissez à l’endroit où placer le tas de compost ou les bacs, pensez aux zones ombragées de la cour où l’herbe ne pousse pas bien de toute façon. Le tas de compost traditionnel devra être de 4 à 5 pieds carrés à la base pour être assez grand pour supporter le compostage avec une hauteur d’environ 4 pieds. Si le compostage doit être un peu plus soigné, vous pouvez construire ou acheter des bacs de compostage.

Recette de compost

En plus des bruns et des verts, comme ces tontes de gazon et ces feuilles dans votre sac de tondeuse cet automne, il existe d’autres ingrédients pour un bon compost.

Lorsque vous créez le tas de compost ou remplissez le bac, un peu de terre de jardin doit être saupoudrée au fur et à mesure pour fournir au tas les microbes qui décomposeront la matière organique en compost.

Étant donné que la matière organique est naturellement acide, environ une demi-livre de calcaire finement broyé doit être ajoutée pour chaque mètre cube de matériau; cela pourrait également être saupoudré au fur et à mesure que vous construisez le tas de compost / le bac. Votre recette de compost est presque terminée. Une fois le tas de compost créé, le dernier ingrédient nécessaire est l’eau. Si le tas reste trop sec, aucune rupture ne se produit. S’il est laissé trop humide, une condition anaérobie et une décomposition se produisent, vous donnant un gâchis très malodorant et potentiellement visqueux à gérer.

Les épluchures de produits de cuisine frais peuvent être ajoutées au tas de compost ou au bac tout au long de l’année. Ils fournissent une partie de l’humidité nécessaire pendant l’été et après avoir gelé et dégelé pendant les mois d’hiver, ils fournissent à nouveau de l’humidité.

Si vous manquez dans le département des feuilles mortes, demandez simplement aux voisins qui ont des sacs assis sur le trottoir. Ne laissez pas cette bonne matière organique s’échapper, compostez-la à la place.

Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.