Chroniqueur invité série–Bois de chauffage et oiseaux – Shaw Local

Alors que l’automne est bien entamé et que l’hiver approche, ces deux sujets sont populaires : comment aider au mieux nos amis à plumes à passer l’hiver et des conseils sur le bois de chauffage à utiliser à l’intérieur. Les deux projets semblent simples, mais un certain niveau de planification est nécessaire pour s’assurer que tout se passe bien. Commencer tôt est la meilleure façon de procéder.

Amis à plumes

L’alimentation des oiseaux doit commencer plus tôt que vous ne le pensez. Les oiseaux doivent savoir très tôt qu’il y aura quelque chose à manger régulièrement si vous voulez qu’ils traînent dans votre jardin. Il est maintenant temps de monter les mangeoires et de les sécuriser pour l’hiver. Pour réduire au minimum les déchets, pensez à des semences qui attireront plus probablement vos oiseaux préférés. Cela peut être plus rentable, car les graines indésirables se retrouvent sur le sol ou sur la terrasse, attirant les écureuils terrestres et autres créatures à quatre pattes. Une fois que vous avez choisi vos graines pour oiseaux, vous devez avoir le bon type de mangeoire. Vous pouvez vous retrouver avec plusieurs mangeoires pour une variété d’oiseaux. Bien qu’il soit important de commencer tôt, soyez prêt à nourrir tout l’hiver pour vraiment aider nos amis à plumes. Parmi ceux qui nourrissent les oiseaux, peu pensent également à fournir de l’eau. Considérez les bains d’oiseaux qui ont un élément chauffant pour les empêcher de geler afin que l’eau soit également disponible tout l’hiver.

Bois de chauffage et cheminées

Il n’est peut-être pas essentiel d’avoir le meilleur bois de chauffage à brûler dans un foyer extérieur, mais c’est une autre histoire pour le foyer intérieur. Choisissez du bois de chauffage sec qui a été coupé et fendu (pour les bûches de plus de 6 pouces de diamètre) et séché pour réduire la teneur en humidité. Les indices sont une couleur grise sur les extrémités d’une bûche et des coches indiquant une perte d’humidité. Le bois de chauffage doit contenir environ 20 à 25 % d’humidité pour bien brûler et limiter la fumée.

Comme précaution supplémentaire, lorsque vous empilez le bois de chauffage à côté du mur extérieur de la maison, assurez-vous de laisser quelques pouces entre les deux pour une bonne circulation de l’air. Si vous achetez votre bois de chauffage, gardez-le au sec avant de le brûler. Rendez-le plus facile à découvrir et à récupérer ou vous vous retrouverez à laisser le couvercle et à permettre au bois de réabsorber l’eau que vous avez payée pour l’enlever. En règle générale, plus le bois de chauffage est lourd à teneur en humidité égale, plus il fournira de chaleur. C’est quelque chose à considérer si vous avez le choix d’essences lorsque vous achetez votre bois de chauffage.

Quelques conseils supplémentaires : Ce n’est jamais une bonne idée de brûler du bois «vert» dans le foyer domestique, car cela évacuera la chaleur de la pièce et augmentera considérablement l’accumulation de créosote dans la cheminée. À l’extérieur, il peut faire tellement de fumée que vous ne pouvez pas vous asseoir assez près pour profiter du feu. De plus, n’apportez à l’intérieur que la quantité de bois de chauffage que vous prévoyez d’en brûler en une semaine. En effet, il faut généralement plus d’une semaine pour “dégeler” tous les insectes extérieurs qui ont décidé de se cacher dans les fissures et les crevasses de l’écorce. Le respect de cette règle devrait empêcher les insectes de se promener. Bien qu’ils ne soient pas susceptibles de causer des dommages à l’intérieur, ils peuvent être une nuisance.

Que vous envisagiez d’observer les oiseaux dans votre cour et/ou de vous rassembler autour de la cheminée, assurez-vous de planifier à l’avance et de faire des choix judicieux pour profiter des deux activités cet hiver.

Remarque spéciale : depuis le 29 avril 2022, Richard Hentschel a pris sa retraite de l’extension de l’Université de l’Illinois avec près de 30 ans de service en tant que spécialiste et éducateur en horticulture dans le nord de l’Illinois.