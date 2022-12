Chroniques de Narnia, l’enfant star rarement vu Georgie Henley est méconnaissable 18 ans après le film

ELLE est devenue célèbre en jouant Lucy Pevensie dans la franchise de films Les Chroniques de Narnia alors qu’elle n’avait que huit ans.

Et ces jours-ci, Georgie Henley semble bien loin de la jeune star qui est apparue aux côtés de Tilda Swinton et James McAvoy.

Les fans la connaîtront pour avoir joué Lucy à Narnia

Georgie, qui a joué Lucy Pevensie dans le film classique, n’avait que 10 ans lorsque le film a fait ses débuts.

Elle a maintenant 27 ans et travaille toujours comme actrice – elle a même joué dans une pièce solo intitulée Tarantula au Southwark Playhouse de Londres l’année dernière.

Au-delà des chroniques de Narnia, Georgie est apparue dans 4 autres films au cours des années 2010 : Perfect Sisters (2014), The Sisterhood of Night (2015), Access All Areas (2017) et un court métrage intitulé Girl, Sweetvoiced (2019).

Elle a également joué un rôle principal dans la série à succès Netflix The Spanish Princess.

Elle a ensuite fréquenté l’Université de Cambridge, tout en se produisant sur scène, dans des pièces comme Play It Again, Sam, The Penelopiad, The Trojan Woman et A Clockwork Orange.





Son Instagram révèle qu’elle est très amie avec la fille de Jonathan Ross, Honey, et qu’elle est une alliée LBQT+.

Elle a récemment posté une série de clichés à Los Angeles et était magnifique en portant une robe rouge.

Parlant de son rôle dans les films de Narnia, Georgie a précédemment déclaré : “C’est tellement drôle parce que c’est comme si il y a si longtemps, mais aussi comme si aucun temps ne s’était écoulé.

“Pendant la quarantaine, j’ai fouillé mes photos et mes boîtes à souvenirs. C’est tellement fou de regarder des photos de cette époque. Je peux me souvenir de tout. Mais wow, il y a si longtemps.

Elle a poursuivi sur Talking Beasts: The Narnia Podcast: «En termes de fierté… je me sens tellement chanceuse d’avoir été Lucy. Bien que nous ayons tous été enfermés, le nombre de personnes qui m’ont envoyé des messages sur le fait de regarder Narnia comme un film réconfortant, ou une évasion de tout cela, cela me fait me sentir si chanceux d’être cela pour les gens.





La star a partagé une photo sans maquillage avec ses fans

Elle a joué aux côtés de James McAVoy

Georgie travaille toujours comme actrice