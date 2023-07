CHRONIQUE : Un quartier de toilettes non réclamé redonne une lueur d’espoir à l’humanité

Ma foi en l’humanité a été mise à l’épreuve ces dernières années, et je sais pertinemment que je ne suis pas seul.

Cependant, une petite expérience sociale s’est déroulée dans les bureaux de ce journal au cours des derniers mois et m’a offert une lueur d’espoir.

Maintenant, je ne pense pas avoir besoin d’expliquer les raisons de ma perte d’espoir. Choisissez n’importe quelle raison valable, et allons-y. Qu’il s’agisse du ridicule lié à la pandémie, de la folie politique, du chaos social, de la cupidité des entreprises ou de toute combinaison dans un diagramme de Venn de tout ce qui précède, vous avez l’idée.

Les gens sont un peu nuls ces derniers temps.

Mais de temps en temps, il se passe quelque chose qui atténue mon désespoir. Et c’est le cas du quartier mystérieux des toilettes d’Abbotsford News.

Ce trimestre est apparu il y a quelques mois, bien que la date exacte fasse débat. Nous pensons qu’il a dû tomber d’une poche ou d’un sac à main sans le savoir, et la première personne qui l’a trouvé – probablement la personne qui faisait le ménage – l’a placé sur une étagère pour que quelqu’un d’autre le récupère.

Mais personne ne l’a récupéré. Jour après jour, mois après mois, il reste là.

Chaque fois que je vais aux toilettes, cette pièce brille vers moi et me rappelle que chaque personne avec qui je travaille est trop honnête pour prendre quelque chose dont elle ne peut pas être sûre qu’elle lui appartient.

Chaque jour, il me dit qu’il y a au moins une douzaine de personnes sur cette planète folle qui ont un code de conduite moral et le suivront jusqu’au bout de la terre.

Oui, c’est juste un quart. Personne ne gagne ou ne perd beaucoup ici. Mais chaque jour qu’il reste la pièce, je souris de plus en plus.

Il me semble qu’il existe des tests menés par des scientifiques dans ce sens, repoussant les limites de la gratification différée.

Le soi-disant test de guimauve est l’un d’entre eux, où l’on dit aux enfants que s’ils ne mangent pas la guimauve devant eux, ils en auront plus plus tard. Mais il n’y a aucune gratification qui nous est promise en n’empochant pas ces 25 cents. Alors ce n’est pas ça.

Il y a une émission que j’aimais bien, intitulée Que feriez-vous ? Mais les épisodes étaient basés sur des enjeux beaucoup plus importants qu’un quart perdu et trouvé, donc ce n’est pas tout à fait exact non plus.

Personne n’est blessé par le quart perdu. Et personne n’est blessé par le fait qu’il reste là. Mais personne ne serait blessé s’il disparaissait – sauf moi, peut-être.

Alors la semaine dernière, j’ai décidé qu’il était temps de faire un sondage au bureau. Le sondage du quartier des toilettes, si vous voulez.

Je suis allé de bureau en bureau et j’ai demandé à tout le monde s’ils avaient vu le trimestre, pourquoi ils ne l’avaient pas pris et ce qu’ils en pensaient assis là, à nous narguer, chaque jour ouvrable.

Tous les collègues à qui j’ai posé la question, à l’exception de notre nouvelle recrue, étaient bien au courant du trimestre. Tout le monde l’a vu apparaître et s’est rendu compte qu’il avait été trouvé par quelqu’un d’autre que son propriétaire. Et tout le monde en est venu à la même conclusion : « Cela ne m’appartient pas. »

Mais les réponses ont commencé à varier un peu sur la troisième question. Alors que certains de mes collègues ressentaient la même chose que moi à propos de la bonté que personne ne le prendrait, au moins un en était gêné.

D’autres ont dit que s’il s’agissait d’une pièce plus grosse, disons un dollar, elle n’aurait jamais duré aussi longtemps.

J’ai réalisé à peu près à mi-parcours du scrutin que rien qu’en reconnaissant le trimestre, j’avais probablement volé son pouvoir. Et bien sûr, quand je suis venu travailler le lendemain, c’était là. Mais cette fois, il était assis à côté de mon clavier.

Une personne anonyme a décidé de mettre fin au règne du quartier sur les toilettes et de mettre un terme à l’expérience.

Maintenant, le quart va s’asseoir sur mon bureau avec les autres bibelots, souvenirs et souvenirs. Il fait partie des mystères de mon bureau. Et un jour, j’oublierai tout sur ses origines et je le mettrai dans ma poche.

Mais pour l’instant, je vais regarder ce trimestre quand j’ai besoin d’un rappel que la plupart des gens sont bons.

