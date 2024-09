Chronique : Taylor Swift et le mystère de l’électeur indécis

L’électeur indécis. La possibilité qu’une telle chose existe encore dans notre pays divisé semble aussi improbable que l’existence de lutins, de sirènes ou d’essence à moins de 3 dollars le gallon.

Pourtant, sondage après sondage, ils se promènent bel et bien parmi nous, se cachant à la vue de tous jusqu’à ce qu’ils soient brièvement filmés par une caméra lors d’un débat d’après-débat. Ils sont un mystère pour nous, les gens qui vivent et respirent la politique et la culture, ou les gens qui vivent et respirent tout simplement. Sérieusement, qui à ce stade ne sait pas ce qu’il pense de Taylor Swift ?

C’est impressionnant, je sais. Je vais te donner une minute pour te ressaisir.

Prêts ? Vingt-deux pour cent des électeurs potentiels à l’échelle nationale qui ont participé à un récent sondage présidentiel évaluant la « cote de popularité » des candidats ne savaient pas ce qu’ils pensaient de Tay Tay, ou ont refusé de le dire, ou ne savaient même pas qui elle était !

Le sondage menée par le New York Times, le Philadelphia Inquirer et le Siena College ont évalué sa faveur par rapport à la vice-présidente Kamala Harris et à l’ancien président Trump, après Swift a soutenu Harris le 10 septembre, suite à une sorte de débat où la chanteuse n’était pas présente et aucune de ses musiques n’a été jouée et donc, genre, peu importe.

Sur Instagram, Taylor Swift soutient la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris. (Pedro Ugarte / AFP via Getty Images)

T-Swizzle est bien sûr plus populaire que les deux candidats.

Selon le sondage, 44 % des personnes interrogées ont une opinion favorable de la chanteuse, qui sort avec Travis Kelce, l’ailier rapproché des Kansas City Chiefs, et il semble que leur relation soit devenue très sérieuse, et Dieu merci, car nous savons tous (à l’exception peut-être de The Undecided) combien de chagrins elle a traversés. « Last Kiss » et « Death by a Thousand Cuts » me viennent à l’esprit, mais faites votre choix. Ses albums sont forgés à partir des éclats de relations qui ont mal tourné.

Pourtant, 34 % des personnes interrogées ont une opinion défavorable de Swift et semblent avoir un cœur d’acier. Comment pourraient-elles ne pas l’aimer autrement ? Soit ça, soit elles font partie de l’équipe MAGA.

Le week-end dernier, Trump a posté « JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT » sur sa plateforme Truth Social. Rien d’indécis, ni de particulièrement mature, dans ses réflexions sur Swift.

L’équipe de campagne Harris-Walz a également fait part de ses opinions en répondant à son message faisant référence à 28 chansons de Swift. « Nous sommes presque sûrs de dire que la semaine de Donald Trump l’a mis dans un sale état », a-t-elle écrit dimanche matin.

« M. Pas-du-tout-bon-sens a passé cette semaine à digérer ses émotions, à se plaindre de ses problèmes de champagne et à ne pas consacrer le moindre instant à aborder les problèmes auxquels le peuple américain est confronté. Ses divagations, ses cris et ses théories de conspiration constantes poussent beaucoup de gens à se demander si cet homme n’est pas « trop émotif » pour être président », a écrit l’équipe de campagne.

Avec autant d’informations disponibles sur les réseaux sociaux, il devrait être facile pour les électeurs de se renseigner sur les véritables problèmes qui nous affectent tous, comme ce que Taylor pense de Trump et vice versa.

Pourtant, cela peut être déroutant, alors voici un aide-mémoire pour les indécis : Swift n’est pas une fan de l’ancien président. Elle a soutenu les deux derniers candidats démocrates et a accusé Trump d’« attiser les feux de la suprématie blanche et du racisme ». [his] « Je pense qu’elle est une dirigeante talentueuse et déterminée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos. »

Trump l’a qualifiée d’« inhabituellement belle » mais de « libérale ». Il a laissé entendre à tort qu’elle le soutenait, en partageant récemment un collage de photos montrant un prétendu mouvement « Swifties for Trump ». Mais plusieurs des images ont été générées par l’IA, notamment celles montrant Swift habillée en Oncle Sam avec la légende « Taylor veut que vous votiez pour Donald Trump ». Trump a partagé les images avec son propre commentaire : « J’accepte ! »

Assez parlé de la querelle entre ces deux-là. Regardons comment ils se comportent face aux chiffres de Swift. Harris est perçue favorablement par 48 % des personnes interrogées et défavorablement par 49 %. Quant à Trump, 47 % le perçoivent favorablement, tandis que 51 % le perçoivent défavorablement. Divisés selon les lignes partisanes, 70 % des démocrates interrogés perçoivent Swift favorablement, contre 23 % des républicains.

Mais revenons au grand mystère. Les électeurs non engagés sont-ils réels, ou ces licornes ne se sentent-elles incertaines qu’au moment des élections, lorsqu’elles attirent l’attention pour ne pas savoir dans quelle direction tourner ?

L’ambiguïté pourrait être acceptable si le récent sondage posait des questions vraiment difficiles, comme Taylor Swift contre Beyoncé, ou la tournée Eras contre les Jeux olympiques (comme toutes les autres). Mais non, il s’agissait simplement d’un autre sondage sur une élection où T-Swift n’est même pas sur le bulletin de vote. Elle a remporté le concours de popularité, de toute façon. À moins que vous ne soyez indécis.