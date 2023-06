Chronique: Les parents du Rutland Middle School se sentent méprisés – encore une fois

Rutland Middle School est un rappel emblématique de tout ce qui est à la fois positif et frustrant dans la communauté qu’elle dessert.

L’histoire de l’école remonte aux années 1930. De nombreux résidents de Rutland se sont inscrits dans ses couloirs pendant leurs années scolaires et voient maintenant leurs propres enfants fréquenter la même école.

Un véritable lien communautaire qui s’étend à travers les générations.

Et bien que cette histoire à un certain niveau soit une source de fierté pour les résidents de longue date de Rutland, l’histoire s’accompagne également d’un besoin de changement, pour remplacer une école qui a rendu son service par une installation plus récente qui répond mieux aux besoins modernes d’éducation des étudiants. .

Mais si ce message a résonné parmi les administrateurs scolaires et le personnel administratif des districts scolaires au cours des deux dernières décennies, pas tant pour ceux qui contrôlent les cordons de la bourse des dépenses en immobilisations dans le secteur de l’éducation à Victoria.

Alors que le ministère de l’Éducation est confronté à l’énigme séculaire d’essayer d’équilibrer une demande écrasante d’écoles nouvelles ou modernisées, dopée par l’augmentation des inscriptions, contre des ressources financières qui ne peuvent pas répondre à tous ces besoins, les demandes de remplacement de financement du RMS ont obtenu le court terme du bâton.

L’un des défis consistait simplement à identifier un site pour créer un nouveau RMS, une recherche qui s’est révélée vide.

Un site a été proposé dans la réserve de terres agricoles, mais la Commission des terres agricoles a annulé cette suggestion avant même qu’elle ne décolle.

Plus récemment, le district scolaire a élaboré un plan pour transformer Quigley Elementary en collège, les écoles élémentaires environnantes absorbant les élèves de la maternelle à la 5e année de Quigley.

Mais les responsables du ministère ont rejeté cette solution, citant une politique du ministère de ne pas fermer les écoles existantes qui sont parfaitement fonctionnelles. En d’autres termes, vous ne pouvez pas sacrifier Quigley pour obtenir un remplacement RMS.

Et en ce qui concerne le remplacement, le ministère s’est davantage intéressé à canaliser les dépenses en capital pour les nouvelles écoles, avec pour mandat prioritaire de résoudre les problèmes sismiques et d’éliminer le besoin de portables.

RMS ne correspondait pas à cette priorité de financement car, malgré son âge, l’école reste sûre pour les élèves et ne présente aucun risque pour la santé. En d’autres termes, les murs, les salles de bains et les casiers en bois peuvent être vieux et désuets, mais la qualité des programmes académiques offerts aux étudiants ne l’est pas.

L’ironie est que, alors que le personnel des opérations du district scolaire a fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour maintenir l’école dans un état de fonctionnement continu de l’infrastructure, cela a à son tour laissé le ministère dire que nous n’avons pas besoin de remplacer une école qui fonctionne très bien.

Donc, en fin de compte, malgré tous ces efforts du district scolaire, malgré le député provincial de Kelowna-Lake Country, Norm Letnick, qui plaide au nom du district scolaire, malgré les interminables ministres du cabinet qui ont fait visiter l’école, malgré une campagne de « cartes postales » menée par le district scolaire. pour que les parents et les parties prenantes envoient un message à Victoria en faveur d’un nouveau RMS, même malgré les articles en première page sur l’école par le Capital News qui ont atterri sur les bureaux des fonctionnaires du ministère ou les écrans d’ordinateur, toujours pas de financement pour remplacer le RMS.

Et le message de la réunion du comité de planification et des installations de mercredi dernier – il y a peu ou pas d’espoir que cela change à l’avenir.

Par conséquent, dans le nouveau plan d’immobilisations quinquennal du nouveau district scolaire, que le comité a maintenant transmis au conseil scolaire pour approbation, le district scolaire a pris un virage tactique, faisant passer RMS en priorité absolue de la catégorie de remplacement d’école à une école catégorie d’addition.

Kaylyn Martin, présidente du conseil consultatif des parents de Rutland Middle, a déclaré au comité que lorsque la nouvelle de ce changement a filtré dans la communauté de Rutland, elle a été accueillie avec une déception généralisée.

Martin fait partie de ces parents qui ont fréquenté RMS et voit maintenant sa fille fréquenter la même école. Elle a dit honnêtement à quel point il est embarrassant d’avoir RMS présenté à d’autres étudiants en visite, et de ce que les étudiants RMS ressentent à l’idée de visiter d’autres écoles et de voir ce qu’ils n’ont pas.

Mais elle comprend également que sa frustration ne repose pas sur le district scolaire ou les administrateurs, elle siège à Victoria où les décisions en matière de dépenses en capital sont prises. Et elle se demande ce que les parents peuvent faire pour soutenir le cas de RMS.

Bien que le résultat soit une nouvelle école avec le potentiel d’opportunités de financement des immobilisations élargies dans la catégorie des ajouts d’écoles, la voie à suivre reste inconnue, comment la construction d’une nouvelle école une pièce importante à la fois fonctionnera.

L’administratrice Chantelle Desrosiers, présidente du comité de planification et des installations, a déclaré qu’une estimation approximative de l’ajout à RMS serait d’environ 50 millions de dollars, ce qui est inférieur au coût de construction d’un tout nouveau collège, qui serait au nord de 100 millions de dollars.

L’innovation et la créativité sont devenues la marque de fabrique du personnel administratif des écoles publiques du centre de l’Okanagan, mais poursuivre un nouvel ajout à RMS comme moyen de construire une école de remplacement sur le même site sera difficile.

Bien que cela puisse être une petite consolation pour les parents de Rutland, c’est la meilleure option qu’ils ont maintenant.

