Chronique : Les explications d’Hitler. Bombes F. Faux titres. Une semaine électorale médiatique pas comme les autres

Le candidat républicain à la présidence utilise un langage grossier lors des rassemblements. Vulgarismes en campagne. Des propos déplacés dans les mairies. Les médias ont utilisé tous les euphémismes imaginables pour décrire l’usage public par l’ancien président de gros mots comme ****, **** et ****.

Nous n’imprimerons pas ces obscénités ici, ce qui explique pourquoi une grande partie des médias traditionnels doivent s’appuyer sur des grands-mères tels que « pottymouth » pour écrire sur ces événements.

Une large couverture médiatique d’un rassemblement en Pennsylvanie cette semaine pourrait suggérer que son discours salé a atteint de nouveaux plus bas. Après avoir salué la taille de la virilité d’une légende du golf, le leader du MAGA a conseillé à ses partisans d’envoyer un message à son adversaire : « Nous ne pouvons pas vous supporter, vous êtes un s— vice-président. »

Comme c’est choquant… si c’était en 1980.

Répétons une fois de plus l’évidence : Donald Trump n’est pas apte à occuper un poste, et non pas parce qu’il utilise un langage désormais courant dans son pays. Films Disney.

Il n’y a qu’une seule bombe F qui devrait nous ébranler en ce moment et elle est utilisée par ceux qui connaissent le mieux Trump : le fascisme.

Mardi en bombe Entretien avec le New York Times, John Kelly, le plus ancien chef de cabinet de la Maison Blanche de Trump, a déclaré qu’il pensait que l’ancien président répondait à la définition d’un fasciste. «L’ancien président appartient certainement à l’extrême droite, il est certainement autoritaire, il admire les dictateurs – il l’a dit. Il entre donc certainement dans la définition générale de fasciste, c’est sûr », a déclaré Kelly.

Le journal a également publié l’audio de l’interview dans laquelle Kelly a déclaré que Trump « préfère l’approche dictatoriale du gouvernement » et estime qu’il devrait avoir « la capacité de faire tout ce qu’il veut, quand il le veut ».

Kelly n’est pas le seul général quatre étoiles à tirer la sonnette d’alarme. Le général Mark A. Milley, ancien président des chefs d’état-major interarmées, est cité dans un nouveau livre de Bob Woodward du Washington Post, selon lequel l’ancien président est « fasciste jusqu’à l’âme ».

Woodward a également déclaré dans une interview sur le podcast Rempart La semaine dernière, une autre source autrefois proche de Trump, l’ancien secrétaire à la Défense James Mattis, a déclaré en privé à l’auteur qu’il était d’accord avec l’évaluation présentée dans le livre selon laquelle Trump était une menace pour le pays.

Nouveau reportage d’Atlantic mardi confirme les affirmations du général. « J’ai besoin du genre de généraux qu’Hitler avait », a déclaré Trump lors d’une conversation privée à la Maison Blanche, a rapporté le journal Atlantic, citant deux personnes qui l’ont entendu dire cela. « Des gens qui lui étaient totalement fidèles, qui suivent les ordres. »

Les allégations sont aussi graves qu’elles le sont, mais ne devraient pas surprendre quiconque a prêté attention aux éloges de Trump à l’égard de dictateurs tels que le Russe Vladimir Poutine, le Chinois Xi Jinping et le Hongrois Viktor Orban. S’il est réélu, a-t-il dit, il le fera utiliser ses pouvoirs pour punir ceux qui s’opposent à lui et il serait un dictateur « Jour 1. » Eh bien, juste pour dire un mot, dit-il.

Si Trump devait être réélu, la réponse de la droite serait certainement citée dans les livres d’histoire comme un exemple de la façon dont la propagande a été utilisée pour vendre l’autoritarisme.

Fox News n’a pas tardé à donner un vernis de normalité aux aspirations de Trump d’ériger un régime de type nazi à son image. Mercredi matin, sur « Fox & Friends », l’animateur Brian Kilmeade s’est livré à une logique torturée en affirmant que l’admiration de Trump pour les nazis était inoffensive. Kilmeade a affirmé que Kelly et Mattis « n’aimaient pas le président » et s’est assuré que ses demandes « n’étaient jamais satisfaites ».

« Il est évidemment frustré, et je peux absolument voir [Trump] allez : « Vous savez quoi ? Ce serait formidable d’avoir des généraux allemands qui font réellement ce que nous leur demandons de faire, peut-être sans être pleinement conscients du troisième groupe de généraux allemands qui étaient nazis, ou autre », a déclaré Kilmeade.

Fox n’est pas le seul à défendre l’indéfendable. Il faut tout un village pour instaurer un régime autoritaire.

Elon Musk est à la tête des villageois en ligne. Le directeur général de Space X, qui a transformé la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter en un centre d’échange de conspirations et de désinformation, a posté une capture d’écran d’un prétendu article de l’Atlantique intitulé « Trump est littéralement Hitler ». Apparemment, c’était une preuve effrayante d’un ciblage libéral. Sauf qu’il s’agissait d’un faux titre placé au-dessus d’un véritable article qui portait le vrai titre : « Trump : « J’ai besoin du genre de généraux qu’Hitler avait ».

J’ai utilisé de nombreux termes non imprimables alors que j’étais soumis à la rhétorique « Terre 2 » de Fox News ou aux mensonges et aux complots partagés par des gens comme Musk. Ce qu’ils propagent est bien plus dangereux que le déclin du décorum en politique ou que l’utilisation présidentielle de gros mots autrefois associés aux chauffeurs de camion et aux marins.

C’est ce qu’on appelle de la propagande, et cela a été utilisé pour adoucir les contours de chaque régime fasciste naissant de mémoire. Faites attention à cela. Quant à maudire ? Qui s’en fout ?