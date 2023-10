Chronique : Les étudiants de la Delta Force apprennent les clés de la réussite économique | Actualités, Sports, Emplois

ESCANABA — Les étudiants de Delta Force ont découvert la portée mondiale de leur économie locale auprès de chefs d’entreprise lors de la Journée du développement économique le jeudi 28 septembre. Lors de l’avant-dernière session du cours Delta Force de cette année, les étudiants ont appris auprès de professionnels du monde des affaires le fonctionnement interne de notre économie locale.

La journée a débuté au Delta County Commerce Center avec une courte présentation d’Ed Legault, directeur exécutif de l’Economic Development Alliance. L’EDA a pour mission de diriger la promotion du développement économique du comté de Delta par l’attraction, la rétention et l’expansion des entreprises et de l’industrie.

Dans sa présentation, Legault a souligné l’importance de la collaboration, suggérant : « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Nous pouvons réaliser bien plus si nous sommes coordonnés plutôt que si nous essayons de faire les choses par nous-mêmes.

Les étudiants ont ensuite entendu Marty Fittante, PDG d’InvestUP, qui a parlé des tendances et des opportunités commerciales d’UP. Les étudiants ont apprécié le petit-déjeuner sponsorisé par Baybank tout en découvrant l’importance de s’impliquer dans leur domaine d’expertise pour contribuer à la croissance de l’économie locale. Il a souligné aux étudiants qu’ils étaient les « leaders de demain ».

« Faire avancer votre communauté nécessite votre engagement » Fittante offert. « Cela demande de la passion, du partenariat et de la persévérance. J’encourage chacun d’entre vous à s’impliquer pour faire cette différence.

Jen Tucker et Leo Isleib ont ensuite fait des présentations sur la Michigan Economic Development Corporation, soulignant comment l’organisation a pour objectif de mobiliser les investissements privés et a réussi à réhabiliter et revitaliser les communautés de la rue Main.

Ils ont convenu avec Legault que la collaboration avec les organismes de développement communautaire locaux et régionaux, comme l’EDA, contribue à assurer le succès. «La collaboration est la clé de notre succès en matière de développement économique dans l’UP» dit Tucker.

Les étudiants ont apprécié un déjeuner au bar à tacos offert par Elmer’s County Market tout en écoutant Craig Woerpel, directeur exécutif de la Downtown Development Authority d’Escanaba, expliquer l’objectif du financement DDA et TIF (Tax Increment Financing).

Les étudiants sont ensuite passés à la session de l’après-midi, qui comprenait des visites d’EMP (Engineered Machined Products, Inc.) et de VanAire, où ils ont découvert le processus de fabrication et la manière dont ces deux sociétés conçoivent, fabriquent et distribuent leurs produits dans le monde entier.

Shaun Carignan, directeur des opérations d’EMP, a guidé les étudiants dans une visite à pied du bâtiment Advanced Products d’EMP. Cette installation abrite l’ingénierie et les tests des pompes et des ventilateurs à commande électronique d’EMP. « EMP Advanced propose une douzaine de gammes de produits, nous nous concentrons donc sur quelques éléments et essayons de les faire très bien. » il expliqua.

Il a également montré aux étudiants les salles de test, décrivant les conditions de test rigoureuses auxquelles les ingénieurs d’EMP soumettent les produits finis avant qu’ils ne soient vendus aux clients.

« Parce qu’EMP vend ses produits dans le monde entier – et est donc soumis à des conditions extrêmes – nous testons nos produits dans des températures et des conditions extrêmes pour garantir qu’ils dureront longtemps. » Carignan a expliqué. « Nous sommes leader sur notre marché. EMP a changé la façon dont l’Amérique du Nord refroidit les autobus urbains.

Les étudiants se sont ensuite rendus au parc industriel de Gladstone pour visiter VanAire, Inc., une installation de 45 000 pieds carrés qui fabrique du matériel d’automatisation de vannes et des systèmes de traitement des eaux usées industrielles. Les étudiants ont pu constater par eux-mêmes comment l’entreprise a établi la norme pour ses gammes de produits de niche.

« Nous sommes le premier fournisseur de systèmes de traitement des eaux usées et de matériel d’automatisation des vannes » a déclaré Jeff Torvinen, directeur des systèmes de traitement des eaux usées de VanAire. «Nous concevons et fabriquons chaque produit qui quitte notre atelier pour dépasser les spécifications de nos clients.»

Les étudiants de Delta Force ont été impressionnés par la présence mondiale d’EMP et de VanAire et par la manière dont les deux sociétés ont accaparé le marché de leurs produits.

Les étudiants sont ensuite retournés au Commerce Center et ont entendu la directrice générale de la Chambre, Vickie Micheau, qui a partagé avec les étudiants l’histoire du Bureau des congrès et du tourisme de Bays de Noc et de la Chambre de commerce, qui compte actuellement plus de 650 membres.

Elle a discuté du processus de la UP State Fair, qui est passé du financement par l’État du Michigan au transfert à un conseil d’administration régional de l’UP. Reprendre les opérations de la Foire était une tâche ardue, mais Micheau a expliqué comment l’agent de gestion et le conseil d’administration ont travaillé ensemble pour gérer avec succès la Foire depuis 2010.

Micheau a expliqué l’impact économique impressionnant que la UP State Fair – la seule foire d’État du Michigan – a sur l’économie locale. « À titre d’exemple, l’année dernière, 604 000 $ ont été reversés aux jeunes exposants qui ont exposé et vendu leur bétail lors de la vente aux enchères de l’UP State Fair.

Micheau a ensuite expliqué le processus qu’elle, son personnel et les membres de l’Autorité de la Foire utilisent pour gérer avec succès la Foire : Premièrement, a-t-elle dit, ils élaborent un plan d’action, deuxièmement, ils articulent le résultat souhaité et établissent un consensus pour obtenir c’est fait, et finalement, ils font le travail pour y parvenir.

Créé par la Chambre de commerce du comté de Delta, Delta Force comprend une série de dix sessions d’une journée complète couvrant des segments clés de notre communauté.

