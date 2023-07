CHRONIQUE : Les chiffres racontent une histoire positive sur le Canada

Il y a beaucoup de bien au Canada.

Ce n’est pas seulement l’opinion de millions de personnes qui vivent dans ce pays. Des études et des statistiques internationales brossent également un portrait positif du Canada.

En termes de produit intérieur brut, c’est-à-dire la valeur marchande de tous les biens et services d’un pays au cours d’une année donnée, le Canada est la neuvième économie en importance au monde.

Au-delà des finances, les études et les statistiques montrent également une bonne qualité de vie au Canada.

L’espérance de vie dans ce pays est de 81,75 ans, le 20e niveau le plus élevé au monde.

L’indice mondial du bonheur montre que les Canadiens sont de bonne humeur. Ce rapport, publié chaque année, est une publication internationale du Réseau de solutions pour le développement durable, basé aux Nations Unies.

Le rapport de 2023 place le Canada au 13e rang, avec un score de 6,961. La Finlande, le Danemark, l’Islande, Israël et les Pays-Bas sont parmi les quelques pays plus heureux que le Canada.

Le Democracy Index, publié annuellement par l’Economist Intelligence Unit du Royaume-Uni, classe le Canada au 12e rang sur 167 pays. Le Canada est l’un des 24 pays répertoriés comme une démocratie à part entière. Il y a aussi des démocraties imparfaites, des régimes hybrides et des nations autoritaires sur cette liste.

Les droits et libertés démocratiques dont nous jouissons dans ce pays ne sont pas présents dans d’autres parties du monde.

L’Indice de progrès social, qui classe les composantes non économiques de la performance sociale, place le Canada au premier rang des pays, parmi les meilleurs au monde.

En 2022, le plus récent rapport disponible, le Canada se classait 10e dans cette liste de 169 pays et en 2023 avait un score de 88,17. C’est en dessous de la Norvège, du Danemark, de la Finlande, de la Suisse et de l’Islande, mais au-dessus de l’Autriche, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de la France.

Les États-Unis occupent la 25e place de cette liste et sont classés parmi les pays de niveau 2.

L’indice de progrès social a la performance mondiale moyenne à 65,25. Le Canada se situe nettement au-dessus de la moyenne.

Si ces études internationales ne suffisent pas, il y a une autre série de chiffres à considérer, et cela a à voir avec le nombre de personnes qui choisissent le Canada comme leur maison.

Lors du recensement de 2021, près du quart des personnes vivant au Canada étaient ou avaient été des immigrants reçus ou des résidents permanents de ce pays. Il s’agit de la proportion la plus élevée depuis la Confédération et la plus élevée parmi les pays du G7.

Plus de 1,3 million d’immigrants se sont installés au Canada entre 2016 et 2021.

En 2022, le gouvernement fédéral avait prévu d’accueillir 431 645 nouveaux résidents permanents au pays. Ce nombre a été dépassé.

Des gens d’autres parties du monde choisissent de faire du Canada leur chez-soi. C’est l’un des plus grands éloges possibles pour ce pays.

Le 1er juillet, alors que les gens de partout au pays célèbrent la fête du Canada, ces chiffres et statistiques peuvent aider à montrer certains des meilleurs éléments de ce pays.

Il y a beaucoup à apprécier au sujet du Canada.

John Arendt est le rédacteur en chef de Summerland Review.

