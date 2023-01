CHRONIQUE : Le succès devrait parler de lui-même

L’autre jour, j’ai remarqué un résumé de l’année en cours d’une organisation, décrivant son année réussie en 2022.

Les bilans de fin d’année n’attirent normalement pas mon attention, mais le mot « réussi » dans ce rapport a attiré mon attention.

Il n’y a rien de nouveau dans le terme. Le mot «succès» est utilisé depuis le début des années 1500 et «réussi» est né dans les années 1580. Aujourd’hui, ces termes sont monnaie courante et il existe de nombreux livres, séminaires, cours en ligne et autres ressources sur la réussite.

La raison pour laquelle ce terme a attiré mon attention est que ces derniers mois, j’ai remarqué un nombre croissant de personnes se décrivant, décrivant leurs entreprises ou leurs réalisations personnelles comme ayant réussi.

Le mot «succès» a à voir avec l’accomplissement d’objectifs ou l’atteinte de richesse ou de prestige, bien que la définition de ces réalisations soit subjective.

Est-ce que 1 milliard de dollars est suffisant pour faire réussir quelqu’un, ou devrait-il dépasser 10 milliards de dollars? C’est encore un petit montant par rapport à la valeur nette d’Elon Musk de 139 milliards de dollars américains au 23 décembre 2022. C’est en baisse par rapport à une valeur nette de 219 milliards de dollars américains plus tôt cette année-là.

Suffit-il d’avoir des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, ou ce chiffre devrait-il se chiffrer en centaines de millions ? Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo compte plus d’un demi-milliard de followers et la personnalité médiatique américaine Kylie Jenner compte plus de 377 millions de followers.

Le succès peut être un terme ouvert et subjectif.

Plus important encore, si l’on doit décrire ses réalisations ou ses entreprises comme réussies, je me demande s’il faut croire cette affirmation.

Le succès, ou toute autre qualité, ne devrait pas nécessiter d’auto-promotion. Les vertus doivent parler d’elles-mêmes. Quelqu’un qui réussit ne devrait pas avoir à utiliser ce mot pour se décrire, tout comme quelqu’un d’intelligent, de fort, d’honnête ou de « gentil » ne devrait pas avoir besoin de promouvoir ces qualités.

Même s’il était possible de s’entendre sur une définition du succès, et même si toutes les définitions du succès étaient vraies, je me demanderais quand même si le succès est suffisant. Tout le monde qui atteint la définition du dictionnaire du succès n’est pas quelqu’un que je respecte ou que j’admire.

Un exemple était Herbert Holt, l’ancien président de la Banque Royale du Canada, qui a vécu de 1856 à 1941. À un moment donné, il était le plus riche de tous les milliardaires canadiens et était le directeur de plus de 300 entreprises. Il était également l’un des riches propriétaires fonciers de Summerland dans les premières années de cette communauté.

En termes de richesse et de prestige, il s’était fait un nom, mais ce n’était pas une personne que je pouvais admirer.

Une citation qui lui est attribuée pendant la Grande Dépression des années 1930 déclare : « Si je suis riche et puissant, alors que vous subissez l’étau de la pauvreté et l’humiliation de l’aide sociale ; si j’ai pu, au plus fort de la Dépression, faire 150 % de bénéfices chaque année, c’est une sottise de votre part, et quant à moi, c’est le fruit d’une sage administration.

Il convient de noter qu’il n’a pas été le seul à faire des déclarations de cette nature.

En même temps, certains sont riches ou ont un prestige important, mais ne partagent pas les attitudes de Holt. Certains soutiennent activement leurs communautés ou travaillent pour aider des causes humanitaires ou sociales.

Ce sont des gens qui méritent d’être reconnus pour ce qu’ils font.

S’il était possible de proposer une définition plus précise du succès, j’espère que ces contributions seraient incluses.

John Arendt est le rédacteur en chef de Summerland Review.

