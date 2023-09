Chronique : Le célibataire est en or mais tous les téléspectateurs ne tombent pas amoureux

Une chose que nous avons apprise à propos de Gerry Turner, 72 ans, dans le premier épisode de « The Golden Bachelor », c’est que si l’occasion se présente, il est prêt à s’embrasser.

Et pas seulement un petit bisou sur la joue, mais une succion du visage. On ne sait donc pas ce qui nous attend une fois qu’il a appris à connaître les femmes qui se disputaient son affection, dont la plupart n’étaient pas du tout timides.

À un moment donné lors de la première de jeudi soir sur ABC, alors que 21 des partenaires potentiels pour toujours du Golden Bachelor espéraient qu’il regarderait dans leur direction, Turner a attrapé Faith, une enseignante du secondaire, par la main et ils ont quitté la pièce. Quelques instants après avoir vu le veuf en deuil en larmes, il discutait avec quelqu’un qu’il venait de rencontrer.

Dans le même épisode, Turner a demandé à Theresa, une professionnelle des services financiers, ce qu’elle ferait s’il avait du glaçage au cupcake sur la bouche. Thérèse n’a pas hésité. Elle s’est penchée et s’est occupée de ce petit problème, ce qui signifiait que le Golden Bachelor était déjà infidèle à Faith et que ma femme était penchée, la tête dans les mains, pendant une grande partie de la première d’une heure.

«C’est glauque», a-t-elle déclaré.

Peut-être que oui, mais nous avons vu deux décennies de jeunes se mettre dans l’embarras dans la franchise des célibataires, et il était grand temps de laisser les adultes plus âgés transformer un désir privé en un spectacle public.

La Californie est sur le point d’être frappée par une vague de vieillissement de la population, et Steve Lopez surfe sur cette vague. Sa chronique se concentre sur les bénédictions et les fardeaux du vieillissement – ​​et sur la façon dont certaines personnes remettent en question la stigmatisation associée aux personnes âgées.

J’avais voulu espérer, en tant que chroniqueur de Golden State, que « The Golden Bachelor » pourrait être une expérience qui briserait les stéréotypes, étant donné l’âgisme extrême qui existe dans ce pays. C’était le cas dans une certaine mesure, et la série abordait également l’isolement et la solitude ressentis par tant de personnes âgées.

« Je pense que c’est merveilleux d’avoir… une émission qui reconnaît que les personnes âgées veulent de l’amour, des relations, du sexe – qu’elles sont enthousiastes, aventureuses et intéressées par les rencontres », Nan Bauer-Maglin, auteur de « Grey Love: Stories About Dating ». et de nouvelles relations après 60 ans », m’a dit avant la diffusion du premier épisode jeudi soir.

Je suis d’accord, mais ce n’est pas du grand art. C’est de la télé-réalité, et vous devez suspendre votre incrédulité : un beau veuf en pleine forme n’a apparemment pas pu trouver de rendez-vous et a décidé que sa seule option était d’apparaître dans une émission télévisée télévisée à l’échelle nationale.

« Je vais très bientôt trouver la femme de mes rêves », a déclaré Turner après avoir inséré ses appareils auditifs. « J’espère que je la reconnais. »

Nous avons donc vu arriver dans la garçonnière une femme après l’autre, âgées de 60 à 75 ans, et il m’est venu à l’esprit que le sexisme, et non l’âgisme, pourrait être le problème. L’une d’elles a fait des acclamations maladroites et suggestives avec des pompons, une a fait semblant d’être sur le point de se déshabiller, une a dit à Turner que ses œufs étaient encore frais, et d’autres sont sorties de ce qui devait être une voiture de clown parce qu’il y avait un prétendant après l’autre et un autre. et un autre.

Ils semblaient tous instantanément séduits et prêts à tout abandonner pour être avec un parfait inconnu, ce qui ne convenait pas à ma femme.

« Ils sont désespérés », a-t-elle déclaré, se demandant si le gagnant augmenterait sa mise, dirait au revoir à ses amis et à sa famille et emménagerait dans la maison de rêve que le Golden Bachelor venait de construire avec sa femme avant sa mort.

« Gerry est en pleine forme », a déclaré une candidate nommée Natascha. « Je n’aurai pas besoin de le réanimer si nous avons un moment intime. »

Le métier de Natascha était répertorié comme « coach vieillissant ». J’ai demandé à ma femme si cela signifiait que Natascha était, disons, un entraîneur de football qui vieillissait, ou si cela signifiait qu’elle coachait les gens sur la façon de vieillir.

Nous ne le saurons peut-être jamais, mais nous savons que les dirigeants des réseaux de télévision ont compris qu’à l’ère du streaming, les seules personnes qui regardent encore les émissions aux heures de grande écoute sont les personnes âgées. Alors si « The Golden Bachelor » cartonne et que les annonceurs font la queue, il y a fort à parier que « The Golden Bachelorette » ne soit pas très loin, aux côtés de « Leisure World Rascals » et « Golden Girls Gone Wild ».

Au cours de l’émission, il y avait une publicité sur les sueurs nocturnes, une sur l’eczéma modéré à sévère et une autre sur le soutien de la voûte plantaire, dans laquelle un homme à l’air sombre partageait la nouvelle qu’il avait tellement mal aux pieds, il « a demandé au bon Dieu de m’emmener .» Il ne faudra pas longtemps avant que le Golden Bachelor lui-même vende des prêts hypothécaires inversés.

Avant la diffusion du premier épisode, j’ai contacté quelques personnes âgées et leur ai demandé de partager leurs réactions avec moi après avoir écouté.

« Je suis heureuse que ce groupe de seniors passe un bon moment avec ‘The Golden Bachelor' », a déclaré Marilyn McLarnan Thomas, une amie de courrier électronique, qui aimait Turner et a donné à l’émission des critiques généralement bonnes, même si elle a qualifié l’un des candidats de « gimmick de costume d’anniversaire ». bon marché et pas chic.

Roz Walanka, au centre, danse au Nest, un lieu de rencontre à Indian Wells. Walanka, 76 ans, a postulé pour participer à « The Golden Bachelor », mais après avoir regardé le premier épisode, elle a dit qu’elle était heureuse de n’avoir jamais reçu de rappel. (Steve Lopez/Los Angeles Times)

En août, alors que je recherchais une chronique sur la romance des années d’or, j’ai rencontré Roz Walanka au Nest, une discothèque populaire d’Indian Wells. Walanka, 76 ans et célibataire, m’a dit à l’époque qu’elle avait postulé pour participer à « The Golden Bachelor », mais après avoir regardé le premier épisode jeudi soir à Indio, elle était heureuse de n’avoir jamais reçu de rappel.

« Ces femmes, oh mon Dieu, elles n’étaient pas impressionnantes du tout », a déclaré Walanka, qui a organisé une soirée de surveillance avec trois de ses copines. « Quelques-uns d’entre eux étaient louches. Si c’était moi là-bas et que mon fils me regardait me comporter de cette façon, il aurait été totalement embarrassé.

Caryl Carota, 81 ans, a déclaré qu’elle pensait que quatre ou cinq des femmes se comportaient bien et semblaient avoir attiré l’attention du célibataire. Mais Marlene Dean, mariée depuis 62 ans, s’est montrée moins généreuse.

« Je pense que nous ressentons tous la même chose », a déclaré Dean. « On trouve ça un peu louche, et il y avait trop de seins qui traînaient. »

Walanka a déclaré qu’elle n’était pas sûre de regarder les prochains épisodes. « Cette fille lui a demandé s’il aimait danser et elle a commencé à tourner devant lui. Ce n’est pas comme ça qu’on attire un homme comme ça », a déclaré Walanka.

« C’est peut-être le cas », a répondu l’une de ses amies.

« Peut-être que je fais la mauvaise chose », a déclaré Walanka, reconsidérant sa décision. « Peut-être que je ne tourne pas assez. »

Je l’ai vue danser au Nest, où elle était assez élégante et définitivement trop classe pour une certaine émission de télévision.

