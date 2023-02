CHRONIQUE : Jordan Peterson est un faux prophète à but lucratif

Il est temps que les 15 minutes de gloire de Jordan Peterson soient écoulées.

Peterson fait de nouveau l’actualité, convoqué devant l’Ordre des psychologues de l’Ontario pour son babillage nuisible, alors qu’il glousse jusqu’à la banque tout en criant à propos de la liberté d’expression.

Peterson est psychologue.

Ce n’est pas un médecin, un historien lettré, un expert en sciences humaines ni un orateur particulièrement doué. Il est aussi qualifié pour discourir publiquement et sérieusement sur la réforme sociale que le chat du voisin.

Pourtant, il compte 3,7 millions d’abonnés sur Twitter et 8 millions de dollars, selon celebritynetworth.com. C’est judicieux pour un universitaire autrement obscur dont personne n’avait entendu parler il y a à peine six ans.

Considérez-le comme la version canadienne d’un Kardashian pour pseudo-intellectuels.

Essayons de mettre cette noix dans sa coquille.

Peterson, qui est également auteur, est connu pour ses fortes opinions anti-transgenres et pour ses croyances sur l’ordre naturel; que les hommes sont intrinsèquement aptes à diriger avant les femmes.

Il nie le privilège blanc et, s’éloignant de son domaine de prédilection, le changement climatique.

Ces idées trouvent une résonance dans les cercles conservateurs, tout en nourrissant et validant les insécurités et les préjugés individuels. Peterson a recruté des adeptes qui paient à ses paroles une dévotion de type culte.

Mais c’est une imposture.

Peterson est un faux prophète, pour le profit.

Il l’a expliqué lors d’un podcast avec la personnalité de Spotify, Joe Rogan.

“Je ne devrais pas dire ça, mais je vais le faire, parce que c’est tellement drôle que je ne peux pas m’empêcher de le dire : j’ai trouvé comment monétiser les guerriers de la justice sociale… S’ils me laissent parler, alors je parler, et puis je gagne plus d’argent sur Patreon… s’ils me protestent, alors cela monte sur YouTube, et mon compte Patreon monte en flèche.

Cela ne veut pas dire que Peterson ne souille pas son propre Tang et croit probablement ce qu’il prêche.

Pourtant, cela revient à manipuler les désespoirs des autres, aux deux extrémités du spectre politique, pour un gain financier.

Une certitude à propos de Peterson et de ses semblables – par exemple les amateurs de choc radio – est que pour maintenir un niveau de célébrité, la barre de l’outrance et de la provocation doit continuellement être relevée.

C’est pourquoi quelqu’un qui a fait son premier pas vers la notoriété en refusant de reconnaître les pronoms de genre dans sa salle de conférence à l’Université de Toronto en 2016 a fini par tweeter que le mannequin taille plus pour la couverture de la dernière édition de maillot de bain Sports Illustrated n’est “pas beau”. .’

La façon d’arrêter Jordan Peterson n’est pas de le protester.

Il s’agit de quitter le terrain et de passer à des conversations et à des stratégies significatives destinées à créer l’acceptation d’une variété d’opinions, tant qu’elles ne sont pas oppressives ou blessantes.

C’est le considérer pour ce qu’il est vraiment : un petit homme pas à prendre au sérieux.

