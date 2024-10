Chronique : J’en ai aussi marre de discuter de la folie de Trump. Mais nous devons

Le déclin cognitif de Donald Trump a une bande sonore. Il comprend « YMCA » de Village People, « November Rain » de Guns N’ Roses et « An American Trilogy » d’Elvis Presley. N’essayez pas de trouver un thème parmi les numéros musicaux. Il n’y en a pas.

Le seul point commun est qu’ils se sont joués lundi lors d’un Trump événement à la mairie à Oaks, en Pennsylvanie, où après seulement cinq questions et une interruption du programme provoquée par l’évanouissement de deux spectateurs (la salle était apparemment chaude), l’ancien président a déclaré : « Ne posons plus de questions. Écoutons simplement de la musique.

C’est alors que l’homme qui ne s’arrête jamais de parler s’est arrêté de parler. Les 39 minutes suivantes ont fourni l’image la plus sombre jamais vue de la baisse de l’acuité mentale de Trump, définie par une playlist déployée à la hâte par son équipe.

L’ancien président se balançait, regardait, faisait les cent pas, sautillait et frappait l’air tandis que la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, qui était censée modérer la séance de questions-réponses, essayait de jouer le jeu. Elle a levé les bras pour former la première lettre de la danse « YMCA » – un incontournable des pistes de danse des réceptions de mariage depuis les années 1980 – mais il semblait que Trump n’avait aucune idée de ce qu’elle faisait, et il a continué à se balancer au rythme du sien. boîte à rythmes.

Son équipe a ensuite tenté de présenter le désastre du Greater Philadelphia Expo Center comme un « festival d’amour total ! » « Tout le monde était tellement excité qu’ils s’évanouissaient, alors @realDonaldTrump s’est tourné vers la musique », a écrit le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, dans un message. sur X. L’équipe Trump n’a fourni aucune explication sur la raison pour laquelle Trump a encouragé son public de partisans à voter le 5 janvier – deux mois après le jour du scrutin.

Le « total lovefest » a donné le coup d’envoi d’une semaine remplie d’exemples extrêmes de la détérioration de sa capacité à raisonner, même dans les termes de Trump… et ce n’est que mercredi.

Comme d’autres chroniqueurs et journalistes politiques l’ont souligné, nous sommes à court de moyens de décrire le dérapage du Roi Fou de Trump, et nous ne devrions pas avoir à le faire à ce stade. La preuve en est dans d’innombrables heures de séquences de rallye MAGA, d’apparitions à la radio et en podcast, ainsi que dans ses propres réflexions sur les réseaux sociaux. Les documents accessibles ne manquent pas montrant le passage de l’homme de 78 ans de stratégiquement imprévisible à dangereusement incohérent.

Mais croire ce qui est sous nos yeux ne suffit pas depuis que la politique américaine, comme d’habitude, a commencé à flirter avec le fascisme, faisant de la réalité une expérience de pensée subjective à partir de laquelle nous pouvons choisir nos vérités préférées. Nous voilà maintenant, à moins de trois semaines de ce qui devrait être l’une des élections les plus serrées jamais organisées, en train de voir l’un des candidats fondre à des niveaux non fonctionnels.

Et je comprends. Je préfère écrire sur autre chose à ce stade, car j’en ai également marre d’entendre parler du comportement « déséquilibré » de Trump. Mais ignorer son déclin équivaut à ne pas envoyer d’avertissements de tempête ou d’incendies de forêt. Mais ce désastre national imminent est d’origine humaine.

Trump a effectivement utilisé ses mots mardi dans une interview en tête-à-tête avec le rédacteur en chef de Bloomberg News, John Micklethwait, mais étant donné les incohérence générale Parmi ses réponses, il aurait tout aussi bien pu se promener sans but dans la version de Luciano Pavarotti de « l’Ave Maria » de Schubert (ils l’ont joué deux fois à la mairie de lundi).

Micklethwait a demandé si Google devait être démantelé. Trump a soupiré puis a donné cette non-réponse : « Je ne me souviens tout simplement pas de quelque chose que le ministère de la Justice a fait hier, où la Virginie a nettoyé ses listes électorales et s’est débarrassée de milliers et de milliers de mauvais votes. Et le ministère de la Justice les a poursuivis en justice, affirmant qu’ils devraient être autorisés à réintroduire ces mauvais votes, ces votes illégaux et à laisser les gens voter. Donc je ne m’en suis pas remis. Beaucoup de gens l’ont vu et n’arrivent même pas à y croire.

Micklethwait est intervenu : « La question concernait Google, le président Trump. »

Trump a répondu : « Vous devez être capable de mener à bien une pensée car elle est très importante. C’est une grosse affaire.

Micklethwait : « Vous êtes passé du dollar au [French President Emmanuel] Macron.»

Trump : « Cela s’appelle le tissage. Ce sont toutes ces différentes choses qui se produisent.

L’assemblée publique préenregistrée de mercredi sur le softball, organisée par Fox News et animée par Harris Faulkner, a permis à Trump de se reposer de la révélation accablante d’événements en direct vraiment préjudiciables et de la difficulté croissante qu’il a à répondre à des questions politiques fondamentales qu’il juge hostiles et injustes. Il devrait ensuite organiser une collecte de fonds importante à Mar-a-Lago, où le candidat vieillissant dira probablement quelque chose qui devrait l’empêcher de se présenter à nouveau aux élections, mais ce ne sera pas le cas.

Il a déjà qualifié son adversaire, la vice-présidente Kamala Harris, de « attardée » devant de riches donateurs lors d’un dîner à New York. Le commentaire a à peine ébranlé la sphère médiatique. Tout semble mineur après l’incitation au coup d’État. Tout dans son comportement déviant semble être une vieille nouvelle.

Mais cela vaut la peine de le répéter parce que c’est important : Trump n’est pas apte à être président. Ce n’est pas seulement un type farfelu qui se balance à sa guise. Il représente une menace existentielle déterminée à renverser la démocratie, peu importe si elle est enveloppée dans un air de Village People.