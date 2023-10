Chronique d’invité/Tourisme dans l’Ohio important | Actualités, Sports, Emplois

En 2022, l’industrie touristique de l’Ohio a généré 53 milliards de dollars de dépenses des visiteurs, le plus élevé jamais enregistré dans l’État. Même avec cette année record, nous devons continuer à développer cette industrie en raison de la croissance économique robuste de l’Ohio, qui lui permet d’avoir plus d’emplois que d’habitants dans l’État pour les occuper. Investir et mettre l’accent sur le développement économique lié aux efforts de voyage et de tourisme de l’Ohio est un excellent moyen de contribuer à la croissance de la population et à pourvoir les emplois vacants.

La Chambre de l’Ohio a récemment publié son Plan directeur pour l’avenir économique de l’Ohio, un rapport qui analyse les perspectives économiques de l’Ohio et les compare à celles d’autres États. En créant ce rapport, nous avons identifié six domaines clés à améliorer, notamment « le sentiment d’appartenance ».

Le sentiment d’appartenance reflète les caractéristiques et les ressources qui font d’une communauté un endroit agréable où vivre, travailler et visiter. Investir dans l’industrie du tourisme et du voyage de l’Ohio fait partie intégrante de la création d’un fort sentiment d’appartenance qui permettra aux habitants de l’Ohio de rester ici et d’attirer de nouveaux arrivants dans notre État. Dans ce plan, nous soulignons qu’il est tout aussi important que les politiques de développement économique se concentrent sur l’investissement dans les commodités et la qualité de vie dans l’Ohio que sur l’attraction des entreprises.

L’une des façons dont le plan recommande d’améliorer le sentiment d’appartenance consiste à capitaliser sur les nombreux équipements uniques dont dispose l’État en analysant le retour sur investissement le plus impactant pour les équipements et l’environnement naturel dans des zones définies.

Il nous exhorte à identifier les attractions, opportunités et lacunes les plus marquantes dans ces équipements et à réévaluer les ressources en fonction des caractéristiques qui ont le plus grand impact sur le tourisme, la migration et le sentiment d’appartenance.

L’Ohio possède de superbes parcs, musées, bibliothèques et autres équipements dans lesquels nous devons continuer à investir pour développer le sentiment d’appartenance de l’État. Investir dans ces commodités contribuera à créer dans l’État des qualités qui amélioreront la vie des résidents actuels et qui attireront de nouveaux citoyens potentiels.

Ces qualités comprennent une culture dynamique, un sens de la communauté et un environnement naturel solide.

L’État a déjà entamé une avancée dans ce processus en investissant davantage dans les parcs de l’Ohio, avec une augmentation de plus de 150 millions de dollars des investissements dans les parcs d’État de 2018-2019 à 2020-2021. Selon le Trust for Public Land, en 2022, l’Ohio comptait 4 villes classées parmi les 60 premières parmi les 100 plus grandes villes américaines en fonction de leurs réseaux de parcs, notamment Cleveland, Toledo, Columbus et Cincinnati, qui se classaient au quatrième rang.

Les nombreuses commodités de l’État constituent un outil de marketing naturel pour attirer de nouveaux citoyens de l’Ohio, mais la publicité physique est tout aussi importante. Selon le ministère du Développement de l’Ohio, leurs annonces de visite combinées à un voyage dans l’Ohio ont plus que doublé l’impression qu’une personne a de l’Ohio comme un bon endroit où vivre, démarrer une entreprise et bien plus encore.

Le tourisme dans l’Ohio est une industrie en pleine croissance. L’Ohio a connu une augmentation de 6 pour cent des visites touristiques de 2021 à 2022 et une augmentation de 3 pour cent des emplois soutenus par le tourisme, totalisant jusqu’à 233 millions de visites touristiques et 424 339 emplois soutenus par le tourisme. Ce sont d’excellents chiffres, et la Chambre de l’Ohio cherche à aider l’industrie du voyage et du tourisme de l’Ohio à poursuivre sa croissance.

Pour diriger cet effort, la Chambre de commerce de l’Ohio a récemment embauché l’ancien directeur du tourisme de l’Ohio, Matt MacLaren, en tant que nouveau directeur de la politique des voyages et du tourisme et a créé le nouveau comité des voyages et du tourisme de la Chambre de commerce de l’Ohio, que McClaren contribuera à diriger. La première réunion du comité a eu lieu le 16 août en présence de 50 dirigeants du tourisme de l’Ohio. Ils se réuniront tous les trimestres, la prochaine réunion ayant lieu le 28 novembre.

Le comité aidera l’industrie du voyage et du tourisme de l’Ohio à être reconnue à l’échelle de l’État et s’efforcera d’attirer davantage de visiteurs dans l’État, ce qui entraînera l’arrivée d’un plus grand nombre de nouveaux citoyens et de nouveaux travailleurs.

Le comité aidera à mettre en œuvre les recommandations du Blueprint sur la façon d’améliorer le sentiment d’appartenance dans l’Ohio.

Le comité est ouvert à tous les membres de la Chambre de l’Ohio au niveau d’avocat ou supérieur qui sont impliqués dans l’industrie du voyage et du tourisme de l’Ohio.

De nombreuses associations partenaires ingénieuses de la Chambre font partie du comité, notamment l’Ohio Hotel and Lodging Association, l’Ohio Association of Convention and Visitor Bureaus, l’Ohio Restaurant Association et l’Ohio Travel Association.

Les responsables publics et les groupes de développement économique de l’Ohio doivent trouver des moyens de développer des restaurants, des magasins et d’autres opportunités commerciales afin d’améliorer les commodités naturelles autour de l’État et de s’ajouter aux innombrables endroits qui font que les gens tombent amoureux de l’Ohio – des endroits comme les rives du lac Érié. , le parc d’État de Hocking Hills et les nombreuses villes et villes universitaires remarquables de tout l’État.

Nous devons continuer à investir et à développer l’industrie touristique de l’État de l’Ohio, non seulement pour attirer les visiteurs et les futurs résidents, mais également pour renforcer le sentiment d’appartenance de tous les Ohioiens actuels et futurs.

(Stivers est président-directeur général de la Chambre de commerce de l’Ohio)







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception