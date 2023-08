CHRONIQUE : Devinez qui vient dîner

La semaine dernière, j’ai passé quelques heures avec deux vieux amis.

C’était merveilleux.

De nom, ils sont Katharine Hepburn et Spencer Tracy, et l’occasion était le film Devinez qui vient dîner.

Pour ceux qui ne connaissent pas le film (élevé sous un rocher ?), c’était un événement cinématographique emblématique lors de sa sortie en 1967, et pour plusieurs raisons.

Si ce film était un plat dans un restaurant gastronomique, les critiques gastronomiques le décriraient comme ayant plusieurs niveaux et une profondeur de saveur.

Notamment, c’était le dernier film de Tracy.

Il est décédé 17 jours après la fin du tournage, à 67 ans.

Hepburn n’a jamais regardé le produit fini.

Les deux constituaient une véritable histoire d’amour hollywoodienne. Partenaires intimes et meilleurs amis depuis 25 ans, ils ont réalisé neuf films ensemble.

Tracy était en si mauvaise santé lorsque le projet de Devinez qui vient dîner a commencé, la société de production a refusé de le choisir, car il n’était pas assurable.

Hepburn, ainsi que son ami et réalisateur Stanley Kramer, ont mis leurs propres salaires sous séquestre, contre la possibilité que le lauréat de plusieurs Oscars ne puisse pas terminer son contrat.

Demander pardon ici. Une fois délicieusement descendu dans un terrier de lapin d’anecdotes sur l’âge d’or, il est difficile de se rappeler où vous avez commencé et pourquoi.

Ainsi de suite avec le spectacle.

Devinez qui vient dîner est l’histoire d’un projet de mariage interracial. C’était il y a 55 ans, quand une telle chose était illégale dans 17 États américains.

Il est parfois classé dans la catégorie des comédies dramatiques romantiques, mais ses thèmes sont avant tout sérieux.

En un mot, deux jeunes gens, incarnés par Sidney Portier (le premier Noir à avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur) et Katharine Houghton, la nièce de Hepburn, tombent amoureux.

Les destinées font peser ce développement sur leurs familles respectives et des récriminations se produisent de part et d’autre. Cela ne se présente jamais comme du racisme – plutôt comme deux patriarches qui s’inquiètent de ce que leurs enfants vont affronter, compte tenu de l’époque.

Le personnage de Tracy est un éditeur de journaux libéral autoproclamé, et il doit confronter ses idées professées à sa réalité.

L’histoire se termine par un poignant monologue de Tracy, si bien ficelé par l’écrivain William Rose.

« Vous savez, je suis sûr que vous savez, à quoi vous faites face. Il y aura 100 millions de personnes ici même dans ce pays qui seront choquées, offensées et consternées par vous deux. Vous n’aurez qu’à vous en sortir tous les deux, et peut-être tous les jours pour le reste de votre vie. Vous pouvez essayer d’ignorer ces personnes, ou vous pouvez vous sentir désolé pour ces personnes, désolé pour leurs préjugés, leur fanatisme, leur haine aveugle et leur peur stupide. Mais là où c’est nécessaire, vous devrez vous serrer les coudes les uns contre les autres et dire : ‘Visez tous ces gens.’ »

Ensuite, ils vont tous dîner et mangent des steaks. Plus d’un demi-siècle plus tard, ces mots sont poignants et pertinents, alors que de nombreuses personnes dans nos villes et villages se réunissent pour soutenir de nouvelles communautés, couples et familles.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : [email protected]