CHRONIQUE DES INVITÉS : Le musée de l’aérospatiale et de l’aviation d’Okanagan, un joyau unique en Colombie-Britannique

Le De Havilland Mosquito exposé au KF Center for Excellence-Okanagan Aerospace and Aviation Museum. (Photo fournie) Le KF Center for Excellence-Okanagan Aerospace and Aviation Museum. (Photo fournie) Le Hawker Tempest MkII et d’autres aéronefs exposés au KF Center for Excellence-Okanagan Aerospace and Aviation Museum. (Photo fournie) À l’intérieur du KF Center for Excellence-Okanagan Aerospace and Aviation Museum. (Photo fournie)

La Colombie-Britannique a une longue et fière histoire d’aviation innovante qui remonte à 1910 avec un biplan pousseur Curtis en visite au large de l’île Lulu près de Vancouver le 25 mars.

Cela a été suivi en septembre de la même année par un vol de 200 pieds par William Wallace Gibson de Victoria. Près de Victoria, Gibson a piloté son avion expérimental peu orthodoxe qui avait plusieurs ailes, à l’avant et à l’arrière.

En commémoration de la riche histoire de l’aviation en Colombie-Britannique, trois excellents musées de l’aviation se trouvent dans les hangars et les installations de l’aéroport existant au Comox Air Force Museum, au BC Aviation Museum à Sidney à l’aéroport international de Victoria et au Canadian Museum of Flight à l’aéroport de Langley. près de Vancouver.

Jusqu’en août 2022, date à laquelle le centre d’excellence KF moderne et spécialement conçu à cet effet – Okanagan Aerospace and Aviation Museum a ouvert ses portes, aucun musée de l’aviation ne commémorait la riche histoire du vol dans la vallée de l’Okanagan. Le vol le plus notable a eu lieu le 7 août 1919 lorsque le capitaine Ernest Charles Hoy a entrepris le premier vol réussi à travers les Rocheuses de Vancouver à Calgary, via Vernon, où il a été le premier à atterrir au nouvel aérodrome de Vernon et à remettre une lettre du maire. de Vancouver. Il a ensuite continué sur Kelowna jusqu’à Grand Forks et à Cranbrook, Lethbridge et Calgary. Par la suite, plusieurs aéroclubs de la vallée de l’Okanagan se sont formés comme le Vernon Flying Club avec une histoire de spectacles aériens et de barnstorming.

Le Centre d’excellence KF – Okanagan Aerospace and Aircraft Museum a adopté une nouvelle approche de sa conception et de sa réflexion, allant au-delà des musées d’aviation conventionnels. La tradition du Centre dit que le plan a été esquissé par son fondateur, Barry Lapointe, sur une serviette de table alors qu’il montrait à la directrice générale Paula Quinn ce qu’il envisageait. Il a été conçu pour prendre la forme d’un avion. Le toit a la forme du profil supérieur d’une aile. Deux « ailes » accueillent un hangar pour avions de chaque côté du « fuselage » central ou du corps du bâtiment. Le « fuselage » constitue la zone d’exposition des moteurs à pistons et à réaction, des simulateurs de vol d’avion de ligne et des expositions éducatives pratiques.

L’étage supérieur du centre est accessible par un escalier en colimaçon en bois d’une modernité impressionnante qui mène à un espace de conférence spacieux pour les réunions et pour une vue sur les hangars et les avions de chaque côté. Ce n’est pas un bâtiment ordinaire juste au nord du terminal de l’aéroport international de Kelowna. Cela vaut la peine d’être exploré.

Les joyaux de la couronne du KF Center sont des exemples d’avions en état de navigabilité. Barry a bâti son intérêt pour l’aviation au sein de la plus grande entreprise d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs commerciaux au Canada. Le Centre peut s’appuyer sur bon nombre des outils, des compétences et du personnel que Barry a réunis. Avec la nouvelle installation, Barry et Paula visent à inculquer l’amour de l’aviation aux jeunes pour les générations à venir.

En 1986, Barry a fait le tour du monde dans un DC-3C de 1944 pour célébrer à la fois le 50e anniversaire de l’avion et l’Expo ’86 à Vancouver; visiter 55 villes dans 28 pays en deux mois. Ce transport d’époque, qui se trouve maintenant au musée, est en cours de restauration pour voler à nouveau en souvenir de ce voyage.

Deux avions d’époque de la Seconde Guerre mondiale sont ou seront bientôt en état de navigabilité. Ils comprennent le de Havilland 98 Mosquito et le Hawker Tempest Mk II.

Le Mosquito B Mk 35, VR796, est un joyau unique. Elle s’est rendue à Kelowna l’automne dernier. Contrairement à cinq autres Mosquitos volants qui ont été reconstruits en Nouvelle-Zélande à l’aide de moules en bois, il a toujours sa cellule en bois d’origine et obtient un contrôle de l’humidité pour son hangar afin de maintenir sa structure en bon état. Le VR796 a fonctionné comme plate-forme de levé aérien pour Spartan Air Services à travers le Canada, dans l’Arctique et à l’étranger pendant les années 1950 et 1960. Ce sera merveilleux d’entendre ses deux moteurs Rolls Royce Merlin synchronisés rugir la prochaine fois qu’elle volera.

Le Tempest ll – MW376 a été restauré de manière impeccable dans un état presque de vol. En attendant quelques travaux sur le moteur et les autorités réglementaires de sécurité habituelles, le Tempest devrait voler prochainement.

Parmi les autres aéronefs de la collection, mentionnons : un de Havilland Canada Mk III Turbo Beaver; Cessna 180 sur flotteurs ; et un Beechcraft modèle 17 Staggerwing qui était le hot rod des dirigeants d’entreprise dans le ciel des années 1930. Sur la rampe se trouvent deux impressionnants Convair 580 dans une configuration de bombardier à eau et un format de banc d’essai électronique.

La rumeur dit que le Centre accueillera bientôt un avion à réaction pointu à ailes courtes qui vole très vite. Tenez-vous prêt pour cette friandise qui est encore à l’abri.

Les musées de la Colombie-Britannique couvrent un large éventail de l’histoire de l’aviation, chacun à sa manière. La côte de la Colombie-Britannique et le Lower Mainland sont desservis par des hydravions et des hydravions depuis plus d’un siècle, tandis que des aéronefs de conception et de production canadiennes, américaines et britanniques ont apporté une contribution essentielle à l’effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. À cet effort s’ajoute la mise en place du British Commonwealth Air Training Plan (BCATP) qui forme des pilotes, des ingénieurs, des navigateurs et des mitrailleurs dans des aéroports disséminés dans le Lower Mainland et l’île de Vancouver.

Aujourd’hui, nous avons plusieurs aéroports internationaux, tandis que la plupart des communautés sont desservies par des aéroports exploités localement pour l’aviation générale, l’évacuation sanitaire et la lutte contre les incendies d’urgence.

Si vous voulez en savoir plus, Paula Quinn participera à l’exposition Portes ouvertes et préparation aux situations d’urgence de l’aéroport régional de Shuswap à Salmon Arm le 25 juin, entre 10 h et 15 h. Elle et d’autres seront plus qu’heureuses de discuter d’elle. passion pour les défis de l’aviation d’époque et du futur associés au nouveau Musée de l’aérospatiale et de l’aviation du Centre. Il y aura également des informations sur les trois autres musées de l’aviation en Colombie-Britannique si vous souhaitez les explorer à l’avenir. La Société canadienne d’histoire de l’aviation (ACSH) disposera de matériel et de revues afin que vous puissiez plonger plus profondément dans le monde de l’aviation d’époque et de l’innovation aéronautique au Canada au cours du siècle dernier et au-delà.

Au plaisir de vous voir le 25 juin à l’aéroport de Salmon Arm.

AéroportaviationSalmon Arm