Chronique des investisseurs : Safestore, Flutter Entertainment, Gateley

ACHETER : Safestore (SÛR)

Le propriétaire du self-stockage s’assure une nouvelle année de croissance selon la plupart des indicateurs, écrit Mitchell Labiak.

Quand on regarde ce qu’il ne peut pas contrôler, Safestore a connu une année difficile. Mais quand on regarde ce qui est possible, le propriétaire et l’exploitant du self-stockage ont eu une année aussi bonne que possible.

Dans ses résultats pour l’exercice clos le 31 octobre 2023, le bénéfice avant impôts a chuté de plus de moitié, car des taux d’intérêt plus élevés signifient que ses propriétés ont pris moins de valeur qu’en 2022, ce qui échappe à son contrôle. Cependant, le bénéfice sous-jacent, hors variations de valorisation, a augmenté de 5,26 pour cent grâce à une augmentation de 5,5 pour cent des revenus locatifs alors que la société « a ouvert, acquis ou agrandi 13 magasins dans trois pays, ajoutant environ 500 000 pieds carrés de surface locative maximale. au portefeuille ».

À bon escient, la société n’a pas financé cette expansion en s’endettant davantage, ce qui signifie que sa valeur liquidative (VNI) par action a augmenté de 8 pour cent. Ce n’est pas une mince affaire à l’heure où la plupart des autres propriétaires affichent de fortes baisses de leur valeur liquidative en raison de la baisse de la valeur des actifs et de l’augmentation de la dette.

Le principal point négatif de Safestore est le taux d’occupation, qui est passé de 82,1 pour cent à 77 pour cent. Cette tendance est évidente depuis un certain temps déjà, et son rival coté, Big Yellow, se trouve dans une position similaire. Les deux sociétés affirment que les postes vacants sont un sous-produit d’une expansion rapide, attirant plutôt l’attention des actionnaires sur des chiffres internes tels que le chiffre d’affaires par pied carré disponible. Dans le cas de Safestore, ce chiffre a augmenté, mais seulement de 0,4 pour cent. Autre point négatif : le démarrage lent de l’exercice 2024, avec un chiffre d’affaires en novembre et décembre en baisse de 0,6% à périmètre constant.

Néanmoins, lorsqu’une entreprise affiche ce type de résilience en termes de bénéfices, de dividendes et de valeur liquidative, et présente une décote par rapport à cette valeur liquidative, il est temps de relever notre note malgré un contexte certes difficile.

TENIR : Flutter Entertainment (FLTR)

Une expansion calculée sur l’immense marché américain du jeu s’avère payante pour Flutter, écrit Julian Hofmann.

Flutter, la société de paris basée en Irlande, a vu le cours de son action augmenter de 11 pour cent après qu’une mise à jour commerciale a montré qu’une augmentation des revenus américains a poussé les investisseurs à se précipiter pour les actions.

Les revenus non audités de ses livres de sports et de jeux aux États-Unis ont augmenté au cours du trimestre de 26 pour cent pour atteindre 1,13 milliard de livres sterling à taux de change constant, par rapport à la même période de l’année dernière. Cependant, une marge faible et des résultats sportifs défavorables signifient que les prévisions de bénéfices en espèces de la société risquent d’être inférieures de 50 millions de livres sterling.

Selon Peel Hunt, ce sont les résultats défavorables des matchs de novembre de la NFL qui ont provoqué une variation de 320 points de base de la marge réalisée ; sur une base publiée, la marge théorique au quatrième trimestre était de 13,5 pour cent aux États-Unis, soit une hausse de 220 points de base. Flutter estime que des résultats défavorables lui ont coûté 343 millions de dollars (270 millions de livres sterling) de revenus. Dans le même temps, le segment du Royaume-Uni et de l’Irlande a enregistré une forte croissance, avec une hausse de 19 pour cent en monnaie constante à 647 millions de livres sterling grâce à une part de marché accrue.

Flutter reste sur la bonne voie pour commencer sa cotation à la Bourse de New York le 29 janvier et publiera ses résultats annuels le 26 mars.

Le courtier Peel Hunt a réduit ses prévisions pour 2023 sur la base des 60 millions de livres sterling de bénéfices en espèces générés par l’activité américaine. Cela signifie une baisse de 7 % du bénéfice par action pour 2023 de 415 pence, ce qui donne un ratio cours/bénéfice de 31,4. Cela ne représente pas une grande valeur, en particulier lorsque des erreurs telles que des victoires inattendues d’équipes échappent au contrôle de la direction. Grand potentiel, mais nous avons besoin d’un prix plus abordable.

MAINTENIR : Gateley (GTLY)

Le groupe de services professionnels hésite à s’engager dans une orientation sur une année complète, écrit Jemma Slingo.

Le marché n’a pas bien réagi aux résultats intermédiaires de Gateley. C’est facile de voir pourquoi. Le bénéfice d’exploitation ajusté du groupe de services professionnels a chuté de 15 pour cent au cours de la période à 8,6 millions de livres sterling, le dividende a plafonné à 3,3 pence et les perspectives pour le reste de l’année sont pour le moins floues.

Mais tout n’est pas catastrophique. Gateley a réalisé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 5,1 % au cours du semestre clos le 31 octobre 2023, et les bénéfices avant impôts ont en fait augmenté grâce à des paiements d’intérêts plus élevés. Cependant, les niveaux d’activité dans l’ensemble du groupe ont été modérés et l’utilisation du personnel a chuté de 86 pour cent à 83 pour cent. Les divisions exposées au travail juridique transactionnel ont été particulièrement touchées, et la direction a averti que les conditions ne s’étaient pas améliorées comme prévu.

Dans le même temps, les frais de personnel ont augmenté en pourcentage du chiffre d’affaires, passant de 61,7 pour cent à 63,4 pour cent, Gateley ciblant des recrutements plus expérimentés.

La direction est réticente à s’engager sur des prévisions pour l’ensemble de l’année, affirmant que « la combinaison de l’incertitude macroéconomique persistante, des niveaux d’activité variables au sein du groupe et de la pondération naturelle vers les derniers mois de l’exercice financier rend le résultat annuel du groupe plus difficile que prévu ». habituel de prévoir ». Il précise toutefois que les échanges devraient être « globalement conformes au consensus du marché ».

C’est difficile à appeler. Les services anticycliques protègent clairement Gateley des pires turbulences économiques, et son ratio cours/bénéfice à terme est de 20 pour cent inférieur à sa moyenne sur cinq ans, à 9,7. L’incertitude est cependant troublante.