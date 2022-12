Chronique des cookies – Kelowna Capital News

– Mots et recettes Ellie Shortt Photographie Don Denton

C’était une journée froide et venteuse. La pluie battante s’est rapidement transformée en neige fondue alors qu’un voyageur fatigué se frayait un chemin à travers l’obscurité imminente. Le soleil se couchait si tôt maintenant – la tombée de la nuit et la tempête le prenaient au dépourvu. Protégé par une épaisse cape, le voyageur rabattait la capuche sur sa tête, et enroulait autour de lui le tissu de laine pour recouvrir une simple boîte en bois qu’il portait sous le bras.

Les rues pavées bourdonnaient d’activité. D’autres habitants de la ville cherchant un abri se sont précipités avec enthousiasme de la même manière, portant tous des boîtes, des cartables et des colis contenant des biens précieux.

Le voyageur arriva à destination, une maison de pierre grise, et frappa à la lourde porte de bois. Les sourires familiers des êtres chers l’ont accueilli à l’intérieur. Il enleva sa cape et les visages des enfants s’illuminèrent lorsqu’ils virent la boîte en bois. Ils savaient ce qu’il y avait à l’intérieur. C’était la même friandise que leur oncle apportait chaque année : un assortiment de biscuits qu’il avait récupérés auprès de certains des meilleurs boulangers du village. Il a placé ce paquet précieux sur une longue table décorée de bougies, de vin, de viandes, de fromages, de noix et même de fruits de la récolte tardive de l’automne.

Le voyageur et ses proches se sont tous assis pour festoyer et ont porté un toast à la vie, à la mort, aux cycles naturels et au soleil, qui se sont manifestés pendant la plus courte période de l’année en ce jour propice et important.

Des scènes comme celle-ci auraient été courantes aux Xe et XIe siècles, alors que des gens du monde entier se rassemblaient pour célébrer le solstice d’hiver. Qu’elle soit honorée par de grandes festivités à l’échelle du village ou dans des cercles plus restreints de familles et de voisins, c’était une journée pour reconnaître le changement des saisons.

La plupart des rituels tournaient autour de la nourriture – cueillette, tri, stockage et festin – alors que les gens se préparaient à ce qui était considéré comme une période de famine. Le temps hivernal n’était pas idéal pour faire pousser des cultures ou chasser, alors les gens se sont réunis pour préparer leurs garde-manger tout en partageant le reste de la récolte dans leurs communautés.

Le solstice signifiait souvent l’arrivée du premier gel, de sorte que le bétail était tué et sa viande attendrie pour l’hiver, tandis que les boissons fermentées comme la bière et le vin, qui avaient été brassées au printemps, étaient enfin prêtes à boire.

Au Moyen Âge, avec la propagation du christianisme, les vacances de Noël ont pris le pas sur les rituels traditionnels du solstice dans une grande partie de l’Europe, mais certaines des anciennes traditions de fête subsistaient encore, y compris l’échange de biscuits, qui étaient facilement stockés et transportés, puis offerts. comme cadeaux pendant diverses vacances d’hiver.

On pense que les biscuits tels que nous les connaissons aujourd’hui sont originaires de l’ancienne Perse, où, au 7ème siècle, le sucre est devenu relativement courant. Les cookies se sont répandus en Europe grâce à la conquête omeyyade de l’Hispanie, et peu de temps après, ils étaient courants à tous les niveaux de la société à travers l’Europe, de la cuisine royale aux vendeurs de rue.

La farine de blé raffinée aurait été réservée à des ménages plus prestigieux, car sa production était longue et coûteuse, de sorte que des farines régionales plus accessibles, telles que celles à base de haricots moulus et de noix ainsi que de céréales rustiques comme l’avoine et le seigle, étaient probablement ingrédients communs, même s’ils sont combinés avec de la farine de blé plus fine pour des occasions spéciales. D’autres ingrédients comme le miel ont également été mélangés pour réduire le coût du sucre alors encore rare et cher.

Des arômes supplémentaires auraient été localisés et incluaient souvent des plantes aromatiques, des baies, des graines, des écorces et des racines de bois et de champs, jusqu’à ce que des assaisonnements comme la cannelle, la muscade, la cardamome et le clou de girofle deviennent plus répandus en raison de l’exploration, de l’expansion, de la colonisation et du commerce.

Dans la Russie médiévale, par exemple, des biscuits au miel épicé étaient offerts comme porte-bonheur et gage de fertilité, et pendant les festivités et les festins d’hiver, ils étaient offerts à la famille et aux amis, même aux animaux. Ces pryanik (issus de l’ancien mot russe “pryany”, qui signifie “épicé”) étaient probablement fabriqués avec de la farine de seigle mélangée à du miel, des herbes, des baies séchées ou du jus de baies, et étaient peut-être un ancêtre des hommes en pain d’épice, qui sont devenus populaires dans le siècles suivants, en particulier à la cour élisabéthaine, où ils ont été faits pour imiter les nobles en visite.

Des biscuits similaires au pryanik peuvent être trouvés dans toute l’Europe, comme le pernik en Tchéquie et en Slovaquie, le pierniczki en Pologne et le pfeffernüsse en Allemagne, qui au 17ème siècle étaient liés à la fête de Sinterklaas, célébrée chaque 5 décembre aux Pays-Bas et le 6 décembre. en Allemagne et en Belgique.

Dans l’Écosse médiévale, les agriculteurs célébraient le solstice d’hiver avec des feux de joie ardents et fabriquaient un simple gâteau d’avoine moulue, de beurre et de miel, en forme de soleil avec des encoches pour représenter les rayons. Évoluant pour inclure de la farine de blé raffinée et du sucre, nous reconnaissons maintenant ce biscuit bien-aimé comme un sablé moderne, qui, bien sûr, peut être trouvé dans presque tous les échanges de biscuits de Noël et les boîtes de friandises festives.

Un autre incontournable de Yuletide est celui du Linzerkekse, qui a d’abord été apprécié comme une tarte plus grande avec une croûte en treillis, puis s’est développé plus tard en un biscuit fait d’une riche pâte au beurre accentuée par de la farine d’amande, du zeste de citron et des épices, et traditionnellement fourrée de cassis. conserve, comme son prédécesseur Linzertorte, qui a été remarqué pour la première fois en Autriche au XVIIe siècle.

Qu’il s’agisse de célébrer le solstice, la fête de Sinterklaas ou Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui, le partage de biscuits est une tradition de longue date de cadeaux hivernaux dans de nombreuses cultures, religions et régions. Avec des recettes préférées transmises de génération en génération comme des héritages précieux, les biscuits, en particulier ceux appréciés pendant les mois d’hiver, sont bien plus qu’un dessert. Ils sont une bouchée de souvenirs significatifs, un confort douillet par une journée froide et une gâterie sucrée pour accompagner un bon livre près d’un feu ardent, de nombreuses saveurs porteuses d’histoires et de folklore qui leur sont propres.

Alors que vous vous accroupissez en ces jours plus sombres et plus froids, rassemblant, triant, stockant et régalant, gardez dans vos pensées l’image du voyageur masqué fatigué, honorez le long et mondain voyage que les cookies ont pris pour trouver une place si solidifiée dans notre contemporain traditions, et sachez qu’il y a peu de cadeaux plus grands que celui d’une friandise faite avec de bonnes mains et un cœur généreux.

Pryanik glacé au beurre et au rhum

Ingrédients

Biscuits:

1 ½ tasse de farine tout usage non blanchie

1 ½ tasse de farine de seigle

3 cuillères à café de levure chimique

2 cuillères à café de gingembre moulu

1 cuillère à café de cannelle moulue

½ cuillère à café de cardamome moulue

½ cuillère à café de noix de muscade fraîchement râpée

¼ cuillère à café de piment de la Jamaïque moulu

1⁄8 cuillère à café de sel

1 œuf large

2 gros jaunes d’œufs

½ tasse de beurre, fondu

1 cuillère à café d’extrait de vanille pure

½ tasse de miel

Glaçage:

⅔ tasse de sucre glace, tamisé

1 cuillère à soupe de beurre non salé, fondu

1 cuillère à soupe de rhum brun

1 cuillère à café d’eau

Piment de la Jamaïque, cannelle ou frais

noix de muscade râpée, pour la garniture

instructions

Dans un bol moyen, mélanger les farines, la poudre à pâte, les épices et le sel et réserver.

Dans un autre bol, soit à l’aide d’un batteur électrique, soit à la main, battre ensemble 1 œuf entier, 2 jaunes d’œufs, le beurre fondu, la vanille et le miel.

Ajouter lentement le mélange de farine au mélange humide et remuer jusqu’à ce qu’une masse lisse et solide de pâte se forme. Placer la pâte au réfrigérateur pour refroidir environ 30 minutes.

Pendant ce temps, chauffez votre four à 350 F et tapissez une ou deux plaques à pâtisserie (selon la taille de vos plaques à pâtisserie / four) de papier parchemin.

À l’aide d’une petite cuillère à biscuits, répartissez des monticules de pâte et roulez-les dans vos mains jusqu’à ce qu’elles soient complètement lisses (il y en aura environ 30 au total). Placer sur les plaques à pâtisserie préparées en laissant 2 pouces entre chaque biscuit. Ils s’aplatiront quelque peu pendant la cuisson, mais conserveront toujours une forme bombée.

Cuire au four de 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés, en tournant les plaques de cuisson à mi-cuisson pour une cuisson uniforme. Retirer du four et laisser reposer sur la plaque à pâtisserie pendant quelques minutes pendant que vous préparez le glaçage (il doit être brossé pendant que les biscuits sont encore chauds).

Dans un petit bol, fouetter ensemble le sucre, le beurre et le rhum jusqu’à consistance lisse. Le glaçage s’épaissira légèrement s’il repose, alors remuez dans un peu d’eau tiède si vous en avez besoin – il devrait avoir la consistance du miel qui coule.

Transférer les biscuits légèrement refroidis (mais encore chauds) sur une grille, puis badigeonner le glaçage sur les biscuits avec un pinceau à pâtisserie et laisser refroidir complètement. Saupoudrez de noix de muscade fraîchement moulue ou d’une épice de votre choix pour décorer. Les biscuits doivent se conserver jusqu’à cinq jours dans une boîte hermétique.

Sablés aux clous de girofle à l’orange

Ingrédients

200 g (environ ¾ tasse) de beurre non salé, ramolli

⅓ tasse de sucre cristallisé

¼ tasse de miel

1 cuillère à café d’extrait de vanille pure

Le zeste d’1 grosse orange

1 ⅓ tasse de farine tout usage non blanchie

1 tasse de farine d’avoine fine

1 cuillère à café de sel de mer

¼ cuillère à café de clou de girofle moulu

instructions

Préchauffer le four à 325 F. Graisser légèrement un moule à charnière de 9 pouces et tapisser le fond d’un morceau de papier parchemin.

À l’aide d’un batteur électrique (à main ou sur pied), battre le beurre, le sucre, le miel, la vanille et le zeste d’orange jusqu’à consistance légère et mousseuse (environ 3 minutes), en raclant le bol au besoin.

Dans un autre bol, mélanger les farines avec le sel et le clou de girofle et incorporer lentement au mélange humide jusqu’à ce que la pâte commence à s’agglutiner.

Presser la pâte dans le moule à charnière préparé afin que le dessus soit aussi lisse et uniforme que possible. À l’aide d’une fourchette, percez des trous tout autour, puis coupez la pâte en 12 segments.

Mettre au four et cuire pendant 35 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés et croustillants sur les bords. À mi-cuisson, vous voudrez peut-être aussi refaire vos coupes et redéfinir vos quartiers (cela facilitera la coupe/séparation plus tard).

Retirer du four et laisser refroidir légèrement avant de retirer délicatement du moule à charnière sur une planche à découper ou une surface propre. Coupez à nouveau les tranches pendant que le sablé est encore un peu chaud et transférez les quartiers sur une grille pour qu’ils refroidissent. Conserver jusqu’à une semaine dans un récipient hermétique ou congeler pour un stockage plus long (la saveur s’améliore à mesure que le sablé vieillit).

Linzerkekse au citron et au cassis

Ingrédients

250 g (environ 1 tasse) de beurre non salé, souvent coupé en cubes

½ tasse de sucre cristallisé

1 cuillère à café d’extrait de vanille pure

Zest de 1 citron

1 gros jaune d’oeuf

1 ⅓ tasse de farine tout usage non blanchie

¾ tasse de farine d’amande fine

1 cuillère à café de cannelle moulue

¼ cuillère à café de sel de mer

Sucre de confiserie, pour saupoudrer

Confiture de cassis, pour garnir

instructions

À l’aide d’un batteur électrique (à main ou sur pied), battre le beurre, le sucre, la vanille et le zeste de citron jusqu’à consistance légère et mousseuse (environ 3 minutes), en raclant le bol au besoin. Ajouter le jaune et battre légèrement jusqu’à ce qu’il soit combiné.

Dans un autre bol, mélanger les farines, la cannelle et le sel. Ajouter le mélange sec au mélange humide jusqu’à consistance homogène et lisse.

Divisez la pâte en deux, et tapotez chaque moitié en un disque. Envelopper les disques individuellement et réfrigérer jusqu’à ce qu’ils soient fermes (environ 1 heure).

Une fois froid, mais encore malléable, sortez un disque de pâte du réfrigérateur. Sur une surface farinée, étalez-le à environ un huitième de pouce d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-pièce rond de deux pouces et demi, découpez des biscuits. Transférer les ronds sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Rassemblez les chutes de pâte, roulez-les en un disque et répétez. Si, à tout moment au cours de ce processus, la pâte devient collante et difficile à travailler, réfrigérez-la simplement pendant environ 20 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit ferme.

Placez les biscuits coupés (vous devriez en avoir 15) au réfrigérateur pendant 30 minutes et préchauffez le four à 350 F.

Pendant que la première moitié des biscuits refroidit, répétez le processus ci-dessus avec le disque de pâte restant pour faire 15 tours supplémentaires. Transférer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et utiliser votre plus petit emporte-pièce pour faire une découpe coucou au centre de chacun. Placez ces biscuits au réfrigérateur pendant 30 minutes pour refroidir.

Une fois prêt, faites cuire tous les biscuits pendant environ 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce que les bords commencent à peine à dorer. Laissez-les refroidir 5 minutes sur les feuilles, puis transférez-les sur une grille pour refroidir complètement.

Pour remplir les biscuits, placez les biscuits avec des trous découpés sur une plaque à biscuits et tamisez le sucre à glacer sur le dessus. Retournez les biscuits restants à plat vers le haut et versez une demi-cuillère à café de confiture de cassis au centre de chacun, en l’étalant légèrement. Garnir avec les biscuits découpés saupoudrés de sucre. Vous pouvez conserver les biscuits fourrés dans un récipient hermétique jusqu’à une semaine.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

