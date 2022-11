Chronique : Bienvenue dans la puberté inversée

Parfois, les circonstances nous prennent tellement au dépourvu qu’il est impossible de savoir comment réagir.

Et c’était tout récemment, lorsque je terminais des courses qui comprenaient l’achat d’un hydratant pour le visage hors de prix et probablement inefficace. (Tous les hydratants pour le visage sont, bien sûr, trop chers et probablement inefficaces.)

Fait amusant : Selon Statica.com, 47 % des Canadiens dépensent entre 100 $ et 499 $ par année en produits de soins de la peau et les 53 % restants sont des hommes… Euh, ce n’est pas vrai. Onze pour cent dépensent 500 $ ou plus et tous les autres dépensent moins de 100 $.

Debout au comptoir, carte de débit en main, le commis se pencha en avant d’une manière confidentielle et murmura pratiquement :

“As-tu vraiment besoin de ça aujourd’hui ?”

Cela m’a fait me demander. Est-ce que j’avais l’air particulièrement ridée et hagarde, comme si j’avais besoin d’une application d’urgence de crème pour le visage ?

Ou le préposé suggérait-il que quelque chose n’allait pas avec mon achat, un complot de gauche, peut-être, poussant l’idée que les femmes n’ont pas réellement besoin de produits de beauté pour être belles.

“C’est seulement,” continua-t-elle, et non plus d’une voix étouffée mais plutôt d’un beuglement. “Si vous avez 55 ans, vous auriez droit à notre réduction pour les seniors, mais vous devrez revenir plus tard cette semaine, lorsque c’est la journée des seniors.”

Il y a très peu d’occasions où je suis complètement sans voix, et heureusement pour toutes les personnes impliquées, c’était presque l’une de ces fois.

J’ai simplement déclaré que je n’avais pas 55 ans, puis je suis parti avec ma crème hydratante et autant de dignité et de rapidité que possible.

Pour avoir pleuré à haute voix, je n’aurai 55 ans que plus tard ce mois-ci.

Et il n’y a rien de mal à avoir 55 ans.

C’est juste un âge qui est en plein milieu d’une décennie pleine de changements rapides, déroutants et douloureux à la fois dans l’esprit et dans le corps pour lesquels on n’est pas tout à fait préparé.

C’est comme la puberté à l’envers.

Au fait, il y a 40 ans, j’aurais acheté de la crème contre l’acné.

Il y a environ un mois, mon médecin de famille a confirmé que mon corps fonctionnait de la manière ordonnée.

Je me suis plaint de ressentir des douleurs musculaires inhabituelles ces derniers temps.

Elle a hoché la tête avec compréhension et a dit que c’est à ce moment-là que je dois utiliser et tonifier mes muscles, car lorsqu’une femme est PM (c’est-à-dire ménopausée PAS post-mortem, comme je le pensais à l’origine), elle perd 1% de ses muscles chaque année.

C’est très préoccupant, naturellement, car cela signifie qu’au moment où j’aurai 155 ans, je n’aurai plus du tout de muscles.

Il n’y a rien de mal à avoir 55 ans. Anderson Cooper a eu 55 ans cette année.

Tout comme Faith Hill, Tim McGraw et Keith Urban. 1967 a été une sacrée année pour l’industrie de la musique country.

Le chef Gordan Ramsay a 55 ans. Julia Roberts, Pamela Anderson et Nicole Kidman ont également 55 ans.

Mais je parie que personne ne leur offre une carte de rabais pour les aînés au comptoir des cosmétiques.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com