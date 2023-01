Chromecast avec Google TV ne coûte que 20 $ en ce moment, son meilleur prix à ce jour

De plus en plus de films et d’émissions de télévision sont exclusivement disponibles via des services de streaming. Si vous envisagez d’investir dans un diffuseur multimédia, vous pouvez vous procurer Chromecast avec Google TV HD — un de nos choix pour meilleurs appareils de streaming pour 2023 — pour seulement 20 $. C’est une remise de 33 %. Cependant, cette offre ne durera pas longtemps, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous souhaitez en acheter une pour votre place à ce prix.

Si vous n’avez pas de téléviseur 4K ou de résolution HD, ce streamer d’entrée de gamme est une bonne affaire. Vous n’avez pas à vous soucier de la ligne de mire et la télécommande dispose d’un bouton intégré pour un accès instantané à Google Assistant, ce qui vous permet de rechercher rapidement avec votre voix. Branchez-le simplement sur le port HDMI de votre téléviseur, et une fois que vous êtes connecté à votre Wi-Fi, ce bébé peut diffuser toutes vos émissions, films préférés et plus encore.

Cet appareil Chromecast affiche tout de vos services de streaming en un seul endroit, vous n’aurez donc pas à passer d’une application à l’autre pour décider quoi regarder. De plus, vous pouvez gérer vos appareils connectés depuis votre canapé. Et vous pouvez définir des contrôles parentaux si vous avez des petits à la maison. Tant que vous n’avez pas besoin de toutes les cloches et de tous les sifflets, il s’agit d’une option de streaming solide à un prix avantageux.