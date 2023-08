Chromecast avec Google TV (HD) jusqu’à 20 $

Le mois dernier, Google a organisé une vente sur le modèle 4K du Chromecast avec Google TV. Cette semaine, nous voyons la version HD au prix de seulement 19,99 $, soit 10 $ de réduction sur son prix habituel. Google fait-il place à quelque chose de nouveau ?

Spéculation mise à part, à 20 $, ce sont les produits que nous avons tendance à étiqueter comme des évidences. Ce sont des offres solides, meilleures que la plupart des dongles sur le marché à des prix comparables. Avec ce modèle HD, vous avez accès à Google Play et à toutes vos applications de streaming préférées, vous pouvez gérer votre maison intelligente via Google Assistant, et bien d’autres choses encore.

C’est 20 $. Si vous n’en avez pas déjà et que vous voulez transformer votre téléviseur stupide en téléviseur intelligent, faites-le.