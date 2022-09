Chromecast avec Google TV HD devient officiel, ne coûte que 30 $

Le Chromecast avec Google TV HD est officiel et il est moins cher que prévu – aux États-Unis, vous pouvez en acheter un pour seulement 30 $. Cela remplace le Chromecast de base de 2018 qui a été lancé à 35 $ et était beaucoup moins performant (il manquait la partie Google TV).

Nous devons noter que même si cet appareil a “HD” dans son nom, il produit en fait 1080p. Bien sûr, c’est moins de résolution que le modèle 4K offre – celui-ci coûte 50 $ – mais il prend toujours en charge la sortie HDR. Sur un téléviseur plus petit, la différence entre 1080p et 4K peut ne pas être très visible.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez en prendre un dans Boutique en ligne Google, Meilleur achat et (bientôt) de Amazone. Dans Allemagne la version HD est à 40€, la 4K à 70€. Le Chromecast HD n’est disponible qu’en blanc “Neige”.

Vous pouvez utiliser ce Chromecast avec les services de streaming populaires, pour la télévision en direct si vous vous abonnez à YouTube TV ainsi que des jeux en streaming avec Stadia (vous aurez cependant besoin d’un contrôleur, car la télécommande incluse ne le coupera pas).













Le Chromecast prend en charge les principaux services de streaming, YouTube et la télévision en direct, ainsi que les jeux Stadia

Le Chromecast avec Google TV HD est alimenté par un chipset Amlogic S805X2 avec 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage intégré. Cela peut être utilisé pour installer certaines des milliers d’applications Android TV prises en charge (cela fonctionne sous Android 12).

Celui-ci (contrairement au modèle 4K) prend en charge AV1, qui gagne du terrain avec les sites de streaming vidéo (YouTube inclus), mais n’est pas bien pris en charge sur les chipsets des smartphones (Qualcomm et Apple étant les principaux coupables).

Soit dit en passant, si vous avez un Chromecast avec Google TV 4K ou prévoyez d’en acheter un, sachez que la mise à jour Android 12 est presque prête, bien que le moment exact de la sortie reste à déterminer.

